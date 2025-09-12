Von Kasami bis Mendy Diese Schweizer und Ex-Super-League-Spieler sind ablösefrei zu haben

Quo vadis Pajtim Kasami? KEYSTONE

Nicht alle Fussballer haben diesen Sommer einen Arbeitgeber gefunden. Unter den vertragslosen Spielern sind auch einige bekannte Namen. Auch frühere Nati-Stars gehören dazu sowie Fussballer mit Vergangenheit in der Super League.

Vertragslose Schweizer

Pajtim Kasami (33)

Letzter Klub: Sion

Basel, Bellinzona und Luzern waren neben Sion die weiteren Schweizer Stationen von Kasami. Zudem spielte der 12-fache Internationale in England (Fulham und Nottingham), in Griechenland (Olympiakos Piräus) und in Italien (Palermo und Sampdoria Genua).

Josip Drmic (33)

Letzter Klub: Dinamo Zagreb

Drmic spielte beim kroatischen Klub keine Rolle mehr. Seinen letzten Einsatz hatte der 35-fache Schweizer Internationale im November 2023. Seither beschäftigt sich der Stürmer mit vielen anderen Dingen – Fussball spielen gehört aber nicht dazu. Eigentlich wartet man nur auf die offizielle Rücktrittsmeldung.

Léo Lacroix (33)

Letzter Klub: Al-Jabalain

Der bei Sion ausgebildete Lacroix spielte für Saint-Etienne, Basel und Hamburg. Nach seiner Rückkehr ins Wallis wechselte der Verteidiger wieder ins Ausland nach Australien zum Erstligisten Western United aus Melbourne. Danach zog es ihn zum FC U Craiova nach Rumänien. Zuletzt ging es für den einmaligen Nationalspieler (Einsatz im November 2018) in die zweite saudische Liga zu Al-Jabalain.

Reto Ziegler (39)

Letzter Klub: Sion

Zuletzt stand der frühere Schweizer Internationalen (35 Länderspiele) im Wallis unter Vertrag. Der Romand, dessen Schweizer Stationen neben Sion GC, Lugano und Luzern waren, hat zudem illustre Klubs wie Tottenham, HSV, Wigan, Sampdoria, Juventus, Fenerbahce, Lokomotive Moskau, Sassuolo oder Dallas im CV.

Reto Ziegler lässt sich feiern. sda

Bastien Toma (26)

Letzter Klub: St.Gallen

Bastien Toma und der FCSG lösten Anfang September den noch bis Sommer 2026 gültigen Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig auf.

Der Mittelfeldspieler bestritt in vier Saisons 94 Spiele für die Ostschweizer. Dabei gelangen Toma sechs Treffer und zwölf Assists. In dieser Saison kam der ehemalige Schweizer Juniorennationalspieler zu keinem Einsatz für den Tabellenzweiten der Super League. Zuvor spielte der bei Sion ausgebildetete Toma in Genk (Belgien) sowie bei Paços Ferreira (Portugal).

Boris Céspedes (30)

Letzter Klub: Yverdon

Der bei Servette ausbildete Mittelfeldspieler mit Schweizer und bolivianischem Pass – für die Nati kickte er bis in die U19, für die Südamerikaner bestritt er 19 Länderspiele – spielte bisher nur in der Romandie. Neben Etoile Carouge und den Grenats spielte er bei Yverdon. Mit den Waadtländern spielte er in den letzten beiden Saisons in der Super League und traf in beiden Spielzeiten jeweils sechs Mal.

Alexandre Pasche (34)

Letzter Klub: Baden

Mittelfeldspieler Pasche darf auf knapp 400 Spiele in den beiden höchsten Schweizer Ligen für Xamax, Lausanne, Servette und die Young Boys zurückblicken.

Mirlind Kryeziu (28)

Letzter Klub: FC Zürich

Nach 21 Jahren hat Mirlind Kryeziu den FC Zürich in diesem Sommer verlassen. Mit blue Sport sprach der Ex-Abwehrchef über sein unschönes Ende beim FCZ (hier geht es zum Interview).

Einen neuen Arbeitgeber hat der Kosovo-Schweizer noch nicht gefunden, weil «das richtige Angebot noch nicht darunter» war. Stressen lassen will sich der 28-Jährige aber nicht bei der Klubsuche, schliesslich soll der Verein «hundert Prozent zu mir und meinen Ansprüchen passen».

10.09.2025

Grégory Karlen (30)

Letzter Klub: St.Gallen

In der höchsten Liga hatte der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale in der Saison 2015/2016 für Sion debütiert. Der Walliser spielte von 2018 bis 2022 für den FC Thun, ehe der FC St.Gallen den Mittelfeldspieler zu sich loste.

