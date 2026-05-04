Peter Zeidler und GC finden im zweiten Anlauf zusammen – und starten mitten im Abstiegskampf die Mission Rettung. Der 63-jährige Deutsche und GC-Sportchef Alain Sutter erläutern auf der Pressekonferenz, wie man die Trendwende einläuten will.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

GC-Sportchef Alain Sutter erläutert gleich zu Beginn nochmals, wieso man Gernot Messner nach 48 Tagen im Amt wieder beurlaubt hat: «Mit Peter Zeidler wollen wir jetzt den Startschuss setzen, um den Ligaerhalt zu schaffen. Peter hat unglaublich viel Energie und Leidenschaft. In dieser Phase brauchen wir das, um in der schwierigen Situation den Turnaround zu schaffen.» Beide Parteien hätten sich schnell darauf geeinigt, sofort statt erst im Sommer loszulegen.

Der 63-Jährige war gegen Servette nicht im Stadion. «Ich habe das Spiel im Hotelzimmer angeschaut. Die gerechtfertigte Rote Karte hat gegen ein Team im positiven Flow keine Chance mehr gehabt», resümiert er. Zeidler will mit der Mannschaft den Spirit weiterentwickeln, um eine Chance zu haben in den nächsten Spielen, führt der Schwabe aus. Am Montag leitete er das erste Training, um das Team kennenzulernen.

«Die aktuelle Tabellensituation macht es schon sehr schwierig, andererseits gibt es auch dadurch Spannung, wenn man dann in der Barrage die Sache drehen kann. Wenn man im negativen Flow ist, ist es kompliziert, die Dynamik aufzuhalten. Jetzt mit Ergebnissen diese Dynamik aufhalten, das ist das primäre Ziel», hält Zeidler fest.

Für Sutter gibt es Gründe, warum bei GC nun den dritte Trainer in dieser Saison an der Seitenlinie steht. «Für mich war wichtig, dass Peter zu diesem Zeitpunkt bereit ist, das grosse Risiko zu wagen, um es gemeinsam zu schaffen. Es ist eine grosse Herausforderung – es ist ein starkes Zeichen von ihm, was wir auch brauchen», findet er.

Bereits im Sommer miteinander geflirtet

Die beiden haben vor der Saison bereits zusammen telefoniert, damals klappte es noch nicht. «Vielleicht war die Zeit noch nicht reif – jetzt es ist noch ein wenig schwieriger – vielleicht ist es jetzt reif», schmunzelt Zeidler und ergänzt: «Das Verhältnis ist intakt und wir sind auf einer Wellenlänge. Das Timing hat damals nicht gepasst.»

Alain Sutter meint: «Ich wollte im letzten Sommer den Trainermarkt sondieren. Ich hatte mit Peter viele Gespräche, er hat dann irgendwann auch in Lausanne unterschrieben. Es war vielleicht gut, weil es viel Aufarbeitung gab, strukturell haben wir Fortschritte gemacht – nicht resultattechnisch. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um ein neues gemeinsames Kapitel zu beginnen.»

Der Deutsche arbeitete mit Sportchef Alain Sutter bereits zwischen 2018 und 2024 erfolgreich beim FC St. Gallen zusammen. «Man weiss, was man am anderen hat. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge und verstehen uns blind», erläutert Zeidler.

Beim FCSG habe man zwar intensiv diskutiert, aber die Fetzen seien nie geflogen. Sutter ergänzt, wie es in der Ostschweiz in Sachen Transfers harmonisch zu- und herging: «Ich habe nie einen Spieler geholt, den er nie wollte – oder umgekehrt.» Die Hoppers würden mit Zeidler auch notfalls in die Challenge League gehen.

Sutter ergänzt, dass nach der überraschenden Entlassung in St. Gallen er mit niemandem mehr Kontakt gehabt habe. «Ich habe mich da rausgenommen», erinnert sich der frühere Nati-Star.

Zeidler will sich keine Pause gönnen

Zuletzt war der frühere Französisch-Lehrer bei Lausanne tätig, wo er Mitte April entlassen wurde. «Lausanne war eine sehr gute Erfahrung, gegen Besiktas und Fiorentina zu gewinnen und in diverse Länder zu reisen, das war grandios.» Von einer stagnierenden Entwicklung will er nichts wissen. «Das lasse ich so stehen, aber ich glaube, viele Spieler haben sich entwickelt. Aber ich hege keinen Groll. Ich bin dankbar, dass ich in Lausanne sein konnte», sagt Zeidler.

Hat nach seiner Freistellung in Lausanne bereits wieder einen neuen Job: Peter Zeidler sda

Ob er nach dem Abenteuer in der Romandie keine Pause gebraucht hat? «Der Wunsch war da, wieder arbeiten zu können. Ich bin voller Energie. Wenn, dann starten wir jetzt – ich hatte Lust, gleich wieder weiterzumachen.»

In Lausanne liess Zeidler sein Team offensiv spielen. Will er das gleiche Rezept hier in Zürich anwenden? «Wir sind gut beraten, das Ergebnis in den Vordergrund rücken», meint er. Die richtige Philosophie komme später, aktuell gelte es einfach herauszufinden, wie man ein Tor mehr als den Gegner erziele. Nun müsse man erstmals die Barrage erreichen, dann dort gewinnen. Ob er lieber Aarau oder Vaduz hat? «Yverdon, aber das geht nicht mehr», lacht er. «Beide Teams sind gut, aber wir konzentrieren uns auf uns.»

Wo die Hoppers ihr Heimspiel in der allfälligen Barrage austragen, ist immer noch offen. Das Letzigrund ist durch ein Metallica-Konzert besetzt, von anderen Klubs hat es bisher keine positiven Signale gegeben. «Wir prüfen alle Möglichkeiten. Auch einen Tag verschieben ist eine Variante», meint Sutter.