Milos Malenovic, mehr als nur der Sportchef des FC Zürich? Keystone

Ein Spieleraufstand führt zum Trainerwechsel, der Sportchef macht das Trainerdiplom und sportlich läuft's nicht rund. Beim FC Zürich geht es drunter und drüber. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Klassiker gegen Basel.

Wie kam es zum Trainerwechsel?

Er sei die absolute Wunschlösung, sagte Ancillo Canepa bei der Vorstellung des neuen Trainers Mitchell van der Gaag im Sommer. Nach dem 9. Spieltag ist der Wunschtrainer aber bereits Geschichte. Der Niederländer wird entlassen, interimistisch betreut nun Dennis Hediger die Mannschaft.

Warum es zum Knall kam? In der Pause des Spiels in Lugano (0:1) am 18. Oktober soll es zwischen Captain Brecher und Offensivspieler Phaëton zum Zoff gekommen sein. Am Tag danach hat Van der Gaag alle Spieler und den Staff zur Aussprache gebeten, dabei habe er auch die Frage aufgeworfen, ob das Team noch hinter Captain Yanick Brecher stehe.

In der Folge ist eine Delegation von Spielern bei Präsident Canepa vorstellig geworden und hat um einen Trainerwechsel gebeten. «Die Spieler kommen nicht einfach so. Wenn sie kommen, ist es wichtig. Entsprechend haben wir das zur Kenntnis genommen und mussten reagieren», sagt Canepa zu blue Sport.

Michael Wegmann und Manuel Rothmund über die Situation beim FCZ Nach der Medienkonferenz am Freitagnachmittag mit Ancillo Canepa und Dennis Hediger schätzen Leiter Sport blue News Michael Wegmann und blue Sport Moderator Manuel Rothmund die Lage beim FC Zürich ein. 24.10.2025

Wie lange bleibt Hediger?

Laut Canepa ist Hediger nur eine Übergangslösung, bis der neue Chefcoach gefunden ist. «Wenn der neue Trainer morgen da ist, gehe ich wieder eine Reihe zurück. Wenn er erst in einer Woche kommt, arbeite ich so weiter», sagte der eigentliche Assistenzcoach nach der 2:3-Niederlage gegen YB.

Weil Hediger nur das A-Diplom besitzt, darf er den FCZ-Profis höchstens 21 Tage lang vorstehen. Weil er aber an der UEFA-Pro-Lizenz arbeitet, könnte sich der FCZ mit einer Kaution mehr Zeit erkaufen. Zumindest beim Klassiker gegen den FC Basel am Mittwochabend (20.30 Uhr live auf blue Sport) wird Hediger noch an der Seitenlinie stehen.

FC Basel 1893 - FC Zürich Mi 29.10. 19:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC Zürich Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 6h 31min 25sek

Welche Rolle spielt Malenovic?

Das Verhältnis zwischen Malenovic und van der Gaag soll angespannt gewesen sein. Dem Niederländer sei ein Dorn im Auge gewesen, dass der Sportchef in Sachen Taktik und Personal dem Trainer habe reinreden wollen, heisst es.

Mit Hediger hat Malenovic jetzt einen engen Vertrauten auf der Bank. Die beiden kennen sich schon lange, Malenovic war jahrelang der Berater von Hediger, als dieser selbst noch Spieler war. «Ich weiss, wie er tickt und was er alles schon gemacht hat. Wir haben ein sehr grosses Vertrauensverhältnis», sagt der Interimscoach.

Nach dem Aus von Van der Gaag soll der Sportchef wieder näher ans Team rücken. Wie das aussieht, war im Spiel gegen die Young Boys zu sehen. Co-Trainer Johan Vonlanthen trug während der Partie dicke Kopfhörer. Hediger bestätigte nach dem Spiel, dass Vonlanthen im Kontakt mit dem Video-Analysten und dem Sportchef stand.

Wer wird neuer FCZ-Trainer?

Am Spielfeldrand coacht Hediger, von der Tribüne gibt Malenovic Anweisungen. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Berner noch einige Zeit als Interimstrainer an der Seitenlinie stehen wird – im engen Austausch mit dem Sportchef, der nun auch bei Trainingseinheiten auf dem Platz steht.

Dennis Hediger hat die Leitung der 1. Mannschaft interimistisch übernommen. Keystone

Ansonsten muss ein Trainer gefunden werden, der mit der grossen Einflussnahme des Sportchefs klarkommt und sie akzeptiert. Meistertrainer André Breitenreiter war übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Thema, hat aber abgesagt. Der «Blick» nennt Alfred Schreuder (u.a. Ex-Hoffenheim-Trainer) als langjährigen Malenovic-Vertrauten als möglichen Kandidaten.

Will Malenovic selber Trainer werden?

Vor einigen Tagen wurde publik, dass Milos Malenovic derzeit selbst die Trainerausbildung macht – in Wales. Mit dem UEFA-A-Diplom könnte er aber noch kein Profi-Team leiten, das ist nur mit der Pro-Lizenz möglich.

Aber alles nur eine Frage der Zeit, bis Malenovic an der FCZ-Seitenlinie steht? «Nein, Milos ist Sportchef. Da hat er seine grossen Qualitäten», sagt Canepa zu blue Sport.

Canepa: «Als die Spieler zu mir kamen, musste ich reagieren» 26.10.2025

Trotzdem hat der Präsident kein Problem damit, wenn Malenovic wieder näher bei der Mannschaft ist. «Das ist normal. Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Es hängt auch vom Cheftrainer ab, inwiefern er für einen offenen Dialog bereit ist. Am Ende entscheidet aber der Trainer.»

Wie speziell ist Hedigers Rückkehr nach Basel?

Nach drei Niederlagen in Folge will der FCZ endlich wieder punkten. Für Dennis Hediger ist der Klassiker gegen den FC Basel aber nicht nur aus sportlicher Sicht speziell. Zwischen Sommer 2021 und Dezember 2023 arbeitete er als Trainer im Nachwuchsbereich beim FCB. Dann wurde er wegen «unterschiedlichen Auffassungen von der Philosophie und Ausrichtung der U21» entlassen. So erst führte der Weg des Berners zum FCZ, wo sein enger Vertrauter Milos Malenovic mit dem Segen des Präsidentenpaars Canepa eine neue Ära eingeläutet hat, bei welcher kein Stein auf dem anderen geblieben ist.

Die Highlights des Spiels FCZ gegen YB