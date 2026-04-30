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Bernegger setzt doch auf Huber Nach nur einem Spiel: FCZ-Goalie Brecher muss wieder auf die Bank

Björn Lindroos

30.4.2026

Yanick Brecher sitzt kommendes Wochenende wieder auf der Bank.
Yanick Brecher sitzt kommendes Wochenende wieder auf der Bank.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Rolle rückwärts beim FCZ. Nach nur einem Spiel setzt Carlos Bernegger Yanick Brecher wieder auf die Bank und stellt Silas Huber gegen Winterthur ins Tor.

Björn Lindroos

30.04.2026, 14:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trainer Carlos Bernegger nimmt beim FC Zürich erneut einen Goalie-Wechsel vor: Gegen Winterthur steht wieder Youngster Silas Huber im Tor. 
  • Bernegger begründet den Entscheid mit enttäuschten Erwartungen an Erfahrung und Stabilität durch Brecher. 
  • Brecher wird bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr verdrängt. Huber hatte zuvor unter Denis Hediger zwölf Spiele bestritten.
Mehr anzeigen

Das ging schnell. Nur ein Spiel, nachdem Yanick Brecher von Interimstrainer Carlos Bernegger zurück ins FCZ-Tor berufen wurde, kommt die Rolle rückwärts. Am Samstag steht gegen Winterthur wieder Youngster Silas Huber zwischen den Pfosten.

UHD HDR FC Winterthur - FC Zürich
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Sa 02.05. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Winterthur - FC Zürich

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Dies verkündet Bernegger gleich selbst an der Pressekonferenz vor dem Spiel. «Beim Goaliewechsel letzte Woche habe ich mir Erfahrung und Stabilität erhofft. Es ist anders herausgekommen, als ich erwartet habe. Deshalb wird es wieder einen Wechsel geben und Silas wieder im Tor stehen», wird Bernegger vom Blick zitiert.

Patzer in Lausanne

Brecher kehrte vergangene Woche in den Kasten zurück, machte bei der 0:3-Pleite in Lausanne aber keine gute Figur. Beim zweiten Gegentor trug der FCZ-Captain Mitschuld.

Lausanne-Sport – Zürich 3:0

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Das Urgestein wird damit bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr verdrängt. Im Februar setzte bereits Denis Hediger auf Silas Huber. Der U21-Nati-Goalie machte seither 12 Partien und kehrt nach einem Spiel Pause jetzt also wieder zurück.

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