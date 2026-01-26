  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Heisse Debatte im blue-Studio Zubi tobt nach VAR-Elfmeter gegen St. Gallen: «Ich dreh durch, das ist sicher kein Penalty»

Sandro Zappella

26.1.2026

Schiri-Experte Grossen: «Er hat den Ellbogen gefährlich als Werkzeug ausgefahren»

Schiri-Experte Grossen: «Er hat den Ellbogen gefährlich als Werkzeug ausgefahren»

25.01.2026

Trotz 2:0-Führung verliert der FC St. Gallen gegen Servette – doch besonders der späte VAR-Elfmeter entfacht eine hitzige Debatte im Studio von blue Sport.

Sandro Zappella

26.01.2026, 09:56

26.01.2026, 09:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • St. Gallen verspielt eine 2:0-Führung gegen Servette und verliert am Ende 2:4, was die Ostschweizer den Anschluss an Tabellenführer Thun kostet.
  • Ein umstrittener VAR-Elfmeter in der 80. Minute sorgt für hitzige Diskussionen im Studio von blue Sport. 
  • Während Schiri-Experte Grossen den Entscheid nachvollziehen kann findet Pascal Zuberbühler: «Kein Penalty, sicher nicht.»
Mehr anzeigen

Der FC St. Gallen muss zuhause gegen Servette eine bittere Pleite einstecken. Obwohl die Osttschweizer nach 15 Minuten bereits mit 2:0 führen, verlieren sie am Ende 2:4. In der Tabelle verliert der FCSG damit den Anschluss an Leader Thun, welcher bei einem Spiel mehr bereits neun Punkte Vorsprung aufweist. Auch Lugano zog am Wochenende dank eines Sieges an den St. Gallern vorbei.

Zu reden gab bei der späten Genfer Wende vor allem ein Entscheid in der 80. Minute: Nach einem Luftzweikampf im Strafraum des FCSG lässt Schiedsrichter Mirel Turkes das Spiel erst weiterlaufen, aber dann greift VAR Johannes von Mandach ein und holt den Spielleiter vor den Bildschirm. Dort erkennt Turkes ein Foulspiel von Colin Kleine-Bekel an Miroslav Stevanovic und gibt einen Elfmeter, den Jérémy Guillemenot zum 2:2 verwandelt.

Highlights im Video. Servette schafft in St.Gallen spektakuläre Wende und entführt drei Punkte

Highlights im VideoServette schafft in St.Gallen spektakuläre Wende und entführt drei Punkte

Im Studio von blue Sport wird die Szene heiss disktutiert. Der zugeschaltete Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen erklärt, dass es für ihn unter dem Strich ein Elfmeter sei: «Der Verteidger fährt einfach den Ellbogen aus. Dass du den Ellbogen ein bisschen draussen hast beim Aufspringen ist für mich ok, aber den Ellbogen so gefährlich als Werkzeug ausfahren ins Gesicht des Gegners ist sogar eine Gelbe Karte und ein Penalty.»

Obwohl Grossen die Entscheidung nachvollziehen kann, hält er fest: «Ich weiss nicht, ob das ein On-Field-Review ist und der VAR kommen muss.» Da sei er bereit, zu diskutieren, bleibt aber dabei, dass es ein Foul sei: «Wenn du Stürmer bist und so den Ellbogen ins Gesicht erhältst, dann reklamierst du.»

Zubi hat kein Verständnis für den Entscheid

Komplett anderer Meinung ist blue Sport Experte Pascal Zuberbühler. «Ich dreh durch. Der Ball kommt an den zweiten Pfosten nach hinten und der Verteidiger springt auf. Um den Kopfball nach vorne zu machen gehen doch die Ellbogen nach hinten und Stevanovic kommt ja von hinten. So kannst du als Spieler eigentlich immer in den Ellbogen reinspringen.» 

Während es für Zubi ein normale Bewegung ist, entgegnet Grossen: «Er darf den Ellbogen minimal brauchen aber nicht noch ausschären.» Zuberbühler entgegnet: «Aber Bruno, jetzt schauen wir mal auf die Körpergrösse. Das ist auch ein Unterschied, Stevanovic ist kleiner. Da hat der Verteidiger die Ellbögen ja automatisch höher oben und sieht ihn nicht mal von hinten.» Der Schiedsrichter-Experte hält dann nochmals fest: «Aber der Verteidiger darf nicht ausfahren in diesem Ausmass, das ist einfach gefährlich.»

Dann schaltet sich auch der zweite Studio-Experte Pascal Schürpf ein: «Das heisst, man darf die Ellbogen nicht mehr ausfahren, sondern muss wie ein Pinguin aufspringen? Stevanovic hat ja gar keine Chance an den Ball zu kommen und springt dann in den Ellbogen. Das heisst, wir können ab jetzt einfach in die Ellbogen reinspringen als kleinerer Spieler.»

Grossen fragt dann die beiden Ex-Spieler, ob es für sie denn überhaupt kein Foul war und Zubi entgegner sofort: «Kein Penalty, sicher nicht.» Schürpf erklärt: «Mir wurden viele so Sachen abgepfiffen. Weil ich war auch gross und bin aufgesprungen und dann ist mir ein kleiner Spieler halt in den Ellbogen gesprungen.»

Als die Experten und Grossen weiter über erlaubte oder eben nicht erlaubte Ellbogen-Haltungen diskutieren, hält Moderator Gianni Wyler irgendwann fest: «Ich befürchte, wir finden keinen Konsens mehr zwischen dem Regelwerk und der Praxis auf dem Platz von den Spielern.»

Videos aus dem Ressort

St.Gallen – Servette 2:4

St.Gallen – Servette 2:4

Super League | 21. Runde | Saison 25/26

25.01.2026

Meistgelesen

So viel wird dich WhatsApp in Zukunft kosten
Monica Kissling: «Im Februar könnte es überraschende Neuigkeiten geben»
Superstar erhält nach irrer Szene an der Skiflug-WM Sprungverbot

Mehr Super League

Angezählter FCB-Trainer. «Stucki hat Magnin schon die Beine abgesägt» – doch dann kommt Shaqiri

Angezählter FCB-Trainer«Stucki hat Magnin schon die Beine abgesägt» – doch dann kommt Shaqiri

YB-Profi schlendert vom Platz. Klose platzt im Live-TV der Kragen: «Das sind genau die Starallüren, die sie haben»

YB-Profi schlendert vom PlatzKlose platzt im Live-TV der Kragen: «Das sind genau die Starallüren, die sie haben»

Highlights im Video. Shaqiri entscheidet vogelwilden Klassiker tief in der Nachspielzeit

Highlights im VideoShaqiri entscheidet vogelwilden Klassiker tief in der Nachspielzeit