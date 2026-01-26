Schiri-Experte Grossen: «Er hat den Ellbogen gefährlich als Werkzeug ausgefahren» 25.01.2026

Trotz 2:0-Führung verliert der FC St. Gallen gegen Servette – doch besonders der späte VAR-Elfmeter entfacht eine hitzige Debatte im Studio von blue Sport.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen St. Gallen verspielt eine 2:0-Führung gegen Servette und verliert am Ende 2:4, was die Ostschweizer den Anschluss an Tabellenführer Thun kostet.

Ein umstrittener VAR-Elfmeter in der 80. Minute sorgt für hitzige Diskussionen im Studio von blue Sport.

Während Schiri-Experte Grossen den Entscheid nachvollziehen kann findet Pascal Zuberbühler: «Kein Penalty, sicher nicht.» Mehr anzeigen

Der FC St. Gallen muss zuhause gegen Servette eine bittere Pleite einstecken. Obwohl die Osttschweizer nach 15 Minuten bereits mit 2:0 führen, verlieren sie am Ende 2:4. In der Tabelle verliert der FCSG damit den Anschluss an Leader Thun, welcher bei einem Spiel mehr bereits neun Punkte Vorsprung aufweist. Auch Lugano zog am Wochenende dank eines Sieges an den St. Gallern vorbei.

Zu reden gab bei der späten Genfer Wende vor allem ein Entscheid in der 80. Minute: Nach einem Luftzweikampf im Strafraum des FCSG lässt Schiedsrichter Mirel Turkes das Spiel erst weiterlaufen, aber dann greift VAR Johannes von Mandach ein und holt den Spielleiter vor den Bildschirm. Dort erkennt Turkes ein Foulspiel von Colin Kleine-Bekel an Miroslav Stevanovic und gibt einen Elfmeter, den Jérémy Guillemenot zum 2:2 verwandelt.

Im Studio von blue Sport wird die Szene heiss disktutiert. Der zugeschaltete Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen erklärt, dass es für ihn unter dem Strich ein Elfmeter sei: «Der Verteidger fährt einfach den Ellbogen aus. Dass du den Ellbogen ein bisschen draussen hast beim Aufspringen ist für mich ok, aber den Ellbogen so gefährlich als Werkzeug ausfahren ins Gesicht des Gegners ist sogar eine Gelbe Karte und ein Penalty.»

Obwohl Grossen die Entscheidung nachvollziehen kann, hält er fest: «Ich weiss nicht, ob das ein On-Field-Review ist und der VAR kommen muss.» Da sei er bereit, zu diskutieren, bleibt aber dabei, dass es ein Foul sei: «Wenn du Stürmer bist und so den Ellbogen ins Gesicht erhältst, dann reklamierst du.»

Zubi hat kein Verständnis für den Entscheid

Komplett anderer Meinung ist blue Sport Experte Pascal Zuberbühler. «Ich dreh durch. Der Ball kommt an den zweiten Pfosten nach hinten und der Verteidiger springt auf. Um den Kopfball nach vorne zu machen gehen doch die Ellbogen nach hinten und Stevanovic kommt ja von hinten. So kannst du als Spieler eigentlich immer in den Ellbogen reinspringen.»

Während es für Zubi ein normale Bewegung ist, entgegnet Grossen: «Er darf den Ellbogen minimal brauchen aber nicht noch ausschären.» Zuberbühler entgegnet: «Aber Bruno, jetzt schauen wir mal auf die Körpergrösse. Das ist auch ein Unterschied, Stevanovic ist kleiner. Da hat der Verteidiger die Ellbögen ja automatisch höher oben und sieht ihn nicht mal von hinten.» Der Schiedsrichter-Experte hält dann nochmals fest: «Aber der Verteidiger darf nicht ausfahren in diesem Ausmass, das ist einfach gefährlich.»

Dann schaltet sich auch der zweite Studio-Experte Pascal Schürpf ein: «Das heisst, man darf die Ellbogen nicht mehr ausfahren, sondern muss wie ein Pinguin aufspringen? Stevanovic hat ja gar keine Chance an den Ball zu kommen und springt dann in den Ellbogen. Das heisst, wir können ab jetzt einfach in die Ellbogen reinspringen als kleinerer Spieler.»

Grossen fragt dann die beiden Ex-Spieler, ob es für sie denn überhaupt kein Foul war und Zubi entgegner sofort: «Kein Penalty, sicher nicht.» Schürpf erklärt: «Mir wurden viele so Sachen abgepfiffen. Weil ich war auch gross und bin aufgesprungen und dann ist mir ein kleiner Spieler halt in den Ellbogen gesprungen.»

Als die Experten und Grossen weiter über erlaubte oder eben nicht erlaubte Ellbogen-Haltungen diskutieren, hält Moderator Gianni Wyler irgendwann fest: «Ich befürchte, wir finden keinen Konsens mehr zwischen dem Regelwerk und der Praxis auf dem Platz von den Spielern.»

