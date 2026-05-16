  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Nur das Rennen um den Europacup ist noch offen

SDA

16.5.2026 - 05:00

Luganos Kevin Behrens (links) und Sions Numa Lavanchy kämpfen am Samstag im Fernduell um den 3. Platz.
Luganos Kevin Behrens (links) und Sions Numa Lavanchy kämpfen am Samstag im Fernduell um den 3. Platz.
Keystone

Am letzten Spieltag der Super League muss nur noch geklärt werden, wer den dritten Europacup-Platz erhält. In der Relegation Group warten derweil drei Abschiede.

Keystone-SDA

16.05.2026, 05:00

16.05.2026, 08:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frage ist vor der letzten Runde noch offen: Lugano oder Sion, wer schliesst die Saison im 3. Rang ab und sichert sich einen Europacup-Platz?
  • Lugano spielt am Sonntag zuhause gegen Basel, während Sion auswärts gegen YB einen Sieg einfahren muss.
  • blue Sport überträgt alle Spiele der Super League live. Am Sonntag gilt es für alle Teams ab 16.30 Uhr ernst. Die Spiele der Relegation Group finden am Samstag um 18.00 Uhr statt.
Mehr anzeigen

Vor dem letzten Spieltag der Super League sind fast alle wichtigen Fragen bereits geklärt. Meister? Der FC Thun. Absteiger? Der FC Winterthur. Barrage-Bestreiter? Die Grasshoppers. Einzig im Rennen um die Europacup-Plätze ist noch eine Frage offen.

Kampf um den letzten Europacup-Platz

Um den 3. Platz in der Liga und damit die Möglichkeit, sich für die Conference League zu qualifizieren, kämpfen am Sonntag Lugano und Sion im Fernduell. Die Tessiner liegen vor dem letzten Spieltag zwei Punkte vor den Sittenern und können sich den 3. Rang damit aus eigener Kraft sichern.

Sollte St. Gallen nächste Woche den Cup gewinnen, würde auch der 4. Platz fürs internationale Geschäft berechtigen. Dies, weil auch der Cupsieger Anrecht auf den Europacup hat und St. Gallen als Zweiter der Super League einen Startplatz bereits auf sicher hat. Was seit dem Auffahrtsdonnerstag klar ist: Erstmals seit 2001 verpassen Basel und die Young Boys gleichzeitig die Europacup-Plätze.

Abschiede in der Relegation Group

In den Spielen der Relegation Group am Samstag geht es sportlich derweil um nichts mehr. Winterthur steht nach der 2:3-Niederlage am vergangenen Dienstag gegen GC bereits als Absteiger fest und auch die Grasshoppers müssen definitiv in die Barrage.

Winti-Fan Thurnheer beim Rauchen erwischt. «Nach den GC-Toren sind meine Hoffnung und mein Stumpen erloschen»

Winti-Fan Thurnheer beim Rauchen erwischt«Nach den GC-Toren sind meine Hoffnung und mein Stumpen erloschen»

Wenn Winterthur auf Luzern trifft, könnte es auf der Schützenwiese aber trotzdem emotional werden. Mario Frick bestreitet sein letztes Spiel als Luzerner Trainer, Winterthur tritt – zumindest für ein Jahr – letztmals in der höchsten Schweizer Spielklasse an.

Auch beim FC Zürich, der im Letzigrund Servette empfängt, steht ein Abschied an. Der langjährige Zürcher Captain Yanick Brecher tritt per Ende Saison zurück. Zuletzt musste er dem U21-Nationalgoalie Silas Huber Platz machen, am Samstag wird Brecher nun ein letztes Mal für den FCZ auflaufen.

Mit 32 Jahren. FCZ-Goalie Yanick Brecher beendet seine Karriere

Mit 32 JahrenFCZ-Goalie Yanick Brecher beendet seine Karriere

Im dritten Spiel des Tages empfängt Lausanne-Sport die Grasshoppers. Nachdem es am Dienstag im Léman-Derby zwischen Servette und Lausanne zu schweren Ausschreitungen gekommen ist, wird die Partie als Geisterspiel ausgetragen.

Geisterspiel im Stade de la Tuilière. Lausanne gegen GC unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Geisterspiel im Stade de la TuilièreLausanne gegen GC unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Meistgelesen

12-Jähriger rettet seine Familie mit einem Trick vor Putins Killerdrohnen
Sie betäuben ihre Frauen, vergewaltigen sie und teilen die Aufnahmen – ohne Folgen
Gesund altern beginnt im Gym – was ab 50 wirklich zählt
Fans kaufen extra Flugticket, um Swatch-Spezialuhr im Duty-Free zu kaufen
Tochter pflegt demenzkranke Mutter (93) – Gericht weist sie aus

Videos aus dem Ressort

Wil – Vaduz 1:3

Wil – Vaduz 1:3

Challenge League | 36. Runde | Saison 25/26

15.05.2026

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Challenge League | 36. Runde | Saison 25/26

15.05.2026

Carouge – Bellinzona 2:2

Carouge – Bellinzona 2:2

Challenge League | 36. Runde | Saison 25/26

15.05.2026

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 2:1

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 2:1

Challenge League | 36. Runde | Saison 25/26

15.05.2026

Aarau – Yverdon 2:2

Aarau – Yverdon 2:2

Challenge League | 36. Runde | Saison 25/26

15.05.2026

Wil – Vaduz 1:3

Wil – Vaduz 1:3

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Carouge – Bellinzona 2:2

Carouge – Bellinzona 2:2

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 2:1

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 2:1

Aarau – Yverdon 2:2

Aarau – Yverdon 2:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

23 Feldspieler und drei Torhüter. Wer schafft den Sprung ins WM-Kader von Murat Yakin?

23 Feldspieler und drei TorhüterWer schafft den Sprung ins WM-Kader von Murat Yakin?

Women's Super League. «Schweizerinnen müssen die Chance haben, zu spielen»

Women's Super League«Schweizerinnen müssen die Chance haben, zu spielen»

Women's Super League. Servette Chênois zieht in den Final ein

Women's Super LeagueServette Chênois zieht in den Final ein

Kampf um Rang 4. Aston Villa schlägt Liverpool und sichert sich Champions-League-Ticket

Kampf um Rang 4Aston Villa schlägt Liverpool und sichert sich Champions-League-Ticket

Fernduell geht an Liechtensteiner. Aarau verspielt gegen Yverdon 2:0-Führung – Vaduz steigt in die Super League auf

Fernduell geht an LiechtensteinerAarau verspielt gegen Yverdon 2:0-Führung – Vaduz steigt in die Super League auf