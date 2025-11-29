  1. Privatkunden
Der Thun-Trainer mal ganz anders Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Michael Wegmann

29.11.2025

Michael Wegmann

29.11.2025

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Thuns Erfolgstrainer Mauro Lustrinelli sorgt nicht nur in der Super League für die Musik. Auch hinter dem DJ-Pult macht er eine gute Figur. Der Stil von DJ Lustrigol? «Ich lege alle auf, am liebsten aber House und Italo-Pop.»

20.11.2025

Thuns Erfolgstrainer Mauro Lustrinelli sorgt nicht nur in der Super League für die Musik. Auch hinter dem DJ-Pult macht er eine gute Figur.  Der Stil von DJ Lustrigol? «Ich lege alle auf, am liebsten aber House und Italo-Pop.»

,
,

Michael Wegmann, Ronja Zeller, Evita Rauber

29.11.2025, 13:00

29.11.2025, 13:36

Als Thun-Trainer Mauro Lustrinelli blue Sport zum Mittagessen zu sich nach Hause einlädt – der Tessiner serviert Risotto nach einem Familienrezept mit Luganighe, ein Glas Merlot und selbstgemachtes Tiramisu – zeigt er auch seinen Hobbyraum im Keller.

Da steht in einer Ecke ein DJ-Pult. Entstauben muss man es nicht, es ist oft in Betrieb. «Hier bin ich oft am Feierabend und mache Musik. Wenn ich mich in diese DJ-Vibes versetzen kann, ist das für mich Erholung.»

Musik hat er schon gemacht, bevor er Mitte der 90er-Jahre Profifussballer wurde. «Ich habe in ein, zwei Clubs in Bellinzona aufgelegt.» Sein letzter öffentlicher Auftritt hatte DJ Lustrigol an der Aufstiegsfeier des FC Thun diesen Sommer. Seine Stilrichtung? Lustrinelli: «Ich lege alles auf. Am liebsten aber House und Italo-Dance.»

Macht er mit FC Thun so weiter, wird Ende Saison eine noch grössere Party folgen. Wetten, dass Lustrinelli dann auch für die Musik sorgen würde.

UHD HDR FC Luzern - FC Winterthur
UHD HDR FC Luzern - FC Winterthur

Sa 29.11. 20:10 - 23:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Luzern - FC Winterthur

Mit tv.blue.ch mieten

