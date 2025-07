69. Minute: Ferreira bringt Luzern 3:2 in Front 26.07.2025

Der FC Luzern startet mit einem Sieg in die neue Saison – und einer Geschichte, die unter die Haut geht. Nachwuchstalent Lucas Ferreira wird mit seinem Siegestreffer zum Matchwinner. Nach dem Spiel erfährt er, dass sein Freund verstorben ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 18-jährige Lucas Ferreira trifft bei seinem FCL-Debüt gegen GC zum 3:2 und wird zum Matchwinner.

Kurz nach dem Spiel erfährt der 18-Jährige vom Tod seines Freundes Nando, mit dem er in der Luzerner U17 zusammengespielt hatte.

Auf Instagram widmet Ferreira seinen Siegtreffer dem verstorbenen Freund: «Das war für dich, mein Bruder. Flieg hoch, Engel.» Mehr anzeigen

Ein Traumdebüt? Auf den ersten Blick, ja. Doch hinter dem grossen Moment von Lucas Ferreira verbirgt sich tiefer Schmerz. In der 63. Minute wird der 18-jährige Portugiese gegen GC eingewechselt. Sechs Minuten später trifft er nach einem Flankenball eiskalt zum 3:2 für Luzern. Dabei bleibt's bis zum Schluss.

Ein traumhafter Einstand für Ferreira, der nach dem Spiel als Matchwinner gefeiert wird. Doch nur Stunden nach dem Spiel in Zürich teilt der Offensivmann traurige Worte in seiner Instagram-Story: «Das war für dich, mein Bruder. Flieg hoch, Engel!»

Wie «Nau» berichtet, hat Ferreira noch in der Kabine erfahren, dass einer seiner besten Freunde verstorben ist. Sein Kumpel Nando, mit dem er zusammen in der U17 des FC Luzern spielte, hat den Kampf gegen Krebs verloren und ist mit 17 Jahren verstorben. «Wir werden dich nie vergessen, Nando», schreibt Ferreira.

Direkt aus den Ferien ins FCL-Trainingslager

Dass der Youngster am Samstag überhaupt zu seinem Profidebüt gekommen ist, gleicht einem Märchen. «Wir sind ins Trainingslager gefahren. Wir hatte so wenige Spieler und haben dann Lucas angerufen, ob er schon in den Ferien ist. Er war gerade in Malta gelandet. Drei Stunden später ist er zurückgeflogen», erzählt FCL-Trainer Mario Frick bei blue Sport. «Er ist dann mit ins Trainingslager und hat einen hervorragenden Eindruck gemacht. Ich bin natürlich super happy für ihn, dass er sich belohnt hat.»

Doch Freud und Leid liegen an diesem Samstagabend ganz nah beieinander. Ferreira nimmt Abschied – und widmet seinem Freund den bislang grössten Moment seiner Karriere.

Instagram/_iamlucassilva_

Videos aus dem Ressort

Frick: «Ferreira kam aus den Ferien ins Trainingslager» 26.07.2025