  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Forte-Nachfolger gefunden? Patrick Rahmen kehrt offenbar zum FC Winterthur zurück

Jan Arnet

21.10.2025

Patrick Rahmen kehrt offenbar auf die Schützenwiese zurück.
Patrick Rahmen kehrt offenbar auf die Schützenwiese zurück.
Keystone

Nach der Entlassung von Uli Forte hat der FC Winterthur seinen neuen Cheftrainer offenbar gefunden. Einem Medienbericht zufolge wird Patrick Rahmen neuer Winti-Coach.

Jan Arnet

21.10.2025, 19:54

21.10.2025, 19:58

«Patrick Rahmen kehrt zurück auf die Schützenwiese», schreibt der «Blick». Demnach soll der Basler, der bereits von 2023 bis 2024 beim FCW an der Seitenlinie stand, am Mittwoch als neuer Cheftrainer vorgestellt werden. 

Rahmen verliess Winti im Sommer 2024 nach einer starken Saison, die der FCW auf Platz 5 beendete, Richtung Bern. Bei YB wurde er dann nach nur drei Monaten wieder entlassen, steht aber bis heute noch auf der Lohnliste. Jetzt soll mit den Bernern eine Lösung gefunden worden und der Weg frei sein für Rahmen und sein Comeback in Winterthur.

Bereits am Samstagabend soll der 56-Jährige ein erstes Mal den Takt angeben. Dann spielt Winti zuhause gegen den FC Luzern – und will endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Mit nur zwei Punkten aus den ersten neun Spielen steht Winterthur abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Am Montag wurde Uli Forte als Chefcoach entlassen.

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Patrick Rahmen wurde letzte Saison als YB-Trainer schon nach 15 Pflichtspielen entlassen. Bei blue Sport spricht Rahmen über Entlassungen und erklärt, wie er damit umgeht.

06.08.2025

Meistgelesen

Deshalb wurde das Treffen zwischen Trump und Putin abgesagt
Amerikanischer Schach-Grossmeister stirbt mit 29 Jahren
Sohn liess Vater zwei Wochen allein – Gericht lässt ihn beim Erbe leer ausgehen
Geheime Regierungs-Truppe treibt Trumps Rachefeldzug voran
Prinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

Mehr Super League

Auch dank Jaquez-Transfer. Der FC Luzern präsentiert zum ersten Mal seit 2019 einen Gewinn

Auch dank Jaquez-TransferDer FC Luzern präsentiert zum ersten Mal seit 2019 einen Gewinn

Tabellenletzter reagiert. FC Winterthur entlässt Trainer Uli Forte

Tabellenletzter reagiertFC Winterthur entlässt Trainer Uli Forte

«Komm runter und sag es mir». So cool reagiert Contini auf die «Raus»-Rufe eines YB-Fans

«Komm runter und sag es mir»So cool reagiert Contini auf die «Raus»-Rufe eines YB-Fans