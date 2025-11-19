Claudio Cisullo soll neuen wirtschaftlichen Drive in das oberste FCZ-Gremium einbringen. fcz.ch

FC Zürich nominiert Claudio Cisullo als neues Mitglied des Verwaltungsrats in der Funktion als «Lead Independent Director». Damit wird ein Multi-Millionär den Verein verstärken.

Es ist ein Transfer, der viele andere in den Schatten stellen könnte. Wie der FC Zürich mitteilt, wird Claudio Cisullo an einer ausserordentlichen Generalversammlung im Januar 2026 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen.

Cisullo ist ein renommierter Unternehmer, der mit seinem Family Office, der CC Trust Group, in zahlreichen Firmen und Projekten beteiligt wird. Unter anderem ist er Gründer und Hauptaktionär der global tätigen Beschaffungs- und Supply-Chain-Dienstleistungsgruppe Chain IQ Group sowie bei Ringier Verwaltungsratsmitglied.

Die «Bilanz» schätzt das Vermögen des 61-Jährigen auf gegen 300 Millionen Franken. Als «Lead Independent Director» soll Claudio Cisullo «seine Erfahrung, seine unabhängige Sichtweise und sein nationales und internationales Netzwerk nutzen, um die strategische Weiterentwicklung des FC Zürich aktiv mitzugestalten», schreibt der Klub.

Präsident Ancillo Canepa: «Mit Claudio Cisullo gewinnt der FC Zürich in einer wichtigen Phase des Clubs zur Stärkung des Verwaltungsrates grosse Wirtschafts- und Unternehmer-Kompetenz!»

Übernimmt Cisullo beim FCZ auch Aktien-Anteile?

Eine finanzielle Beteiligung von Cisullo beim FCZ ist «momentan nicht» geplant, wie Canepa gegenüber dem «Blick» festhält. Die Frage, ob es denkbar sei, dass Cisullo dereinst einen Teil des Aktien-Pakets übernehmen könnte, lässt Ancillo Canepa offen: «Es ist zu früh, diese Frage zu beantworten.»