FCZ-Trainer Moniz: «Unsere Fehler im Aufbau sind lächerlich» 02.04.2025

FCZ-Neuzugang Benjamin Mendy fällt seit seinem Wechsel zum FCZ noch nicht mit weltmeisterlichen Qualitäten auf. Im Gegenteil: Beim Strichkampf-Duell gegen Lausanne unterlaufen dem Franzosen erneut zwei Patzer. blue Sport Experte Zubi und FCZ-Coach Moniz finden klare Worte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Benjamin Mendy steht beim FC Zürich nach weiteren Patzern erneut im Fokus – im Strichduell gegen Lausanne leitet er mit einem kapitalen Fehler ein Gegentor ein.

Nach der Partie hagelt es Kritik von blue Sport Experte Pascal Zuberbühler.

Auch FCZ-Coach Ricardo Moniz ist stinksauer über die Fehler in der Abwehr, nennt diese lächerlich und sagt: «Ab und zu musst du einfach den Druck überspielen.» Mehr anzeigen

So hat man das sich beim FC Zürich mit Sicherheit nicht vorgestellt: Nach der lauten Kritik an der Verpflichtung von Benjamin Mendy droht der Ex-Weltmeister mit kontroverser Vergangenheit nun auch auf dem Platz zur Last für den FCZ zu werden. Zuerst der Tritt gegen GC-Verteidiger Benno Schmitz am Sonntag, jetzt die Horror-Show gegen Lausanne.

Bereits in der vierten Minute des so wichtigen Duells um den Strich unterläuft dem Franzosen der erste Fauxpas. Sein Zuspiel im eigenen Drittel landet direkt in den Füssen von Lausanne-Spielmacher Custodio, der dankend annimmt und sofort eine Topchance einleitet.

«Ein klarer individueller Fehler von Mendy», rügt blue Fussball-Experte Pascal Zuberbühler im Studio. Aber der FCZ-Neuzugang hat Glück: Lausanne-Stürmer Ajdini vergibt die Gelegenheit kläglich. Doch die Quittung folgt keine 20 Sekunden später. Mendy wird bei seinem nächsten Ballkontakt sofort wieder unter Druck gesetzt und dieses Mal geht's nicht gut aus. Sein rettender Passversuch wird von Jamie Roche so abgelenkt, dass er direkt im Tor landet.

Zubi über FCZ-Mendy: «Das darfst Du nicht machen» 02.04.2025

Kritik von Zubi und Trainer Moniz

«Das darf man nicht. Das ist zwar sicher unglücklich, aber er ist hier zweimal massgeblich beteiligt», kritisiert Zubi, der weiss: «Das darf natürlich nicht passieren. Das ist nicht fördernd, wenn wir über Mendy reden, der bereits so einen grossen Rucksack trägt.»

Nebst der Vergangenheit Mendys bei Manchester City spricht Zubi damit auch den schauderhaften Kopfball-Rückpass gegen Servette im März an, als Mendy schon einmal seine Verbock-Qualitäten unter Beweis stellte.

FCZ-Coach Ricardo Moniz ist nach der Partie ebenfalls bedient. «Wir haben nicht gut gespielt. Wie wir die Aufbaufehler machen, das ist lächerlich, das ist verboten», lamentiert der Holländer im Interview bei blue Sport. Mendy mache dabei zwei inakzeptable Fehler: «Ab und zu ist es sehr einfach und du musst einfach den Druck überspielen. Wenn du immer, wie heute, den eigenen Ballbesitz zwischen Torwart und Verteidigung hast – und der Gegner weiss das – dann bist du naiv.»

Zürich – Lausanne-Sport 2:2 Credit Suisse Super League // 30. Runde // Saison 24/25 02.04.2025

Mehr Videos aus dem Ressort

Mit diesem Tor macht sich Altin Azemi zum jüngsten Challenge-League-Torschützen Mit 15 Jahren, 11 Monaten und 2 Tagen und nur kurz nach seiner Einwechslung macht sich Altin Azemi bei seinem Profi-Debüt mit einem direkt verwandelten Freistoss zum jüngsten Torschützen der Challenge-League-Geschichte. 01.04.2025