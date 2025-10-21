Patrick Rahmen kehrt offenbar auf die Schützenwiese zurück. Keystone

Nach der Entlassung von Uli Forte hat der FC Winterthur seinen neuen Cheftrainer offenbar gefunden. Einem Medienbericht zufolge wird Patrick Rahmen neuer Winti-Coach.

«Patrick Rahmen kehrt zurück auf die Schützenwiese», schreibt der «Blick». Demnach soll der Basler, der bereits von 2023 bis 2024 beim FCW an der Seitenlinie stand, am Mittwoch als neuer Cheftrainer vorgestellt werden.

Rahmen verliess Winti im Sommer 2024 nach einer starken Saison, die der FCW auf Platz 5 beendete, Richtung Bern. Bei YB wurde er dann nach nur drei Monaten wieder entlassen, steht aber bis heute noch auf der Lohnliste. Jetzt soll mit den Bernern eine Lösung gefunden worden und der Weg frei sein für Rahmen und sein Comeback in Winterthur.

Bereits am Samstagabend soll der 56-Jährige ein erstes Mal den Takt angeben. Dann spielt Winti zuhause gegen den FC Luzern – und will endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Mit nur zwei Punkten aus den ersten neun Spielen steht Winterthur abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Am Montag wurde Uli Forte als Chefcoach entlassen.