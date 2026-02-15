Matteo und Nevio Di Giusto im Bruder-Interview 14.02.2026

Matteo gewinnt das Super-League-Bruderduell gegen Nevio Di Giusto diskussionslos und kann sich nach der Partie das Grinsen im gemeinsamen Interview mit blue Sport kaum verkneifen.

Sechs Anläufe braucht der FC Luzern, bis es am vergangenen Dienstag im Tor-Spektakel gegen GC klappt mit dem ersten Pflichtspielsieg des neuen Jahres. Und die Innerschweizer nehmen den Schwung gleich mit und weisen am Samstag auch den zweiten Stadtzürcher Klub in die Schranken.

Gegen den FC Zürich zeigt das Team von Mario Frick einen ganz starken Auftritt. Spätestens nach 68 Minuten ist die Partie nach dem vierten Luzerner Tor gelaufen. Grossen Anteil am souveränen Auswärtssieg hat auch Matteo Di Giusto. Erst markiert der 25-Jährige in der 15. Minute die Führung, dann liefert er nach einer guten Stunde den Assist zum vorentscheidenden 3:0.

«Klar sind die Duelle gegeneinander speziell»

«Wir mussten unten durch, es waren harte Wochen. Das GC-Spiel hat uns extrem Aufschwung gegeben, diesen Schwung konnten wir mitnehmen», sagt Di Giusto im Interview nach der Partie und fügt an: «Ich bin froh, dass ich Skorerpunkte sammeln und so der Mannschaft helfen kann.»

Gegen den FCZ dürfte Di Giustio das Toreschiessen besonders viel Spass machen. Denn es ist für den 25-Jährigen auch das Duell mit seinem fünf Jahre jüngeren Bruder Nevio. «Wir haben uns zwei Tage nicht mehr gehört. Jeder hat sich individuell gut vorbereitet auf das Spiel. Aber jetzt werden wir sicher noch zusammen plaudern», grinst Matteo.

Bei Nevio hält sich die Freude über das Familientreffen im Letzigrund verständlicherweise in Grenzen. «Ich weiss jetzt nicht, ob ich gerade von ihm eine Umarmung will nach diesem Spiel», scherzt er, gratuliert seinem Bruder zum Sieg und gibt zu: «Ich muss ehrlich sagen, ich war heute etwas nervöser als sonst. Auf dem Feld vergisst man das. Aber klar sind die Duelle gegeneinander speziell.»

Zürich – Luzern 1:4

