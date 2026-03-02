Notbremse oder nicht? Das sagen die blue Experten zur Roten Karte gegen Kamberi 01.03.2026

Die Berner Young Boys gewinnen das Duell am Strich gegen den FC Zürich klar mit 3:0. Eine frühe Rote Karte gegen den FCZ prägt das Spiel und sorgt im Studio bei blue Sport für Diskussionsstoff.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Young Boys sichern sich mit Toren in der letzten halben Stunde einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den FC Zürich.

Zu reden gibt nach der Partie eine vorentscheidende Szene in der 22. Minute, als FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi nach einer Notbremse vom Platz gestellt wird.

Die grosse Frage: War Kamberi bei der Aktion tatsächlich letzter Mann oder nicht?

Im Studio bei blue Sport scheiden sich die Geister. Schiri-Experte Erlachner unterstütz aber den Entscheid und empfindet die Rote Karte als «absolut korrekt».

Im Wankdorf läuft die 22. Minute, da wird YB-Neuzugang Samuel Essende auf die Reise geschickt – und kurz vor dem Strafraum von FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi unsanft zu Boden gegrätscht. Schiedsrichter Urs Schnyder zögert nicht lange und zeigt dem Übeltäter die direkte Rote Karte. Der VAR schaltet sich nicht ein.

Der Platzverweis drückt dem Spiel klar den Stempel auf. Zürich verteidigt fortan, YB sucht den Führungstreffer. Letztendlich gewinnen die Berner mit einem Mann mehr 3:0. Die grosse Frage: War Kamberi bei der Aktion tatsächlich letzter Mann oder hätte Teamkollege Vujevic noch eingreifen können?

FCZ-Coach Denis Hediger spricht im Interview mit blue Sport von einem «brutalen» Spielverlauf: «Es hat von aussen so gewirkt, als ob er (Vujevic) noch eingreifen könnte. Oft ist man sehr, sehr defensiv mit den Entscheiden, weil man weiss, dass man den VAR noch in der Hinterhand hat. Hier war man sehr schnell bei der Roten Karte.»

Hediger: «Der Spielverlauf ist brutal für uns» 01.03.2026

Die Bilder habe er noch nicht gesehen, sagt Hediger, er gehe aber davon aus, dass der richtige Entscheid gefällt wurde. «Ich weiss nicht, ob der VAR gekommen wäre, wenn man nur Gelb gegeben hätte. Vielleicht ist es ein 50/50 Entscheid. Wir müssen das so nehmen.»

Zubi: «Er ist 100 Prozent auf der gleichen Höhe!»

Kritischere Worte fallen im Studio bei blue Sport. «Ein Foul ist es ganz klar, da müssen wir nicht diskutieren», legt sich Fussball-Experte Pascal Zuberbühler fest (siehe Video oben). «Aber für mich kann Vujevic da zu 100 Prozent noch eingreifen. Er ist zu 100 Prozent auf der gleichen Höhe!»

Das sieht Admir Mehmedi zwar etwas anders, er pflichtet seinem Experten-Kollegen aber grunsätzlich bei: «Die gleiche Höhe war es nicht ganz. Aber ich bin auch bei Zubi. Er (Vujevic) könnte noch eingreifen in die Aktion. Zumindest könnte er Essende noch so hindern, dass er nicht alleine aufs Tor laufen kann. Essende legt sich den Ball auch zu weit vor.»

Schiri-Experte Pascal Erlachner versteht die Argumentation des Experten-Duos, stellt sich aber hinter den Entscheid von Urs Schnyder: «Man hat in letzter Zeit häufig diskutiert, dass sich die Schiedsrichter nur noch auf den VAR verlassen. Er hat Verantwortung übernommen und ich finde die Rote Karte absolut korrekt. Ich finde es etwas hypothetisch, ob der Verteidiger den Ball noch wegnehmen kann. Von daher ist auch gut, dass der VAR nicht eingegriffen hat, weil es kein klarer Fehler ist.»

