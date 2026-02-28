Das ist Luzerns Shootingstar Oscar Kabwit Oscar Kabwit hat zuletzt den FC Basel fast im Alleingang abgeschossen. blue Sport hat den Luzerner Fanliebling besucht. 27.02.2026

Der FC Luzern hat einen neuen Publikumsliebling: Oscar Kabwit glänzte gegen Basel mit einer überragenden Leistung und spricht offen über Anpassungsschwierigkeiten, familiäre Unterstützung und die besondere Beziehung zu den FCL-Fans.

Am 26. Spieltag schoss Oscar Kabwit den FC Basel beim 4:2-Sieg vom Luzern fast im Alleingang ab. Zwei Tore und eine wunderbare Vorlage machte der 20-Jährigen zum Matchwinner.

«Das war ein aussergewöhnliches Spiel. Ich bin stolz auf mich, was ich alles gegen Basel erreicht habe», hält der Mann der Stunde im Interview mit blue Sport fest. Auch viele Freunde und die Familie hätten ihm zu der Leistung gratuliert.

Erst am Deadline Day Anfang September kommt der Kongolese in letzter Minute auf Leihbasis nach Luzern. Doch der Anfang ist nicht leicht. Der Schweizer Winter plagt ihn.

Im Kongo mit Fussball aufgewachsen

«Es ist nicht einfach für jemanden, der aus Afrika kommt, mit der Kälte klarzukommen. Man muss sich an alles anpassen. An das Essen musste ich mich auch sehr gewöhnen. Es ist natürlich nicht alles schlecht. Ich mag einige Sachen. Ich bin einfach das kongolesische Essen gewöhnt», meint Kabwit.

Kibwit ist in der Heimat «mit Fussball aufgewachsen». «In meiner Familie gibt es einige, die Fussball spielen. Vor allem mein Onkel, der ein sehr guter Spieler war. Ich spreche oft mit ihm. Er ermutigt mich und gibt mir Ratschläge», erläutert Kibwit.

Er hat auch an den Luzerner Fans Freude gewonnen. «Wenn wir verlieren, sind sie da. Wenn wir gewinnen, sind sie da. Als die Fans meinen Namen gesungen haben, war ich sehr glücklich», hält der neue Fan-Liebling fest.

Am Samstag muss Kibwit mit dem FCL in Thun ran. Ob das grosse Talent auch gegen den Leader zaubert, kannst du ab 18 Uhr auf blue Sport verfolgen.