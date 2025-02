Torrekord von Streller egalisiert: Jean-Pierre Nsame macht beim FC St. Gallen da weiter, wo er bei den Young Boys aufgehört hat Keystone

Jean-Pierre Nsame egalisiert mit seinen ersten Toren für den FC St. Gallen einen Super-League-Rekord.

Keystone-SDA, Syl Battistuzzi SDA

Die Doublette zum 2:1-Sieg gegen den FC Zürich am Sonntag in der 23. Meisterschaftsrunde waren Nsames Tore 110 und 111 in der Schweizer Liga. Damit zog der frühere Kameruner mit dem ehemaligen Basler Marco Streller gleich.

Streller und Nsame sind die erfolgreichsten Torschützen seit Einführung der Super League im Jahr 2003. «Ich habe immer gesagt, dass ich Fussball spiele, um diese Art von Emotionen zu vermitteln und um selbst heute auch diese Emotionen zu haben», meint Nsame in Interview mit blue Sport. «Ich kann heute mit Stolz sagen, dass ich gleichauf mit Marco Streller bin, der einer der grossen Schweizer Torjäger war. Ich bin stolz darauf, diesen Rekord einzustellen, aber vor allem bin ich stolz, weil wir den Sieg errungen haben – das war für mich das Wichtigste», so der frühere YB-Spieler.

«Wenn wir heute verloren hätten und ich einen Doppelpack erzielt hätte, wäre ich wohl nicht zum Interview gekommen. Denn mir geht es in erster Linie um den Sieg. Heute bin ich derjenige, der zwei Tore erzielt. Das nächste Mal wird es ein anderer sein. Aber solange wir gewinnen, ist das das Wichtigste», betont der 31-Jährige.

Den Rekord für die meisten Tore insgesamt in der seit 1933 stattfindenden Schweizer Meisterschaft hält der einstige Servettien Jacques «Jacky» Fatton mit 273 Toren (zwischen 1944 und 1963), gefolgt von der YB-Legende Eugen «Geni» Meier (247 Tore zwischen 1951 und 1965) und dem langjährigen Basler Josef «Seppe» Hügi (245 zwischen 1942 und 1963).

Nsame: «Ich bin stolz» (französisch) 09.02.2025