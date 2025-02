KEYSTONE

Der ehemalige Nati-Spieler Pajtim Kasami wechselt von Sampdoria in der Serie B zurück in die Schweiz zum FC Sion. Bei den Wallissern spielte der U17-Weltmeister schon von 2017 bis 2020.

Pajtim Kasami ist zurück beim FC Sion. Der 32-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt im Wallis einen Vertrag bis Juni 2026. Kasami kennt den FC Sion bereits bestens. von 2017 bis 2020 absolvierte er 104 Partien für die Sittener. Dabei gelangen ihm 32 Tore.

In einen Medienmitteilung wird Kasami wie folgt zitiert: «Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Zeit im Wallis. Zum FC Sitten zurückzukehren, erfüllt mich mit Stolz. Ich danke der Familie Constantin für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringt. Das Projekt und die Dynamik gefallen mir. Ich freue mich darauf, der Mannschaft zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.»

Sportdirektor Barthélémy Constantin sagt zur Neuverpflichtung: «Pajtim kennt das Haus. Er hat eine Siegermentalität und identifiziert sich perfekt mit unseren Werten. Auf dem Spielfeld wird er seine Energie, seine technischen Fähigkeiten und seine Vista einbringen können.»

U17-Weltmeister und Nati-Spieler

Kasami bringt mit seinen 32 Jahren viel Erfahrung nach Sion. Der 12-fache Schweizer Nationalspieler war in seiner Karriere in England, Italien und Griechenland aktiv und machte 40 Spiele im Europacup. In der Schweiz war Kasami nicht nur in Sion aktiv, sondern auch in Winterthur, GC, Bellinzona, Luzern und Basel. In der Super League kommt er auf 180 Partien.

Mit der Schweiz wurde Kasami 2010 an der Seite von Xhaka, Rodriguez und Seferovic U17-Weltmeister.

Das erste Training in Sitten wird Kasami am Mittwoch absolvieren. Am Freitag wird er an der Pressekonferenz den Medien vorgestellt.

