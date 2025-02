Lugano-Sportchef Pelzer: «Wir dürfen uns nichts einreden lassen» Seit Januar ist Sebastian Pelzer Sportchef beim FC Lugano. Im Interview mit blue Sport spricht der Deutsche über seine Rolle im Klub. 10.02.2025

Luganos Sportchef Sebastian Pelzer verrät, warum es mit Shaqiri in Chicago nicht geklappt hat, wieso ihn Croci-Torti an Kult-Trainer Steffen Baumgart erinnert und weshalb Bernhard Heusler ihn einst inspiriert hat.

Michael Schifferle Michael Wegmann

Irgendwann stiess Sebastian Pelzer im Internet auf eine Rede von Bernhard Heusler, dem langjährigen Erfolgspräsidenten des FC Basel. Das Thema: Leadership. Pelzer hatte da gerade seine Profikarriere beendet; sie hatte ihn unter anderem zu den Blackburn Rovers, Saarbrücken oder Hansa Rostock geführt. Und nun lotete er aus, was aus ihm werden sollte. Seine Eltern führten in Trier, einer Weinstadt an der Mosel, einen Gastronomiebetrieb. Pelzer sah seine Zukunft aber im Fussball, seiner grossen Liebe. Er hatte eine kaufmännische Ausbildung absolviert, Wirtschaft studiert, und er hatte bereits den Trainer-B-Schein in der Tasche.

Bloss, was konnte, was wollte er werden? Trainer, Sportdirektor, Manager? Er wusste es nicht. Dann hörte er Heusler im Videoclip zu und war begeistert: «Er redete so über Führung und Management, wie ich es selber gerne immer erlebt hätte und wie ich selbst als Captain meiner Teams dachte.»

Pelzer fing Feuer und nahm Kontakt mit Heuslers Agentur HWH auf. Umgehend erhielt er eine Antwort aus Basel. Und als er sich später noch mal telefonisch meldete und behauptete, er sei bereits in der Nähe, waren Heusler und Georg Heitz, Heuslers Partner beim FCB und bei HWH, verblüfft. 400 Kilometer hatte Pelzer bereits von Trier nach Basel zurückgelegt, um sofort in der Agentur vorbeikommen zu können.

«Das hat bei den beiden wohl einen guten Eindruck gemacht und gezeigt, dass ich es ernst meine», sagt Pelzer. Die Zusammenarbeit begann; Ende 2018 war das. Zunächst arbeitete Pelzer unregelmässig auf Mandatsbasis für die Agentur, scoutete, pflegte Kontakte, beriet – bis der achtfache Basler Meistermacher Heitz ein Angebot aus Chicago erhielt und Pelzer als technischen Direktor mitnahm. Pelzer lebte von nun an seinen Traum – und das in der «Mega City» Chicago, wie Pelzer schwärmt.

«Mit Da Silva gibt’s keine Probleme»

Er war Heitz’ rechte Hand, verantwortete das Scouting – und übernahm bald eine Teilverantwortung für den FC Lugano, der ab 2021 als Panterklub unter Besitzer Joe Mansueto hinzukam. Seit Anfang dieses Jahres und dem Ausscheiden von Heitz in Chicago ist nun Pelzer, mittlerweile 44-jährig, «Chief Sports Officer» des FC Lugano.

Der oberste Sportchef. Vorgesetzter von Carlos Da Silva, dem als langjähriger Chef der 1. Mannschaft eine sehr gute Arbeit nachgesagt wird. «Der Unterschied zu früher ist nicht sehr gross. Auch früher liefen die Transfers über Chicago. Der einzige Unterschied ist halt: Ich bin nun nicht viermal im Jahr in Lugano, sondern jeden Tag», sagt Pelzer und lacht.

Probleme mit Da Silva, der sich allenfalls zurückgedrängt fühlen könnte, gebe es nicht, sagt Pelzer. «Wir hatten immer einen sehr engen Kontakt, haben auch in den letzten vier Jahren täglich telefoniert. Es ist alles eine Frage der Kommunikation, und die klappt bestens.»

Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti mit Sportchef Sebastian Pelzer. Keystone

Für Pelzer geht es darum, Abläufe zu optimieren, Entwicklungen anzuschieben, noch enger begleiten zu können: Transfers, Teamentwicklung, die Nachwuchsarbeit, die Infrastruktur. So sagt das Pelzer. Was er keinesfalls will: zu schnell zu viel ändern. «Schliesslich läufts hier ja bereits sehr gut.» Und das Lugano ein «toller Fleck Erde» sei, erleichtere die Arbeit zusätzlich. Ebenso, dass er seit nun fünf Jahren an der Seite von Georg Heitz arbeitet, einem, der alles über den Schweizer Fussball wisse. Und wie stehts ums Italienisch? «Ich nehme Stunden, aber weil ich Spanisch spreche, geht’s schon ganz gut», sagt Pelzer.

«Es gelang uns nicht, ein Umfeld für Shaqiri zu schaffen»

In Chicago waren die rein sportlichen Resultate letztlich enttäuschend für das Duo: Fünfmal verpassten die Chicago Fire die Playoffs, mal knapper, mal klarer. Doch das sei die eine Seite der Medaille, sagt Pelzer. «Wir haben vieles auf den Weg gebracht. Wir haben das Trainingsgelände umgebaut, unseren Nachwuchs neu aufstellt. Wir waren im Nachwuchs auch zweimal Meister. Wir haben tolle Spielerverkäufe gehabt und Erlöse erzielt.»

Er meint den kolumbianischen Stürmer Jhon Duran, der zu Aston Villa wechselte; und den US-amerikanischen Goalie Gabriel Slolina, der einen Vertrag bei Chelsea erhielt. «Aber die MLS mit ihrem Transfersystem ist sehr schwierig. Und wenn du Fehler machst – und die haben wir gemacht – brauchst du viel mehr Zeit, sie zu korrigieren.» Das System werde durch Salary Caps und Designated Players geprägt und erschwert – ein System, das in Europa völlig fremd ist. Konkret dürfen nur einzelne Spieler mehr verdienen, als es eine Gehaltsobergrenze erlaubt.

Einer davon war Xherdan Shaqiri, der inzwischen beim FC Basel brilliert, in Chicago von 2021 bis 2024 aber selten sein Leistungsoptimum erreichte. Pelzer sagt diplomatisch: «Shaqiri hat auch in der MLS tolle Spiele gemacht, insgesamt waren wir als Team aber klar zu wenig erfolgreich. Es gelang uns offensichtlich nicht, ein Umfeld zu schaffen, in dem Xherdan sich voll entfalten konnte.»

Klagen, hadern, bedauern – diese Wörter gehören allerdings nicht zu Pelzers Vokabular. Er geniesst, was er tut. Und er hat auch gelernt, Grenzen zu verschieben, Widerstände zu überwinden. Gerade in seiner Zeit in England, als er bei den Blackburn Rovers das Leben bei einem Premier-League-Klub kennenlernte.

Eine unvergleichliche Erfahrung für ihn. Trainiert wurde er von Graeme Souness, einer Legende des FC Liverpool und der schottischen Nationalmannschaft, die im Ruf stand, hart gegen alle zu sein, besonders aber gegen sich selbst. «Unter ihm habe ich gelernt, was es heisst, Profi zu sein», sagt Pelzer. Gespielt hat er kaum, fürs Leben gelernt aber viel.

«Mattia ist der Farbtupfer der Szene»

Andere Trainer hiessen Eduard Geyer, der letzte Trainer der DDR, dem Pelzer kürzlich zum 80. Geburtstag gratulierte. Spitzname: Ede Gnadenlos. Oder Steffen Baumgart, der Mann mit der Schiebermütze, der auch im Winter Kurzarmshirts trägt und Paderborn in die Bundesliga und Köln in den Europacup führte. Er war Assistenztrainer, als Pelzer in Rostock spielte.

Baumgart war auch der Grund, weshalb Pelzer 2021 in Lugano ein Déja-vu erlebte. «Ich sah Mattia Croci-Torti und sagte sofort: Der ist wie Baumgart. Keiner von der Stange. Er ist der Farbtupfer in der Trainerszene, total echt, authentisch, und er passt perfekt zu Lugano. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben», sagt Pelzer, der die Super League «sehr spannend» findet und sie auch als «super Plattform für jeden jungen Spieler» sieht.

Wird Lugano mit ihm und Croci-Torti Meister? «Wir tun gut daran, bescheiden zu bleiben. YB und Basel sind die Teams, die sich in den letzten Jahren den Titel zum Ziel setzen konnten. So weit sind wir nicht», sagt Pelzer. Nicht zuletzt an ihm liegt es, dass auch Lugano die Ziele bald etwas angriffiger formulieren kann.

