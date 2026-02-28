  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Man muss sich an alles anpassen» Oscar Kabwits Weg vom Deadline-Day-Transfer zum Luzerner Hoffnungsträger

Syl Battistuzzi

28.2.2026

Das ist Luzerns Shootingstar Oscar Kabwit

Das ist Luzerns Shootingstar Oscar Kabwit

Oscar Kabwit hat zuletzt den FC Basel fast im Alleingang abgeschossen. blue Sport hat den Luzerner Fanliebling besucht.

27.02.2026

Der FC Luzern hat einen neuen Publikumsliebling: Oscar Kabwit glänzte gegen Basel mit einer überragenden Leistung und spricht offen über Anpassungsschwierigkeiten, familiäre Unterstützung und die besondere Beziehung zu den FCL-Fans.

Syl Battistuzzi

28.02.2026, 08:06

Am 26. Spieltag schoss Oscar Kabwit den FC Basel beim 4:2-Sieg vom  Luzern fast im Alleingang ab. Zwei Tore und eine wunderbare Vorlage machte der 20-Jährigen zum Matchwinner. 

«Das war ein aussergewöhnliches Spiel. Ich bin stolz auf mich, was ich alles gegen Basel erreicht habe», hält der Mann der Stunde im Interview mit blue Sport fest. Auch viele Freunde und die Familie hätten ihm zu der Leistung gratuliert. 

Erst am Deadline Day Anfang September kommt der Kongolese in letzter Minute auf Leihbasis nach Luzern. Doch der Anfang ist nicht leicht. Der Schweizer Winter plagt ihn.

Im Kongo mit Fussball aufgewachsen

«Es ist nicht einfach für jemanden, der aus Afrika kommt, mit der Kälte klarzukommen. Man muss sich an alles anpassen. An das Essen musste ich mich auch sehr gewöhnen. Es ist natürlich nicht alles schlecht. Ich mag einige Sachen. Ich bin einfach das kongolesische Essen gewöhnt», meint Kabwit.

Kibwit ist in der Heimat «mit Fussball aufgewachsen». «In meiner Familie gibt es einige, die Fussball spielen. Vor allem mein Onkel, der ein sehr guter Spieler war. Ich spreche oft mit ihm. Er ermutigt mich und gibt mir Ratschläge», erläutert Kibwit. 

Er hat auch an den Luzerner Fans Freude gewonnen. «Wenn wir verlieren, sind sie da. Wenn wir gewinnen, sind sie da. Als die Fans meinen Namen gesungen haben, war ich sehr glücklich», hält der neue Fan-Liebling fest.

Am Samstag muss Kibwit mit dem FCL in Thun ran. Ob das grosse Talent auch gegen den Leader zaubert, kannst du ab 18 Uhr auf blue Sport verfolgen.

UHD HDR FC Thun - FC Luzern
UHD HDR FC Thun - FC Luzern

Sa 28.02. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Thun - FC Luzern

Mit tv.blue.ch mieten

Meistgelesen

Panik in Teheran: Massen fliehen aus der Stadt +++ Huthi-Miliz will wieder Schiffe angreifen
«Das ist die einzige Chance» – jetzt spricht Trump zum Iran-Angriff
Das ändert sich im März in der Schweiz
Droht jetzt die grosse Eskalation im Nahen Osten?
«Es zählen nicht die Zwerge im Garten, sondern die Grösse des Herzens»

Mehr Super League

Super League. Thun auf den Spuren von GC und Kaiserslautern

Super LeagueThun auf den Spuren von GC und Kaiserslautern

Viel Geld durch Ticketverkäufe. Super-League-Klubs setzten 359 Millionen Euro um

Viel Geld durch TicketverkäufeSuper-League-Klubs setzten 359 Millionen Euro um

Aktien aberkannt. FC Luzern verteidigt vor Bezirksgericht Massnahme gegen Alpstaeg

Aktien aberkanntFC Luzern verteidigt vor Bezirksgericht Massnahme gegen Alpstaeg

Fussball Videos

Aarau – Rapperswil-Jona 5:3

Aarau – Rapperswil-Jona 5:3

Challenge League | 24. Runde | Saison 25/26

27.02.2026

Bellinzona – Yverdon 0:4

Bellinzona – Yverdon 0:4

Challenge League | 24. Runde | Saison 25/26

27.02.2026

Das ist Luzerns Shootingstar Oscar Kabwit

Das ist Luzerns Shootingstar Oscar Kabwit

Oscar Kabwit hat zuletzt den FC Basel fast im Alleingang abgeschossen. blue Sport hat den Luzerner Fanliebling besucht.

27.02.2026

Aarau – Rapperswil-Jona 5:3

Aarau – Rapperswil-Jona 5:3

Bellinzona – Yverdon 0:4

Bellinzona – Yverdon 0:4

Das ist Luzerns Shootingstar Oscar Kabwit

Das ist Luzerns Shootingstar Oscar Kabwit

Mehr Videos