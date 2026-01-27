  1. Privatkunden
Reaktionen zu FCB-Trainer Lichtsteiner «Mutig, extrem mutig – und das von beiden Seiten»

Syl Battistuzzi

27.1.2026

Stephan Lichtsteiner übernimmt das Traineramt in Basel.
Stephan Lichtsteiner übernimmt das Traineramt in Basel.
Keystone

Wenige Stunden nach der Freistellung von Ludovic Magnin hat der FC Basel dessen Nachfolger als Cheftrainer präsentiert. Der 42-jährige Stephan Lichtsteiner unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2029. Die Meinungen über die Personalie gehen auf X auseinander.

Syl Battistuzzi

27.01.2026, 07:55

Die FCB-Trainer seit 2009

  • Stephan Lichtsteiner (CH): Januar 2026 - ?
  • Ludovic Magnin (CH): Juni 2025 - Januar 2026
  • Fabio Celestini (CH/ITA): Oktober 2023 - Juni 2025
  • Heiko Vogel (GER): September 2023 - Oktober 2023
  • Timo Schultz (GER): Juni 2023 - September 2023
  • Heiko Vogel (GER) (interimistisch): Februar 2023 - Juni 2023
  • Alex Frei (CH): Juni 2022 - Februar 2023
  • Guillermo Abascal  (ESP) (interimistisch): Februar 2022 - Juni 2022
  • Patrick Rahmen (CH): April 2021 - Februar 2022
  • Ciriaco Sforza (CH): September 2020 - April 2021
  • Marcel Koller (CH): August 2018 - August 2020
  • Raphael Wicky (CH): Juli 2017 - Juli 2018
  • Urs Fischer (CH): Juli 2015 - Juni 2017
  • Paulo Sousa (CH): Juli 2014 - Juni 2015
  • Murat Yakin (CH): Oktober 2012 - Juni 2014
  • Heiko Vogel (GER): Oktober 2011 - Oktober 2012
  • Thorsten Fink (GER): Juli 2009 - Oktober 2011
Mehr anzeigen

