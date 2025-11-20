Der Verwaltungsrat der FC Luzern-Innerschweiz AG wird um zwei Mitglieder erweitert Keystone

Die FC Luzern-Innerschweiz AG hat einen neuen Verwaltungsratspräsidenten. Die Aktionärinnen und Aktionäre wählen den Luzerner Michael Sigerist.

Keystone-SDA SDA

Der 63-jährige selbständige Rechtsanwalt und Notar folgt auf Josef Bieri, der das Amt seit vergangenem Jahr ad interim ausgeübt hat und künftig wieder als Vizepräsident im Verwaltungsrat tätig sein wird.

Neu zum nun sechsköpfigen Verwaltungsrat gehört auch Marco von Ah, der über elf Jahre die Kommunikation des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) geleitet hat. Weiter gehören dem Gremium neben Bieri auch Daniel Britschgi, Ursula Engelberger-Koller und Laurent Prince an.