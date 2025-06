Van der Gaag: «Als ich bei Maritimo angefangen habe, war alles noch sehr klein. Das ist kein Vergleich zu dem, was ich bei Manchester United gesehen habe. Du darfst nie vergessen, wo du herkommst. Ich wusste immer, dass ich wieder Cheftrainer werden will. Wenn du nicht mit den allergrössten Stars arbeiten kannst, hast du als Trainer ein grosses Problem. Ich habe mit Jungen gearbeitet und mit kleinen Teams, dann mit den grössten Stars. Ich habe überall viel gelernt. Jetzt bin ich in der Schweiz und muss mich am Schweizer Fussball anpassen. Das ist kein Problem. Als Trainer muss du die Spieler entwickeln, egal wie jung, alt oder berühmt sie sind.»