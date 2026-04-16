Knall im Waadtland: Peter Zeidler in Lausanne entlassen

Peter Zeidler bei Lausanne-Sport entlassen. KEYSTONE

Lausanne-Sport trennt sich von Trainer Peter Zeidler. Der 63-jährige Deutsche war erst seit letztem Sommer bei den Waadtländern engagiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Peter Zeidler ist nicht mehr länger Trainer von Lausanne-Sport. Der Klub aus dem Waadtland gibt am Donnerstag die sofortige Trennung bekannt. Mehr anzeigen

Der ausgebildete Französisch-Lehrer Peter Zeidler in der Romandie: Das klang nach einer «mariage parfait». Nach 50 Pflichtspielen für Lausanne-Sport ist das Kapitel nun beendet.

Das Team belegt in der Meisterschaft mit 39 Punkten den enttäuschenden 9. Rang. Besser lief es auf europäischer Bühne, wo die Zeidler-Truppe als letztes Schweizer Team vertreten war und knapp den Einzug in die Achtelfinals der Conference League verpasste. Im Cup scheiterte man im Achtelfinal am unterklassigen Kantonsrivalen Yverdon.

Man habe beschlossen «die Zusammenarbeit mit dem deutschen Trainer zu beenden, da die Ergebnisse in der zweiten Saisonhälfte als unzureichend bewertet wurden», begründete der Klub den Entscheid in einem Communiqué. Sowohl auf kollektiver als auch auf individueller Ebene seien keine Fortschritte zu verzeichnen gewesen. Nun wolle man «neue Impulse setzen und mit Klarheit und Ehrgeiz in die Zukunft blicken».

Bis zum Saisonende übernehmen Markus Neumayr und Migjen Basha, die bereits dem Trainerstab angehörten.

Erfolgreiche Ära beim FCSG

Zeidler war vor seiner Station bei den Waadtländern in Bochum in der Bundesliga engagiert. Beim Traditionsklub aus dem Ruhrpott wurde er nach nur acht Partien wegen Erfolglosigkeit entlassen. Davor stand der 63-jährige Deutsche während sechs Jahren in St. Gallen unter Vertrag.

Gemeinsam mit Präsident Matthias Hüppi und dem damaligen Sportchef Alain Sutter – heute bei den Grasshoppers – formte er in der Ostschweiz eine Mannschaft mit offensiver Spielausrichtung. Vor seiner Vertragsunterschrift in Lausanne soll er auch ein Angebot von GC erhalten haben, lehnte aber ab. Von August 2016 bis April 2017 trainierte er zudem den FC Sion.

Diese Trainer wurden 2025/26 entlassen Dennis Hediger (39) – Entlassen beim FC Zürich

Amtszeit: 5 Monate 22 Tage – Punkteschnitt: 0,88 (24 Spiele)

Gerald Scheiblehner (49) – Entlassen bei den Grasshoppers

Amtszeit: 8 Monate 12 Tage – Punkteschnitt: 0,80 (30 Spiele)

Giorgio Contini (52) – Entlassen bei den Young Boys

Amtszeit: 10 Monate 13 Tage – Punkteschnitt: 1,64 (11 Spiele)

Ludovic Magnin (46) – Entlassen beim FC Basel

Amtszeit: 6 Monate 26 Tage – Punkteschnitt: 1,71 (21 Spiele)

Mitchell van der Gaag (54) – Entlassen beim FC Zürich

Amtszeit: 4 Monate 22 Tage – Punkteschnitt: 1,44 (9 Spiele)

Uli Forte (51) – Entlassen bei Winterthur

Amtszeit: 9 Monate 26 Tage – Punkteschnitt: 0,22 (9 Spiele)

Thomas Häberli (51) – Entlassen bei Servette

Amtszeit: 1 Jahr 1 Monat 4 Tage – Punkteschnitt: 0 (2 Spiele) Mehr anzeigen

Peter Zeidler n’est plus l’entraîneur de la première équipe du FC Lausanne-Sport



Le FC Lausanne-Sport informe que Peter Zeidler n’est plus l’entraîneur de l’équipe première, avec effet immédiat.



🔗 Le communiqué 👉🏻 https://t.co/j5y0lmf8y9 pic.twitter.com/GvQhLeUzVN — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) April 16, 2026

Videos zum Thema

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon» In der Super League wurden in der laufenden Saison bereits vier Trainer entlassen – bei der Mehrheit blieb der erhoffte Aufschwung unter den Nachfolgern bislang aus. Die Einschätzung von blue Sport Experte Rolf Fringer. 23.01.2026