Nach diesem Schiri-Entscheid versteht YB die Welt nicht mehr

Witzelfmeter im Testspiel – YB-Spieler verstehen die Welt nicht mehr Nach einem Vergehen klar ausserhalb des Strafraums zeigt der türkische Schiedsrichter im Testspiel von YB gegen Sepsi OSK Sf. Gheorghe auf den Elfmeterpunkt – trotz lautstarker Proteste aller Berner. 08.01.2025

Im ersten Spiel unter der Leitung von Giorgio Contini fährt YB gegen den rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sf. Gheorghe einen klaren Sieg ein – und lässt sich dabei auch von einem kuriosen Fehlentscheid nicht stoppen.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB trifft im ersten Spiel unter Giorgio Contini viermal und fährt gegen den rumänischen Klub Sepsi OSK Sf. Gheorghe einen klaren 4:1-Sieg ein.

Aufsehen erregt dabei ein kurioser Schiedsrichterentscheid, der dem einzigen YB-Gegentreffer vorausgeht.

Contini sagt nach dem geglückten Einstand: «Es hat mir gefallen, mit welcher Intensität und mit welchem Engagement wir gespielt und einige Sachen umgesetzt haben, die wir in den letzten Tagen trainiert haben.» Mehr anzeigen

Im Trainingslager in der Türkei feiert Giorgio Contini im Testspiel gegen den rumänischen Klub Sepsi OSK Sf. Gheorghe einen gelungenen Einstand an der YB-Seitenlinie der Berner. Gleich mit 4:1 entscheiden die Berner die Partie gegen den Klub von Ex-Basler Dimitri Oberlin für sich. Dem einzigen Gegentor geht zudem ein kurioser Pfiff voraus.

In der 81. Minute trifft YB-Verteidiger Rhodri Smith in einem Zweikampf knapp ausserhalb des Berner Strafraums den Ball offenbar mit dem Arm. So lautet zumindest die Entscheidung des türkischen Unparteiischen, der zur grossen Überraschung aller sofort auf den Penaltypunkt zeigt.

«Die türkischen Spielleiter ‹verlegten› ein Handsvergehen kurzerhand in den Strafraum und entschieden auf Penalty, obwohl es eigentlich kein TV-Standbild gebraucht hätte, um zu erkennen, dass der besagte Zweikampf deutlich ausserhalb des Sechzehners stattgefunden hatte», ist etwa im YB-Matchbericht zu lesen.

Continis Auftrag erfüllt

Damit aber nicht genug. Marvin Keller pariert anschliessend den Penalty, bewegt sich dabei aber zu früh von der Torlinie, weshalb der Strafstoss wiederholt wird. Im zweiten Anlauf ist der YB-Goalie dann bezwungen.

Für Contini dürfte das aber bloss eine Randnotiz sein. «Es war eine Auflage ans Team gewesen, beide Halbzeiten zu gewinnen, was uns gelungen ist», sagt der YB-Coach nach der Partie und fügt an: «Es hat mir gefallen, mit welcher Intensität und mit welchem Engagement wir gespielt und einige Sachen umgesetzt haben, die wir in den letzten Tagen trainiert haben.»

Videos aus dem Ressort

Winterthur-Coach Forte: «Wir hatten praktisch nur Doppel-Einheiten» Uli Forte fährt in seinem ersten Testspiel als Winterthur-Trainer einen 3:1-Sieg über Vaduz ein. Nach dem Schlusspfiff analyisert er den Auftritt im Interview mit blue Sport. 08.01.2025