Philip Otele (l) und Jonas Adjetey verlassen den FC Basel. IMAGO/Sports Press Photo

Der Nigerianer Philip Otele und der Ghanaer Jonas Adjetey verlassen den FC Basel mit sofortiger Wirkung. Beide zieht es in die Bundesliga, wie der Verein mitteilt.

Keystone-SDA SDA

Philip Otele wurde vom Double-Gewinner bis zum Ende der Saison an den Hamburger SV ausgeliehen, mit Option auf eine definitive Übernahme. Somit wird er Teamkollege des Schweizer Internationalen Miro Muheim.

Otele wechselte im Januar 2025 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vom Al Wahda zunächst leihweise zum FCB. Im ersten Halbjahr bei den Baslern trug der 26-jährige Offensivspieler mit neun Toren und vier Assists in 18 Meisterschaftspartien entscheidend zum Titelgewinn bei und verhalf dem Team auch zum Cupsieg. Deshalb zog Basel die Kaufoption. In der laufenden Saison erzielte er in 32 Pflichtspielen neun Tore und bereitete vier weitere vor.

Jonas Adjetey schliesst sich definitiv dem VfL Wolfsburg an. Der 22-jährige Innenverteidiger stiess im Sommer 2022 aus seinem Heimatland vom FC Berekum Chelsea zum FCB, für den er in insgesamt 73 Pflichtspielen auflief.

FCB-Präsident David Degen liess sich zum Abgang von Adjetey in einer Medienmitteilung folgendermassen zitieren: «Es ist uns wichtig zu betonen, dass dieser Transfer für einmal ein Entscheid des Verwaltungsrats war – die sportliche Leitung hat sich aus nachvollziehbaren Gründen dagegen ausgesprochen. Nachdem sich die Ereignisse heute Montag unerwartet überschlagen hatten, haben wir als VR entschieden, dass wir das finale Angebot des VfL Wolfsburg schlicht nicht ausschlagen können. Wir wollen den FC Basel wirtschaftlich nachhaltig und unabhängig aufstellen. Noch sind wir auf dem Weg zu diesem Ziel auf Transfereinnahmen angewiesen.»