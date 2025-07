Das ist Servettes neue Sturmhoffnung Neuzugang Samuel Mraz will sich in Genf beweisen. Er spricht über seine Entscheidung für Servette, die Ziele des Teams und seine Rolle als Offensivkraft. Trainer Häberli setzt grosse Hoffnungen in ihn. 22.07.2025

16 Tore in der letzten Saison, neu im Kader von Servette – und gleich zum Auftakt gegen YB gefordert: Neuzugang Samuel Mráz will sich in Genf beweisen. Sein Coach Thomas Häberli verspricht sich viel vom Neuzugang.

Für Servette beginnt die neue Saison schon heute Dienstag – mit dem Hinspiel der 2. Runde in der Champions-League-Qualifikation gegen Viktoria Pilsen.

Neuzugang Samuel Mráz spricht bei blue Sport über seine Rolle in Genf. Trainer Thomas Häberli erhofft sich viel vom neuen Stürmer. Mehr anzeigen

Bei Servette soll Samuel Mráz für die nötigen Tore sorgen. «Wir haben drei Stürmer verloren», erläutert Coach Thomas Häberli. Der 28-Jährige kommt aus Polen vom Verein Motor Lublin, wo sein Vertrag ausgelaufen war. Im Trainingslager in Crans-Montana sprachen der Neuzugang und sein Vorgesetzter mit blue Sport.

«Am Ende der letzten Saison hatte ich Kontakt mit dem Trainer. Er hat mir den Verein und die Philosophie der Mannschaft vorgestellt. Das hat mich beeindruckt. Deshalb habe ich mich entschieden, hierherzukommen», meint Mráz. «Er ist motiviert, darum hat er hier unterschrieben», so Häberli.

In der letzten Saison habe der Klub einen wirklich guten Job gemacht, zeigt sich Mráz imponiert. Die Grenats belegten in der Meisterschaft den zweiten Platz und spielen in der Champions-League-Qualifikation. Da trifft Servette schon heute Dienstag in der 2. Runde auf Viktoria Pilsen. Wohl mit ein Grund, weshalb sich Mráz für Servette entschied. Der Verein, der Trainer und das Team hätten grosse Ambitionen für die Saison, erläutert er.

Häberli über die Ziele: «Wir wollen vorne mitspielen. Wir sind Servette, aber es muss auch ein gewisser Realismus drin sein.» Der 51-Jährige hofft, dass noch weitere Verstärkungen kommen: «Wir werden sehen, was wir noch machen können, damit wir auch ein bisschen Erfahrung reinbringen. Wir sind auf gewissen Positionen noch etwas dünn besetzt.»

Zuständig für die Transferpolitik in Genf ist nicht mehr René Weiler (neu Trainer bei D.C. United), sondern eine Sportkommission. «Das ist Fussball. Du kommst, du gehst. Es hat sich abgezeichnet, dass man sich trennen wird. Für mich war es am Schluss der Saison bereits ein bisschen absehbar, dass da irgendetwas nicht funktioniert», sagt Häberli und ergänzt: «Ich hatte ein super Jahr mit ihm.»

Ein super Jahr soll auch Mráz in Genf haben. Der slowakische Neuzugang will sich dabei ganz in den Dienst der Mannschaft stellen. Seine Aufgabe sei einfach: «Ich muss versuchen, der Mannschaft mit Toren und Assists zu helfen. Das hat für mich Priorität», hält der Mittelstürmer fest. «Wir erhoffen uns viele Tore von ihm», sagt Häberli.

Klassischer Strafraumstürmer

In der letzten Spielzeit klappte dies in der polnischen Ekstraklasa ausgezeichnet. In 34 Spielen erzielte Mráz für Motor Lublin 16 Tore und 4 Vorlagen. «Es lief für mich persönlich gut.» Dank seinen Leistungen wurde er auch wieder für die slowakische Nationalmannschaft aufgeboten, nachdem er zuvor meist aussen vor geblieben war.

Die Basis für seine starken Auftritte sei das «grosse Vertrauen» gewesen, welches er in der Mannschaft, im Verein und in der Nationalmannschaft gespürt habe. «Für einen Spieler, für einen Stürmer, ist das das Wichtigste», betont Mráz.

Sein Erfolgsrezept als Angreifer: «Ich versuche, im Strafraum einen guten Platz zu finden und immer bereit zu sein. Und dann die Aktion so einfach wie möglich zu beenden.»

Sein Weg führte ihn schon nach Italien, Zypern oder eben Polen. «Es war immer eine Chance, in verschiedenen Ligen zu spielen.» Nun will der Slowake zeigen, dass er seine Qualitäten auch in der Super League unter Beweis stellen kann. Am besten gleich beim Auftaktspiel in Bern am nächsten Samstag gegen YB.

