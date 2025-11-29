Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol Thuns Erfolgstrainer Mauro Lustrinelli sorgt nicht nur in der Super League für die Musik. Auch hinter dem DJ-Pult macht er eine gute Figur. Der Stil von DJ Lustrigol? «Ich lege alle auf, am liebsten aber House und Italo-Pop.» 20.11.2025

Thuns Erfolgstrainer Mauro Lustrinelli sorgt nicht nur in der Super League für die Musik. Auch hinter dem DJ-Pult macht er eine gute Figur. Der Stil von DJ Lustrigol? «Ich lege alle auf, am liebsten aber House und Italo-Pop.»

Als Thun-Trainer Mauro Lustrinelli blue Sport zum Mittagessen zu sich nach Hause einlädt – der Tessiner serviert Risotto nach einem Familienrezept mit Luganighe, ein Glas Merlot und selbstgemachtes Tiramisu – zeigt er auch seinen Hobbyraum im Keller.

Da steht in einer Ecke ein DJ-Pult. Entstauben muss man es nicht, es ist oft in Betrieb. «Hier bin ich oft am Feierabend und mache Musik. Wenn ich mich in diese DJ-Vibes versetzen kann, ist das für mich Erholung.»

Musik hat er schon gemacht, bevor er Mitte der 90er-Jahre Profifussballer wurde. «Ich habe in ein, zwei Clubs in Bellinzona aufgelegt.» Sein letzter öffentlicher Auftritt hatte DJ Lustrigol an der Aufstiegsfeier des FC Thun diesen Sommer. Seine Stilrichtung? Lustrinelli: «Ich lege alles auf. Am liebsten aber House und Italo-Dance.»

Macht er mit FC Thun so weiter, wird Ende Saison eine noch grössere Party folgen. Wetten, dass Lustrinelli dann auch für die Musik sorgen würde.

