Flavius Daniliuc kämpft im Juni 2024 im Testspiel gegen die Schweiz mit Dan Ndoye um den Ball Keystone

Der FC Basel verstärkt seine Abwehr mit dem Österreicher Flavius Daniliuc.

Keystone-SDA SDA

Der dreifache Nationalspieler wechselt vom italienischen Drittligisten Salernitana zum Schweizer Meister. Der Innenverteidiger unterschrieb bis Sommer 2028, teilte der FCB mit.

Daniliuc spielte bei den Junioren von Real Madrid und Bayern München, bevor er seine Profikarriere 2020 in Nizza lancierte und er anderthalb Jahre später zum damaligen Serie-A-Verein Salernitana weiterzog. Zuletzt spielte er leihweise in Italiens höchster Liga für Hellas Verona.

In den Topligen von Frankreich und Italien bestritt Daniliuc etwas mehr als 100 Partien.