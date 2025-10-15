  1. Privatkunden
Sportchef Albrecht gesteht «Ohne den Einstieg von Beat Fahrni gäbe es den FC Thun so wohl nicht mehr» 

Tobias Benz

15.10.2025

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

14.10.2025

Beat Fahrni ist Geldgeber beim FC Thun und rettet den Klub in der Vergangenheit vor der Pleite. Im Heimspiel unterstreicht Sportchef Dominik Albrecht die wegweisende Bedeutung der finanziellen Hilfe.

Luca Betschart

15.10.2025, 16:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zu Gast im Fussball-Talk Heimspiel sprechen Trainer Mauro Lustrinelli und Sportchef Dominik Albrecht über den Höhenflug des FC Thun. 
  • Ein wichtiger Faktor in den letzten beiden Jahren: Die finanzielle Unterstützung durch Beat Fahrni, die den Klub vor der Pleite bewahrt. 
  • Sportchef Albrecht bestätigt: «Ohne die Investitionen von Beat Fahrni würde es den FC Thun in dieser Form wohl nicht mehr geben.»
Mehr anzeigen

Geldgeber Beat Fahrni bewahrt den FC Thun mit seinen Investitionen in den letzten beiden Jahren vor der Pleite. Das weiss man bei den Berner Oberländern zu schätzen. «Wir sind enorm dankbar für den Einstieg von Beat Fahrni», sagt Sportchef Dominik Albrecht im Fussball-Talk Heimspiel.

Albrecht macht klar: «Es ist so, dass wir finanziell sehr schwierige Zeiten und das Messer am Hals hatten. Wenn wir dort nicht die Lösungen gefunden hätten, mit der finanziellen Unterstützung von Beat Fahrni, dann würde es uns wahrscheinlich in dieser Form und im professionellen Fussball nicht mehr geben.»

«Unglaublich geil». Coach Lustrinelli erklärt: Das steckt hinter dem Thuner Höhenflug

«Unglaublich geil»Coach Lustrinelli erklärt: Das steckt hinter dem Thuner Höhenflug

Die sportlichen Auswirkungen

Aber nicht nur das. Die finanzielle Hilfe verleiht dem Klub auch in sportlichen Themen Ruhe. «Wir hatten das Messer in der Vergangenheit häufig am Hals. Das gibt dir nicht immer eine gute Verhandlungsposition, wenn es darum geht, Spieler noch nicht zu verkaufen oder dazuzuholen», erklärt der Thuner Sportchef.

Diesbezüglich habe der FCT nun mehr Spielraum, auch wenn Albrecht relativiert: «Ich muss auch klarstellen, dass da teilweise Zahlen in den Medien herumgeistern, die nicht der Realität entsprechen. Wir gehen nach wie vor sehr haushälterisch mit dem Geld um.»

Der Fussball-Talk Heimspiel in voller Länge

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

Vor 20 Jahren mischte der FC Thun die Champions League auf! Der Thuner Champions-League-Held Mauro Lustrinelli, Thun-Sportchef Dominik Albrecht, Carlos Varela und Stefan Eggli über den grossen Thuner Höhenflug 2005 und den aktuellen Erfolg im 2025.

14.10.2025

