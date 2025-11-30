  1. Privatkunden
Thun-Verteidiger im KI-Interview Montolio: «Diese Mannschaft ist wie eine Familie»

Michael Wegmann

30.11.2025

Thun-Spieler Montolio: «Auf dem Feld bin ich sehr emotional»

Thun-Spieler Montolio: «Auf dem Feld bin ich sehr emotional»

Thuns Verteidiger Genís Montolio spricht über seine Rolle im Team und seine Ambitionen. Das Gespräch wurde mit einem KI-Tool geführt.

25.11.2025

Thun-Verteidiger Genis Montolio spricht mit blue Sport über die umstrittene Rote Karte gegen Basel, seine neue Rolle bei den Berner Oberländern und den unglaublichen Teamspirit in der Mannschaft. Das Gespräch ist mit einem KI-Tool geführt.

Stefan Eggli

30.11.2025, 10:30

Bei Thun läuft es derzeit rund – und mittendrin versucht sich Genis Montolio in einer neuen Rolle einzufinden. Der Verteidiger, der die Saison als Stammspieler begonnen hatte, musste nach einer viel diskutierten roten Karte gegen den FC Basel drei Spiele zuschauen.

Und weil's auch ohne ihn gut gelaufen ist, ist er seither Ersatz. Eine schwierige Situation für jeden Fussballer. «Alle wollen spielen. Jeder will wichtig sein. Aber manchmal braucht es Geduld», sagt Montolio.

Den umstrittenen Platzverweis empfindet der 29-Jährige übrigens nicht als unfair. «Es war unabsichtlich, aber ich habe ihn im Gesicht getroffen. Ich akzeptiere die Konsequenzen.»

blue zuhause beim Erfolgstrainer. Mit Thun kocht er alle ab – und auch als Koch brilliert Lustrinelli

blue zuhause beim ErfolgstrainerMit Thun kocht er alle ab – und auch als Koch brilliert Lustrinelli

Neue Rolle, gleiche Hingabe

Der Spanier versucht, seine Aufgabe jetzt positiv zu interpretieren. Wenn er eingewechselt wird, soll er Energie bringen. Im Training will er die Intensität hochhalten und dem Team ein Vorbild sein. «Ich versuche, in jedem Training hundert Prozent zu geben. Wenn ich Minuten bekomme, bringe ich alles ein. Ich bin ein emotionaler Mensch, und ich will alles tun, das der Mannschaft hilft.»

Immer wieder wird der Höhenflug des FC Thun mit einem besonders starken Teamspirit zu erklären versucht. Auch Montolio glaubt, dass dies ein Hauptgrund ist. «Diese Mannschaft ist wie eine Familie. Wir verstehen uns extrem gut. Das hilft uns, Spiele zu gewinnen.»

Was ihn besonders beeindruckt: Auch jene, die weniger spielen, zeigen im Training vollen Einsatz. «Manchmal ist es für die Ersatzspieler schwieriger als für die Stammspieler. Aber alle geben hundert Prozent, um dem Team zu helfen. Das sieht man auf dem Platz.» 

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Thuns Erfolgstrainer Mauro Lustrinelli sorgt nicht nur in der Super League für die Musik. Auch hinter dem DJ-Pult macht er eine gute Figur. Der Stil von DJ Lustrigol? «Ich lege alle auf, am liebsten aber House und Italo-Pop.»

20.11.2025

