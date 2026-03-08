  1. Privatkunden
Jubiläum mit Knalleffekt Okoroji trifft erstmals für St. Gallen – und doppelt sofort nach

Syl Battistuzzi

8.3.2026

Chima Okoroji (Mitte) erzielt das 1:0 für St. Gallen.
Chima Okoroji (Mitte) erzielt das 1:0 für St. Gallen.
KEYSTONE

100 Spiele ohne Treffer – und dann dieser Auftritt. Chima Okoroji schiesst den FC St. Gallen gegen Basel mit einem frühen Doppelpack in Führung und krönt sein Jubiläum mit einem besonderen Moment.

Syl Battistuzzi

08.03.2026, 14:57

Seit 2023 spielt Chima Okoroji in der Ostschweiz. Der Deutsche mit englischem Pass wurde in den Nachwuchsabteilungen von Bayern München und Augsburg ausgebildet, debütierte 2018 für Freiburg in der Bundesliga und spielte danach in der 2. Bundesliga.

In St. Gallen hat sich der Linksverteidiger rasch integriert und einen Stammplatz ergattert. Doch als Torschütze vom Dienst hat sich der 28-Jährige nicht hervorgetan. In 100 Pflichtspielen für die Espen traf er noch nie. Vor der Partie gegen Basel wird Okoroji für die hundert Einsätze für Grünweiss geehrt. Und das Jubiläum scheint ihn zu beflügeln.

Nach einem Eckball wird die Hereingabe über Umwege zur perfekten Vorlage für Okoroji, der im Rückraum an der Strafraumgrenze lauert und den Ball in der 9. Minute ins Tor hämmert.

9. Minute: Okoroji bringt St.Gallen in Front

9. Minute: Okoroji bringt St.Gallen in Front

08.03.2026

Freistoss wunderbar versenkt

Nach einer Viertelstunde bekommt der FCSG eine tolle Freistossposition wenige Meter ausserhalb des Strafraums. Okoroji schnappt sich den Ball und versenkt das Leder schnörkellos halbhoch rechts in den Maschen. Nach dem ersten Tor für St. Gallen gleich sein erster Doppelpack. 

15. Minute: Okoroji mit tollem Freistoss zum 2:0

15. Minute: Okoroji mit tollem Freistoss zum 2:0

08.03.2026

Es ist übrigens das erste direkte Freistosstor für St. Gallen in der Super League seit Oktober 2023 (damals Jordi Quintillà gegen Winterthur). 

Basel mit Lebenszeichen – Ajeti trifft nur die Latte

