Transfer-News Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur

SDA

25.9.2025 - 23:24

Keystone

Das noch sieglose Schlusslicht der Super League bekommt namhafte Verstärkung.

25.09.2025, 23:24

25.09.2025, 23:41

Der frühere Schweizer Nationalspieler Pajtim Kasami unterschrieb einen Vertrag mit dem FC Winterthur bis Ende Saison, wie die Zürcher auf Instagram bekannt gaben.

Weil Kasami seit der Auflösung seines Vertrags mit dem FC Sion Anfang Juli ohne Vertrag war, konnte er vom FCW auch nach Ablauf der Transferperiode verpflichtet werden. Der aus dem Nachwuchs von Winterthur stammende Mittelfeldspieler, der mit der Schweiz 2009 U17-Weltmeister war, spielte in den letzten fünf Jahren für Basel, Olympiakos Piräus, Sampdoria Genua und den FC Sion. Für die Schweizer A-Nationalmannschaft bestritt er zwischen 2013 und 2016 zwölf Länderspiele.

