  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Österreicher verstärkt Abwehr Flavius Daniliuc zum FC Basel

SDA

1.9.2025 - 17:25

Flavius Daniliuc kämpft im Juni 2024 im Testspiel gegen die Schweiz mit Dan Ndoye um den Ball
Flavius Daniliuc kämpft im Juni 2024 im Testspiel gegen die Schweiz mit Dan Ndoye um den Ball
Keystone

Der FC Basel verstärkt seine Abwehr mit dem Österreicher Flavius Daniliuc.

Keystone-SDA

01.09.2025, 17:25

01.09.2025, 17:39

Der dreifache Nationalspieler wechselt vom italienischen Drittligisten Salernitana zum Schweizer Meister. Der Innenverteidiger unterschrieb bis Sommer 2028, teilte der FCB mit.

Daniliuc spielte bei den Junioren von Real Madrid und Bayern München, bevor er seine Profikarriere 2020 in Nizza lancierte und er anderthalb Jahre später zum damaligen Serie-A-Verein Salernitana weiterzog. Zuletzt spielte er leihweise in Italiens höchster Liga für Hellas Verona.

In den Topligen von Frankreich und Italien bestritt Daniliuc etwas mehr als 100 Partien.

Meistgelesen

Ausländische Medien zerlegen nach Ausschreitungen die Schweiz
Gefährliche WhatsApp-Lücke – jetzt müssen Nutzer sofort handeln
Teure Fehler mit der Kreditkarte – so tappst du nicht hinein

Videos aus dem Ressort

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation.

01.09.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

LALIGA | 3. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nati-Direktor Tami vor WM-Quali-Start. «Unsere Gruppe ist sehr stark, es gibt keinen Favoriten»

Nati-Direktor Tami vor WM-Quali-Start«Unsere Gruppe ist sehr stark, es gibt keinen Favoriten»

Zusammenzug in Basel. Mission WM 2026 startet: Hier rücken die Nati-Stars ein

Zusammenzug in BaselMission WM 2026 startet: Hier rücken die Nati-Stars ein

Söldner-Check. Xhaka glänzt bei Sunderland-Sieg ++ Vargas doppelter Assistgeber ++ Top-Debüt von Schmidt

Söldner-CheckXhaka glänzt bei Sunderland-Sieg ++ Vargas doppelter Assistgeber ++ Top-Debüt von Schmidt