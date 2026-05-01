Verdacht bestätigt: Genis Montolio fehlt Thun mehrere Monate Keystone

Genis Montolio vom FC Thun hat sich wie befürchtet schwer am rechten Knie verletzt. Der Innenverteidiger fällt mit einem Kreuzbandriss für mehrere Monate aus, wie der Klub am Freitag mitteilt.

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Demnach werde sich Montolio in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen und danach mit der Reha beginnen.

Der 29-jährige Spanier zog sich die Verletzung am vergangenen Samstag im Meisterschaftsspiel gegen Lugano nach wenigen Minuten und ohne Fremdeinwirkung zu. Unter Mauro Lustrinelli gehört Montolio seit seinem Wechsel vor zwei Jahren von Wil zu Thun zu den Stammkräften. In dieser Saison erzielte er in 28 Spielen vier Tore.