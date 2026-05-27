Hüppi: «Es geht nicht um mich – ich bin kein Alleinherrscher»

Der Machtkampf beim FC St.Gallen ist beendet – und soll auch gar keiner gewesen sein. In einer Medienkonferenz bestätigt FCSG-Präsident Matthias Hüppi zusammen mit Aktionären seinen Verbleib und jenen des Verwaltungsrats.
Beim FC St.Gallen eskalierte nach dem Cupsieg ein Disput zwischen Teilen des Aktionariats und der Führung um Präsident Matthias Hüppi. Hintergrund waren Pläne, den Verwaltungsrat umzubauen und mit aktionärsnahen Personen zu besetzen.
Hüppi machte den Konflikt öffentlich, worauf Fans und Politik geschlossen Stellung gegen den geplanten Kurswechsel bezogen. In einer Medienkonferenz am Mittwoch bestätigt der FCSG-Präsident nun seinen Verbleib und jenen des Verwaltungsrats. Vier Aktionäre ziehen sich zurück, darunter auch Patrick Thoma, der im vergangenen Herbst noch in den VR eingesetzt wurde.
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Liveticker
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Liveticker beendet
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Die Pressekonferenz ist beendet
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Wie steht es um die finanziellen Risiken?
Wie steht es um die «langfristigen Risiken», die Patrick Thoma im vergangenen Herbst ansprach? Bienz: «Wer einen Fussballklub führt, weiss, dass es Risiken gibt. Aber wir haben jetzt eine gute Konstellation und tun alles, dass es so bleibt.»
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Welcher Schaden ist entstanden?
Hüppi: «Es ist klar, dass das nachhallt. Aber wir müssen jetzt nicht noch stärker auf die Trommel hauen. Es ist vorbei. Es ist klar: Ich gehe nicht persönlich auf irgendjemanden los und das wird auch so bleiben. Wie gross der Schaden ist? Ich sehe das eigentlich positiv, das kann Kräfte entwickeln und die Basis für eine noch positivere Zusammenarbeit in Zukunft sein. Ich sehe das Glas halt halb voll – und da ändere ich mich auch nicht.»
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Wie geht es weiter mit Marwin Hitz?
Der Ex-Basel-Goalie stand in den letzten Tagen als neues VR-Mitglied im Raum. Dieses Thema habe sich aber vorerst erledigt, bestätigt Bienz: «Wir lassen den VR in dieser Konstellation jetzt in Ruhe arbeiten. Aber in Zukunft werden wir die verschiedenen Nachfolgemöglichkeiten gemeinsam diskutieren. Dann kann es sein, dass Hitz auch ein Thema ist. Aber heute nicht.»
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Hüppi über Kleinaktionäre
«Es geht darum, wie nahe wir bei den Menschen sind. Die Kleinaktionäre müssen merken, dass sie bei uns ernst genommen werden. Auch von mir. Sie haben das Recht, ernst genommen zu werden.» Die FCSG-Aktie solle nicht nur ein Stück Papier sein, «das unter dem Christbaum liegt», so Hüppi.
Das, was in den letzten Tagen beim FC St.Gallen passierte, sei in gewisser Weise ja auch eine Aufnahme der Anliegen von breiten Unterstützungsschichten gewesen. «Man kann es nicht allen recht machen. Aber man muss diese Anliegen aufnehmen und ernst nehmen. Wir sind auch ein Klub der Menschen in der Ostschweiz. Und wenn wir das zusammenbringen, haben wir richtig Power.»
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Hüppi: «Wir können die Zitrone nicht bis zum letzten Tropfen auspressen»
Hüppi wird darauf angesprochen, dass im Aktionariat und dem VR unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der viel diskutierten Vorwärtsstrategie bestehen könnten. «Ich sehe keinen Anlass, dass man uns auf eine Stufe mit YB oder Basel setzt. Das Stadion wird nicht grösser. Wir können diese Zitrone nicht bis zum letzten Tropfen auspressen, sonst laufen uns diese Leute davon. Und das sind absolute Top-Leute, die hier am Werk sind. Jetzt haben wir eine tragfähige Ebene, auf der wir genau diese Themen angehen können.»
Er traue dieser Mannschaft auch nächste Saison richtig viel zu, so Hüppi. «Aber es gibt keine Garantie. Wir müssen sehr achtsam mit so einem Erfolg umgehen und schauen, dass so etwas bewahrt werden kann auf diesem Niveau. Die Saisonziele werden wir in aller Ruhe im Verlauf der Saisonvorbereitung festlegen. Das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir wieder so.»
Grossaktionär Bienz bestätigt, dass man im Aktionariat, so wie es jetzt aufgestellt ist, dieselbe Vorwärtsstrategie verfolge wie der Verwaltungsrat.
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Das Aktionariat hat wieder das Wort
Philipp Bienz, einer der Hauptaktionäre des Vereins, übernimmt und erklärt die neue Aufstellung im Aktionariat. «Von den zehn Aktionären geben vier ihre Aktien ab. Die verbleibenden sechs teilen diese Aktien untereinander auf.»
Das soll aber nicht ewig so bleiben. «Es kann sein, dass wir in Absprache mit allen Aktionären und dem VR überlegen, das Aktionariat in Zukunft etwas breiter aufzustellen. Es ist uns wichtig, dass diese Aktien auch in Zukunft breit abgestützt sind.»
