Regen verhinder Anpfiff: Die Partie zwischen Yverdon und St.Gallen fällt ins Wasser 04.05.2025

Die Partie zwischen Yverdon und dem FC St.Gallen muss verschoben werden. Nach starkem Regen ist das Terrain im Stade Municipal unbespielbar.

So haben sich Yverdon und der FC St.Gallen den Auftakt in der Relegation Group mit Sicherheit nicht vorgestellt. Weil es kurz vor dem Spiel so stark regnet, muss die Partie wegen des schlechten Terrains verschoben werden..

«Regelkonform kann man so nicht Fussball spielen», erklärt Schiedsrichter Urs Schnyder die Spielabsage im Interview mit blue Sport und macht klar: «Da gibt es in meinen Augen keine zwei Meinungen.»

Wann das Spiel nachgeholt wird, ist noch offen.

Schiedsrichter Urs Schnyder erklärt die Spielabsage in Yverdon 04.05.2025

