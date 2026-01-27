Reaktionen zu FCB-Trainer Lichtsteiner «Mutig, extrem mutig – und das von beiden Seiten»
Wenige Stunden nach der Freistellung von Ludovic Magnin hat der FC Basel dessen Nachfolger als Cheftrainer präsentiert. Der 42-jährige Stephan Lichtsteiner unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2029. Die Meinungen über die Personalie gehen auf X auseinander.
Die FCB-Trainer seit 2009
- Stephan Lichtsteiner (CH): Januar 2026 - ?
- Ludovic Magnin (CH): Juni 2025 - Januar 2026
- Fabio Celestini (CH/ITA): Oktober 2023 - Juni 2025
- Heiko Vogel (GER): September 2023 - Oktober 2023
- Timo Schultz (GER): Juni 2023 - September 2023
- Heiko Vogel (GER) (interimistisch): Februar 2023 - Juni 2023
- Alex Frei (CH): Juni 2022 - Februar 2023
- Guillermo Abascal (ESP) (interimistisch): Februar 2022 - Juni 2022
- Patrick Rahmen (CH): April 2021 - Februar 2022
- Ciriaco Sforza (CH): September 2020 - April 2021
- Marcel Koller (CH): August 2018 - August 2020
- Raphael Wicky (CH): Juli 2017 - Juli 2018
- Urs Fischer (CH): Juli 2015 - Juni 2017
- Paulo Sousa (CH): Juli 2014 - Juni 2015
- Murat Yakin (CH): Oktober 2012 - Juni 2014
- Heiko Vogel (GER): Oktober 2011 - Oktober 2012
- Thorsten Fink (GER): Juli 2009 - Oktober 2011