Bienz betont: «Es war in keiner Weise ein Machtkampf zwischen Aktionariat und dem VR. Wir waren nicht gegen die Strategie des VR. Es ging um die Nachfolge der Führungscrew. Da hat es eine Eigendynamik im Aktionariat gegeben.» Dann sei unglücklich kommuniziert worden und eines der Probleme sei gewesen, dass man den aktuellen Verwaltungsrat nicht in diese Nachfolgeplanung involvierte.
Auch Preisig gesteht Fehler in der Kommunikation ein. «Es gab Themen, bei denen man sich nicht gut genug abgesprochen hat. Diese Abstimmungen liefen nicht sauber, da können wir uns verbessern und daraus lernen wir.»
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Hüppi: «Ich bin kein Alleinherrscher»
Es geht in die Fragerunde – und Hüppi ist wieder dran. Ob er daran gedacht habe, den Bettel hinzuschmeissen, wird er gefragt. Der FCSG-Präsident bestätigt, dass es ihm naheging, sagt dann aber vehement: «Es ist eine grosse Verantwortung. Aber Leadership hat nichts mit Macht, sondern mit Verantwortung zu tun. Es geht nicht um mich. Ich bin kein Alleinherrscher oder Sololäufer. Ich bin ein Teamläufer. Das ist für mich essentiell. Ich weiss, dass ich diesen Leuten voll vertrauen kann.»
Dann bedankt sich der FCSG-Präsident für die gezeigte Unterstützung in der Region und auch bei den abtretenden Grossaktionären. «Auch die Leute, die jetzt in der Öffentlichkeit kritisiert werden, haben ihren Anteil daran, dass wir diesen Weg gehen konnten. Es muss ein Miteinander sein.»
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Thoma, Gutjahr, Eisenhut und Jäger verkaufen ihre Aktien
Jetzt spricht das Aktionariat: Reto Preisig, CEO der Schützengarten AG, bestätigt, dass Patrick Thoma, Roland Gutjahr, Ernst Eisenhut und Martin Jäger bereit sind, ihre Aktien an das bestehende Aktionariat zu verkaufen. Die restlichen Aktionäre wollen mit dem bestehenden Verwaltungsrat um Präsident Hüppi weiterfahren.
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Hüppi bleibt FCSG-Präsident
Hüppi betont die «exemplarisch gute» Zusammenarbeit mit dem Aktionariat über die letzten acht Jahre, bestätigt aber einen Bruch. «Das muss man auch nicht beschönigen. Aber wir haben eine Lösung gefunden, gemeinsam in die Zukunft zu gehen», sagt Hüppi und bestätigt den bestehenden Verwaltungsrat: «Wir werden in dieser Zusammenstellung mit Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer, Benedikt Würth und mir in die Zukunft gehen.»
Damit ist auch klar: Patrick Thoma wird künftig nicht mehr Teil des Verwaltungsrats sein.
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SRF-Interview war «nicht geplant»
Sein Statement gegenüber SRF nach dem Cupsieg sei spontan gewesen, stellt Hüppi klar: «Das war so nicht geplant. Es ist mir rausgerutscht, weil wir in den letzten Wochen und Monaten ganz extreme Diskussionen führen mussten. Ich war in grosser Sorge um die Frage, was ich dazu beitragen kann, damit wir auf diesem Weg weitergehen können. Es ging mir nie um mich persönlich. Ich weiss, wie sich die Fallhöhe entwickeln kann. Ich habe das in meinem Leben als öffentliche Person immer wieder lernen müssen. Ich bin kein Schönwetterpräsident. Dieses Amt ist viel fordernder, wenn es regnet und wir sportlich nicht auf die Beine kommen. Und diese Phasen gab es auch.»
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Jetzt spricht Hüppi
Nun übernimmt Matthias Hüppi das Wort. Zu Beginn betont der 68-Jährige: «Es geht nur um das Wohl des Klubs. Diese Devise ist für mich nicht verhandelbar. Wenn es um Meinungsverschiedenheiten geht, haben Hetzjagden und Hass keinen Platz. Das muss sofort aufhören.»
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Es geht los
Remo Blumenthal, Medienchef des FC St.Gallen eröffnet die Pressekonferenz. «So viele Leute haben sich hier noch nie versammelt», schätzt er das Medienaufgebot in St.Gallen ein.
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Hüppi bleibt offenbar beim FC St.Gallen
Um 10.30 Uhr vermeldet das «Tagblatt»: Hüppi bleibt. Ebenfalls an Bord sollen die vier Verwaltungsräte Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth bleiben. Zurückziehen werden sich gemäss dem Bericht die beiden Grossaktionäre Roland Gutjahr und Patrick Thoma.
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Anwältin verzichtet auf Verwaltungsratsmandat
Am Mittwoch um 11 Uhr hält der FC St.Gallen eine Pressekonferenz ab. Kurz zuvor berichtet das «Tagblatt», dass Martina Wüthrich, die neu im Verwaltungsrat hätte Einsitz nehmen sollen, darauf verzichtet.
Seit dem Cup-Sieg rumort es in St.Gallen gewaltig. Vier Verwaltungsräte würden aus dem Amt ausscheiden. Sie sollten durch den früheren St.Galler Regierungsrat Stefan Kölliker, Ex-Dortmund- und Basel-Torhüter Marwin Hitz, den St.Galler Treuhänder Urs Baumer und Rechtsanwältin Martina Wüthrich ersetzt werden. Bei der Zukunft von Präsident Matthias Hüppi gab es zumindest ein grosses Fragezeichen.