In zwei Spielzeiten in der Ostschweiz kam Karlen auf 35 Super-League-Partien (3 Tore). In der Saison 2024/25 kam der 30-Jährige aufgrund einer langwierigen Verletzung zu nur zwei Einsätzen in der U21.

Roy Gelmi (30)

Letzter Klub: Schaffhausen

Gelmi bestritt für St.Gallen, Thun und Winterthur über 150 Spiele in der Super League. Der niederländisch-schweizerische Doppelbürger spielte auch ein Jahr bei Venlo in seiner zweiten Heimat.

Der Defensivspieler wechselte Anfang 2024 vom Super-Ligisten Winterthur zum FC Vaduz in die Challenge League. Nach einem halben Jahr gab es im Ländle keine Zukunft mehr für ihn, nach Probetrainings fand er Unterschlupf beim FC Schaffhausen. Einen längerfristigen Vertrag beim FCS konnte Gelmi sich aber nicht erspielen.

Spieler mit Vergangenheit in der Super League

Chadrac Akolo (30)

Letzter Klub: St.Gallen

Die Verantwortlichen vom FCSG verlängerten im Sommer den auslaufenden Vertrag mit Chadrac Akolo nicht. Der Kongolese wechselte im Sommer 2022 vom französischen Ligue-2-Klub Amiens zu den Ostschweizern. In 118 Ernstkämpfen für St.Gallen erzielte Akolo 35 Tore und 17 Assists. In der Saison 2023/24 wurde er mit 14 Treffern gemeinsam mit Zan Celar (damals Lugano) und Kevin Carlos (damals Yverdon) Torschützenkönig der Super League.

Akolo kam mit 14 Jahren als Flüchtling in die Schweiz und gab das Profi-Debüt beim FC Sion. In der Super-League-Saison 2016/17 war er mit 15 Treffern der Topskorer der Walliser. Anschliessend erfolgte der Wechsel zum damaligen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart.

Tomás Ribeiro (26)

Letzter Klub: Grasshoppers

Ribeiro kam im Januar 2022 von Belenenses Lissabon zu den Hoppers und gehörte bei den Zürchern zum Stammpersonal.

Im Sommer 2023 wechselte der Innenverteidiger zurück nach Portugal zu Vitoria Guimarães. Bald folgte ihm seine Freundin Ana Maria Markovic nach – die frühere GC-Spielerin erhielt einen Vertrag bei Sporting Braga. Im Januar 2025 wechselte Ribeiro zu Farense, seit diesem Sommer ist er aber vereinslos. Immerhin hat er nun (mehr) Zeit für seine Partnerin.

Rodrigo Conceição (25)

Letzter Klub: FC Zürich

Der FC Zürich verpflichtet Rechtsverteidiger Rodrigo Conceição.

Der Portugiese kam 2023 aus Porto, wo sein Vater, der ehemalige Nationalspieler Sergio Conceição, Trainer war. Für den Champions-League-Sieger von 2004 bestritt Rodrigo Conceição 25 Partien, ehe sein Vertrag auslief und nicht verlängert wurde.

So landete der polyvalent einsetzbare Spieler beim FC Zürich. In zwei Spielzeiten lief er insgesamt 58 Mal für den Klub auf. Diesem Sommer löste man den Vertrag offiziell «in gegenseitigem Einverständnis» auf. Die Trennung kam dabei nicht überraschend. Im Mai zoffte sich Conceição nach einer frühen Auswechslung mit Sportchef Milos Malenovic.

Benjamin Mendy (31)

Letzter Klub: FC Zürich

Ebenfalls «in gegenseitigem Einvernehmen» aufgelöst wurde der bis 2026 datierte Vertrag von Mendy. Nach etwas mehr als fünf Monaten und acht wenig überzeugenden Einsätzen war das unglückliche Kapitel des Weltmeisters von 2018 damit geschlossen.

Mendys Verpflichtung hatte zahlreiche negative Reaktionen ausgelöst. Der frühere Spieler von Manchester City war 2021 wegen angeblicher Sexualdelikte festgenommen worden und hatte mehrere Monate in Untersuchungshaft gesessen. Zwei Jahre später wurde er nach zwei Gerichtsprozessen freigesprochen. Der Vorwurf einer fragwürdigen Haltung gegenüber Frauen blieb aber bestehen, zumal sich Mendy nie öffentlich dazu äusserte.

Statt eines Transfercoups entwickelte sich der Linksverteidiger für den FCZ zu einem Riesen-Flop.

