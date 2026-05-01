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Bittere Diagnose Thuns Montolio mit Kreuzbandriss lange out

SDA

1.5.2026 - 14:21

Verdacht bestätigt: Genis Montolio fehlt Thun mehrere Monate
Verdacht bestätigt: Genis Montolio fehlt Thun mehrere Monate
Keystone

Genis Montolio vom FC Thun hat sich wie befürchtet schwer am rechten Knie verletzt. Der Innenverteidiger fällt mit einem Kreuzbandriss für mehrere Monate aus, wie der Klub am Freitag mitteilt.

Keystone-SDA

01.05.2026, 14:21

01.05.2026, 15:03

Demnach werde sich Montolio in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen und danach mit der Reha beginnen.

Der 29-jährige Spanier zog sich die Verletzung am vergangenen Samstag im Meisterschaftsspiel gegen Lugano nach wenigen Minuten und ohne Fremdeinwirkung zu. Unter Mauro Lustrinelli gehört Montolio seit seinem Wechsel vor zwei Jahren von Wil zu Thun zu den Stammkräften. In dieser Saison erzielte er in 28 Spielen vier Tore.

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