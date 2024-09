Rahmen: «Wir müssen uns jetzt steigern» YB-Trainer Patrick Rahmen über das 1:1-Remis gegen Lausanne. 31.08.2024

Nach der heroischen Champions-League-Qualifikation verpassen es die Berner Young Boys den Schwung in die Super League mitzunehmen. Nach dem 1:1 gegen Lausanne finden Spieler und Trainer klare Worte.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach den hervorragenden Leistungen in der Champions-League-Qualifikation zeigt YB am Samstag gegen Lausanne einmal mehr sein Super-League-Gesicht.

Der Meister schafft es nicht, die Leistungen aus den europäischen Spielen in der heimischen Liga zu reproduzieren.

Nach dem 1:1 im Wankdorf sind Spieler und Trainer vorerst ratlos. Mehr anzeigen

«Natürlich müssen wir uns jetzt steigern. Wir müssen hart arbeiten», sagt YB-Trainer Patrick Rahmen nach dem enttäuschenden 1:1 im Kellerduell gegen Lausanne und stellt klar: «So wie es heute war, so stelle ich mir das nicht vor.»

Es passierten aktuell viele Dinge, die YB schaden würden, so Rahmen weiter. Der 55-Jährige spielt damit auch auf die Rote Karte gegen Abwehrspieler Zoukrou an. Rahmen stört aber in erster Linie, wie sein Team am Samstagabend startete. «Ich bin nicht einverstanden damit, wie wir ins Spiel reingegangen sind. Wir wollten agieren. Aber das haben wir nicht geschafft. Natürlich ist das ein Lernprozess, aber es gibt ein paar Dinge, die ich mir einfach anders vorstelle.»

YB – Lausanne-Sport 1:1 Credit Suisse Super League // 6. Runde // Saison 24/25 31.08.2024

«Da muss mehr kommen von uns»

Auch die Spieler selbst sind nicht zufrieden mit der gezeigten Leistung. «Wir wollten gleich zu Beginn mit viel Power auftreten, konnten das aber nicht auf den Platz bringen. Da muss mehr kommen von uns», findet Abwehrspieler Lewin Blum klare Worte.

Auch Torhüter Marvin Keller, der eine starke Vorstellung zeigte und die Berner Niederlage in mehreren Situationen verhinderte, gibt sich enttäuscht: «Wir können heute nicht zufrieden sein, das war zu wenig. Wir müssen über die Bücher.»

Marvin Keller: «Wir müssen über die Bücher» 31.08.2024

«Die erste Hälfte darf uns so nicht passieren»

Weshalb YB es nicht schafft, den Schwung aus den europäischen Spielen in die Super League mitzunehmen, können sich am Samstag weder Spieler noch Trainer erklären. «Wir wollten den Schwung mitnehmen, aber das ist uns gar nicht gelungen. Das ist nach hinten losgegangen.»

«Das sind natürlich andere Spiele und wir sind über Grenzen hinausgegangen», versucht es Rahmen mit einer Erklärung. «Aber die erste Halbzeit darf uns so nicht passieren. Wenn es hinten raus so wäre, könnte man das akzeptieren, weil uns das viele Körner gekostet hat. Aber der Gesamtauftritt ist nicht okay.»

