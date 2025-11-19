  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Claudio Cisullo bald im VR Multi-Millionär verstärkt den FC Zürich als «Lead Independent Director»

Syl Battistuzzi

19.11.2025

Claudio Cisullo soll neuen wirtschaftlichen Drive in das oberste FCZ-Gremium einbringen.
Claudio Cisullo soll neuen wirtschaftlichen Drive in das oberste FCZ-Gremium einbringen.
fcz.ch

FC Zürich nominiert Claudio Cisullo als neues Mitglied des Verwaltungsrats in der Funktion als «Lead Independent Director». Damit wird ein Multi-Millionär den Verein verstärken.

Syl Battistuzzi

19.11.2025, 14:35

19.11.2025, 14:51

Es ist ein Transfer, der viele andere in den Schatten stellen könnte. Wie der FC Zürich mitteilt, wird Claudio Cisullo an einer ausserordentlichen Generalversammlung im Januar 2026 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen. 

Cisullo ist ein renommierter Unternehmer, der mit seinem Family Office, der CC Trust Group, in zahlreichen Firmen und Projekten beteiligt wird. Unter anderem ist er Gründer und Hauptaktionär der global tätigen Beschaffungs- und Supply-Chain-Dienstleistungsgruppe Chain IQ Group sowie bei Ringier Verwaltungsratsmitglied.

Die «Bilanz» schätzt das Vermögen des 61-Jährigen auf gegen 300 Millionen Franken. Als «Lead Independent Director» soll Claudio Cisullo «seine Erfahrung, seine unabhängige Sichtweise und sein nationales und internationales Netzwerk nutzen, um die strategische Weiterentwicklung des FC Zürich aktiv mitzugestalten», schreibt der Klub.

Präsident Ancillo Canepa: «Mit Claudio Cisullo gewinnt der FC Zürich in einer wichtigen Phase des Clubs zur Stärkung des Verwaltungsrates grosse Wirtschafts- und Unternehmer-Kompetenz!»

Übernimmt Cisullo beim FCZ auch Aktien-Anteile?

Eine finanzielle Beteiligung von Cisullo beim FCZ ist «momentan nicht» geplant, wie Canepa gegenüber dem «Blick» festhält. Die Frage, ob es denkbar sei, dass Cisullo dereinst einen Teil des Aktien-Pakets übernehmen könnte, lässt Ancillo Canepa offen: «Es ist zu früh, diese Frage zu beantworten.»

Meistgelesen

18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrt – jetzt gerät Familienmitglied ins Visier
Embolo ist der Beste – doch der grosse Gewinner ist ein anderer
Journalistin stellt mutige Fragen – Trump macht sie nieder und droht ihrem Sender
Eklat in der Ostschweiz – fünf Polizeischüler per sofort freigestellt
Maxwells Sonderbehandlung verraten: Wärter gefeuert +++ Wie es im Fall Epstein weitergeht

Mehr Super League

Erster Auftritt nach seinem YB-Ende. Giorgio Contini: «Die Entlassung tut sehr weh»

Erster Auftritt nach seinem YB-EndeGiorgio Contini: «Die Entlassung tut sehr weh»

FCZ weiterhin auf Trainersuche. Dennis Hediger bleibt vorerst bis Ende Jahr Cheftrainer

FCZ weiterhin auf TrainersucheDennis Hediger bleibt vorerst bis Ende Jahr Cheftrainer

Vertrag bis Sommer 2027. GC verpflichtet Österreicher Maximilian Ullmann

Vertrag bis Sommer 2027GC verpflichtet Österreicher Maximilian Ullmann

Fussball Videos

Xhaka adelt Yakin: «Es ist für jeden Spieler ein Privileg, Murat als Trainer zu haben»

Xhaka adelt Yakin: «Es ist für jeden Spieler ein Privileg, Murat als Trainer zu haben»

19.11.2025

Akanji über U17-Helden: «Das freut einem natürlich sehr»

Akanji über U17-Helden: «Das freut einem natürlich sehr»

19.11.2025

Tami: «Jetzt müssen wir dieses Ziel feiern»

Tami: «Jetzt müssen wir dieses Ziel feiern»

19.11.2025

Xhaka adelt Yakin: «Es ist für jeden Spieler ein Privileg, Murat als Trainer zu haben»

Xhaka adelt Yakin: «Es ist für jeden Spieler ein Privileg, Murat als Trainer zu haben»

Akanji über U17-Helden: «Das freut einem natürlich sehr»

Akanji über U17-Helden: «Das freut einem natürlich sehr»

Tami: «Jetzt müssen wir dieses Ziel feiern»

Tami: «Jetzt müssen wir dieses Ziel feiern»

Mehr Videos