Hüppi: «Es geht nicht um mich – ich bin kein Alleinherrscher»

Der Machtkampf beim FC St.Gallen ist beendet – und soll auch gar keiner gewesen sein. In einer Medienkonferenz bestätigt FCSG-Präsident Matthias Hüppi zusammen mit Aktionären seinen Verbleib und jenen des Verwaltungsrats.

Beim FC St.Gallen eskalierte nach dem Cupsieg ein Disput zwischen Teilen des Aktionariats und der Führung um Präsident Matthias Hüppi. Hintergrund waren Pläne, den Verwaltungsrat umzubauen und mit aktionärsnahen Personen zu besetzen.

Hüppi machte den Konflikt öffentlich, worauf Fans und Politik geschlossen Stellung gegen den geplanten Kurswechsel bezogen. In einer Medienkonferenz am Mittwoch bestätigt der FCSG-Präsident nun seinen Verbleib und jenen des Verwaltungsrats. Vier Aktionäre ziehen sich zurück, darunter auch Patrick Thoma, der im vergangenen Herbst noch in den VR eingesetzt wurde.