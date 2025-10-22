Patrick Rahmen ist zurück auf der Schützenwiese. sda

Jetzt ist es offiziell: Patrick Rahmen übernimmt erneut das Traineramt beim FC Winterthur. Der 56-Jährige soll das Super-League-Schlusslicht aus der Krise führen – und bringt Erfahrung sowie gute Erinnerungen mit.

Redaktion blue Sport Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Winterthur bestätigt die Rückkehr von Patrick Rahmen als Cheftrainer.

Er ersetzt den entlassenen Uli Forte und unterschreibt bis Sommer 2027.

Rahmen stand bereits 2023/24 an der Seitenlinie und führte Winti damals überraschend in die obere Tabellenhälfte. Mehr anzeigen

Der FC Winterthur hat nach der Trennung von Uli Forte rasch gehandelt – und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht. Wie der Verein am Mittwochmorgen mitteilte, kehrt Patrick Rahmen auf die Schützenwiese zurück. Der Basler Trainer erhält einen Vertrag bis Sommer 2027 und leitet bereits am Nachmittag das erste Training mit der Mannschaft.

Rahmen kennt den Klub bestens: In der Saison 2023/24 führte er die Eulachstädter als Aufsteiger auf einen beachtlichen sechsten Platz. Anschliessend wechselte er zu den Young Boys, wo er allerdings schon während der Hinrunde wieder freigestellt wurde. Nun soll er Winterthur in der laufenden Spielzeit wieder in ruhigere Gewässer bringen.

«Patrick Rahmen ist ein erfahrener Trainer, der unsere Mannschaft stabilisieren und nachhaltig weiterentwickeln kann», teilte der FCW in einer Mitteilung mit. Der 56-Jährige gilt als kommunikativer Motivator, der bei Spielern und Fans gleichermassen geschätzt wird.

Der Klub steckt derzeit tief in der Krise: Nach neun Spieltagen liegt Winterthur mit nur zwei Punkten am Tabellenende der Super League. Die Verantwortlichen hoffen, dass der neue alte Coach den Ligaerhalt sichern kann – und an seine erfolgreiche erste Amtszeit anknüpft.