Zeidler: «Lausanne und ich passen zusammen» 23.06.2025

Peter Zeidler ist nach seinem kurzen, erfolglosen Abstecher zum VfL Bochum zurück in der Schweiz. Bei Lausanne-Sport will er das fortführen, was sein Vorgänger angefangen hat.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Endlich geht es wieder los. Die Super League startet am Freitag, 25. Juli. Die Partie zwischen dem FC Zürich und dem FC Sion gibt es ab 20 Uhr im Free TV auf blue Zoom.

Peter Zeidler übernimmt nach einem kurzen Bundesliga-Abenteuer den Trainer-Posten beim FC Lausanne-Sport.

Seine Erfahrung und seine Liebe für den Schweizer Fussball waren für den 62-Jährigen ausschlaggebend für die Rückkehr in die Super League.

Mit einer jungen Truppe will Zeidler möglichst lange europäisch spielen und erneut gut in der Meisterschaft abschneiden. Mehr anzeigen

FC Zürich - FC Sion Fr 25.07. 20:00 - 22:45 ∙ blue Zoom D ∙ 165 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Ende Juni 2024 verliess Peter Zeidler den FC St.Gallen nach sechs Jahren in Richtung Bundesliga. In Bochum hätte er die Mission Ligaerhalt anführen sollen. Hätte, denn nach acht Partien ging die frische Ehe bereits in die Brüche. Cup-Out in der 1. Runde gegen einen Drittligisten und nur einen Punkt in den ersten sieben Meisterschaftspartien war die ernüchternde Bilanz.

Super League 2024/25 Verfolge alle Super League News: Spiele, Resultate, Highlights, aktuelle Tabelle und spannende Hintergrund-Stories – immer aktuell auf blue News. sda

Knapp ein Jahr später will Zeidler seine Trainer-Karriere neu lancieren und wagt die Rückkehr in die Schweiz. Nach seinem Abgang bei Bochum wurde er mit verschiedenen Klubs, darunter auch GC, in Verbindung gebracht. Schlussendlich entschied sich der 62-Jährige für den FC Lausanne-Sport.

Ein Entscheid, der für Zeidler Sinn macht: «Ich liebe die Schweiz und die Romandie», sagt Peter Zeidler zu blue Sport. «Ich war für fast ein Jahr beim FC Sion und sechs Jahre bei St.Gallen und habe mich in den Schweizer Fussball verliebt.»

Diese mehrjährige Erfahrung im Schweizer Fussball war ausschlaggebend für das Engagement in der Westschweiz: «Er hat Erfahrung auf hohem Niveau in Frankreich, Deutschland und Österreich. Er hat in der Schweiz trainiert. Für mich war es wichtig, dass er den Schweizer Fussball, die Mentalität der Spieler und des Spiels kennt», sagt Stéphane Henchoz, Sportchef bei Lausanne-Sport, zu blue Sport.

Hinzu komme, dass Zeidler mit seiner langen Tätigkeit beim FCSG bewiesen habe, dass er an längerfristige Projekte interessiert sei und den Verein nicht jedes Jahr wechsle.

«So lange wie möglich europäisch spielen»

Sprachlich wird es für den ehemaligen Französischlehrer keine Herausforderung. Sportlich wird er in die grossen Fussstapfen treten, die Ludovic Magnin nach seinem Abgang zum FC Basel hinterlassen hat. In zwei Jahren hat dieser Lausanne von der Challenge League bis in Conference-League-Qualifikation geführt.

Zeidler ist vor dem Saisonstart zuversichtlich: «Wir sind überzeugt, dass wir wieder eine Mannschaft haben werden, die nach vorne spielen will. Dass sich die Zuschauer mit dem Verein identifizieren können und Freude an der Mannschaft haben, auch wenn sie verliert.»

Der 62-Jährige übernimmt eine sehr junge Mannschaft, was für Henchoz alles andere als ein Nachteil sei: «Er hat seine Karriere in der Bildung begonnen. Er hat in Salzburg mit jungen Spielern gearbeitet. Bei uns wissen wir, dass wir die Jungen integrieren müssen. Wir haben keine Wahl.»

Für den Sportchef sei das auch gut, denn so könne Lausanne die jungen Spieler aus der eigenen Akademie weiterbilden, mit dem Ziel bei jeder Transferperiode ein oder zwei Spieler zu verkaufen.

Weniger konkret sind gemäss Peter Zeidler die Ziele für die Saison 2025/2026. Der Deutsche wolle so lange wie möglich europäisch spielen und in der Meisterschaft erneut gut abschneiden. «Idealerweise sind wir beim 33. Spieltag unter den ersten Sechs und dann folgt noch der Rest.»