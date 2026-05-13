«Nach den GC-Toren sind meine Hoffnung und mein Stumpen erloschen»

Winti-Edelfan Thurnheer beim Zigarre-Rauchen erwischt 13.05.2026

TV-Star Beni Thurnheer wird beim Abstiegskracher im Letzigrund rauchend erwischt. Der Winterthur-Fan hat einen ‹Stumpen› angenzündet, als sein Team noch fürhte und seine Hoffnung auf den Ligaerhalt noch brannte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der scheinbar komfortablen 2:0-Führung von Winterthur im Abstiegskracher gegen GC raucht TV-Legende und Winti-Anhänger Beni Thurnheer auf der Letzigrund-Tribüne genüsslich eine Zigarre.

Dabei wird er beim genüsslichen Rauchen gefilmt. Als Thurnheer dies bemerkt, lächelt er professionell, aber leicht beschämt weg.

Am Ende hat er sich die Sieger-Zigarre eh viel zu früh angezündet, innert zehn Minuten kehrt GC die Partie und Winterthur ist abgestiegen. Mehr anzeigen

Beim Abstiegskracher zwischen GC und Winterthur am Dienstagabend kommt's zu einer witzigen Szene abseits des Rasens. TV-Legende Beni Thurnheer wird von der Kamera auf der Letzigrund-Tribüne eingefangen. Zu sehen ist, wie er genüsslich an einer Zigarre zieht. Als der bekennende Winterthur-Anhänger auf der Stadionleinwand entdeckt, dass er mit seinem Stumpen erwischt wurde, lächelt er den Fauxpas professionell, aber leicht beschämt weg.

Mit «ja, ja der Stumpen», nimmt Thurnheer tags darauf den Anruf von blue News entgegen und lacht. «Ich habe deshalb schon während der Partie viele Nachrichten gekriegt. Dass mich der Kameramann sehen würde, hätte ich nicht gedacht.»

Vor dem Spiel hat er seinen Kollegen gesagt, dass er sich einen «Stumpen» anzünden würde, falls Winterthur in Führung gehen würde. «Nach dem Doppelpack von Pajtim Kasami habe ich genüsslich geschlotet», sagt Thurnheer, «natürlich habe ich meine Sitznachbarn erst gefragt, ob es jemanden stören würde, bevor ich sie angezündet habe.»

«Mein Saison-Abo wird erneuert, trotz Abstieg»

Bis zu den drei GC-Toren in Halbzeit zwei innert zehn Minuten ist die Welt von Thurnheer und allen Winterthur-Fans noch in Ordnung. Doch Abels und Lee kehren das Spiel. «Nach diesen Toren ist beides erloschen: meine Hoffnung und mein Stumpen», so ‹Beni National›.

Der Abstieg ist Tatsache. Für Thurnheer kein Weltuntergang. «Der FC Winterthur hat sich mit dem kleinsten Budget länger als erwartet in der Super League halten können. Ich bin sicher, dass die Fans auch nächstes Jahr in der Challenge League kommen werden. Mein Saisonabo werde ich sicher erneuern.»