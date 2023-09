Wird Zubi in wenigen Tagen Sportchef beim FCZ?

FCZ-Präsident Ancillo Canepa wird am kommenden Montag seinen neuen Sportchef vorstellen. Klar, dass da seine Gäste in der Loge in den Fokus rücken – einer davon ist Pascal Zuberbühler. blue Sport fühlt ihm am Donnerstag auf den Zahn.

28.09.2023