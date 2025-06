van der Gaag: «Für mich ist der Sportchef auf der Spielerbank etwas Gutes»

Van de Gaag über Sportchef auf der Bank: «Man kann es nicht negativ sehen» 16.06.2025

Der neue FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag stellt sich vor. Im Interview mit blue Sport spricht er über seine Philosophie, den Schweizer Fussball und erklärt, warum ihn der Sportchef auf der Spielerbank nicht stören würde.

Sandro Zappella, Julian Barnard Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Zürich startet in die Saisonvorbereitung. Neu ist das Gesicht an der Seitenlinie: Es ist dies der Holländer Mitchell van der Gaag.

Im Interview mit blue Sport sagt der 53-Jährige, wie gut ihm Zürich bisher gefällt, welche Spielideen er hat und was er schon über den Schweizer Fussball weiss.

Auf die Frage, ob ihn Sportchef Milos Malenovic auf der Spielerbank stören würde, sagt er: «Ich finde, die Frage ist falsch, weil sie negativ gestellt ist. Man darf das nicht negativ sehen.» Mehr anzeigen

Zum Trainingsauftakt der neuen Saison hat der FC Zürich eine Medienkonferenz abgehalten. Neben Präsident Ancillo Canepa und Sportchef Milos Malenovic sprach zum ersten Mal auch der neue FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag zu den Medien.

Der Holländer erklärte an der Medienkonferenz, mit welchem Spielstil er den FCZ zum Erfolg führen will, was er bei bisherigen Stationen wie Ajax Amsterdam und Manchester United als Co-Trainer lernte und sprach auch über den schockierenden Vorfall, der sich im September 2013 ereignete: Van der Gaag erlitt während eines Spiels einen Herzstillstand. Darauf angesprochen, sagt der Holländer: «Das ist eine Geschichte aus der Vergangenheit. Aber sie gehört zu mir. Man sieht es immer mehr, dass auch Spieler von solchen Problemen betroffen sind. Ich bin Mitchell, ich habe einen ICD (implantierter Defibrillator). Ich kann da nichts machen.»

Nach der Konferenz nahm sich der 53-Jährige Zeit für ein Interview bei blue Sport.

Mitchell Van der Gaag, willkommen in Zürich. Wie gefällt es Ihnen bisher?

Bis jetzt gut. Ich bin eine Woche hier, habe die Stadt gesehen und war jeden Tag beim Klub. Das Wetter war schön, das hilft. Aber ich bin natürlich nicht dafür hier. Der Vibe der Stadt ist gut und die Leute sind nett. Aber ab jetzt wird gearbeitet.

Sie haben von ihrer Fussball-Philosophie, die vom «Voetbal totaal» inspiriert ist, erzählt. Was wollen sie beim FC Zürich integrieren?

Du musst als Trainer eine klare Vorstellung haben, egal wo du trainierst. Du musst genau wissen, was du willst. Das Ding ist, dass du die Spieler davon überzeugen musst, wie du spielen möchtest. Von dem her ist es gut, bei null anzufangen, ich kenne die Spieler ja noch nicht gut. Im Moment habe ich genau ich Kopf, was ich machen will.

Sie waren zuletzt als Co-Trainer bei Top-Klubs wie Ajax Amsterdam und Manchester United. Ist es möglich, solche Spielideen auch mit dem FC Zürich umzusetzen?

Ja, ich denke schon. Nicht alles, gewisse Dinge hängen von der Qualität ab, aber ich denke, das meiste wird möglich sein. Die Spieler müssen daran glauben.

In der letzten Saison sass bei Spielen des FC Zürich Sportchef Milos Malenovic auf der Spielerbank. Was wäre ihr Wunsch für die Zukunft, mit oder ohne Sportchef auf der Spielerbank?

Ich finde, die Frage ist falsch, weil sie negativ gestellt ist. Man darf das nicht negativ sehen. Es geht nicht darum, was ich will, es geht darum, was der Klub will und was Milos möchte. Ich habe nur gesagt, dass ich es von Portugal gewohnt war, dass der Präsident mit auf der Bank sitzt. Ich bin mich daran gewöhnt. Es ist in allen Ländern unterschiedlich. Für mich ist das nichts Schlechtes, es ist etwas Gutes. Man muss schauen, ob es für ihn und den Klub etwas Positives ist. Wenn man zum Schluss kommt «Ja», dann ist das kein Problem.

Was wissen Sie schon über den Schweizer Fussball?

Ich habe ein paar Spiele und Teams gesehen. Ich weiss, dass es für viele junge Spieler auch ein Sprungbrett ist, um in andere Ligen zu kommen. Als ich unterschrieben habe, haben mir viele Leute gesagt, dass die Scouts in der Schweiz nach jungen Spielern suchen, weil es eine kompetitive Liga ist, die den jungen Spieler eine Chance gibt. Ich muss natürlich noch ziemlich viel lernen, ich muss die Liga auch erstmal erleben.

Ihr Vorgänger Ricardo Moniz war auch Holländer, haben Sie mit ihm gesprochen, bevor Sie hierhin gekommen sind?

Wir kennen uns, weil es eine kleine Welt ist und nicht viele holländische Trainer im Ausland arbeiten. Aber ich habe nicht mit ihm gesprochen.

Das heisst, sie waren so überzeugt vom Verein, dass sie nicht mal seine Meinung eingeholt haben?

Meine Meinung ist, dass man Dinge selbst erleben muss. Ich habe mit den Leuten hier gesprochen und entweder hast du eine gute Verbindung oder nicht. Und das war für mich das wichtigste. Und manchmal sind Dinge, die für andere gut sind, für mich schlecht und umgekehrt.

FCZ-Coach Van der Gaag: «Ich werde es in Zukunft auf Deutsch versuchen» 16.06.2025

Sie verstehen schon sehr gut Deutsch, wie sieht es aus mit Deutsch sprechen?

(auf Hochdeutsch, die Antworten hat van der Gaag zuvor auf Englisch gegeben): Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, aber es ist einfacher für mich, Englisch zu sprechen. Deswegen habe ich die Pressekonferenz auf Englisch gemacht.

In Zukunft versuchen Sie es aber auch Deutsch?

Ja, ich werde es mal versuchen, weil ich hier lebe in der Schweiz und ich denke, ich sollte das adaptieren.

