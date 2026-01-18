  1. Privatkunden
Trainer kritisiert eigenen Klub Rahmen: «Es ist peinlich, dass man auf der Schützenwiese nicht spielen kann»

Syl Battistuzzi

18.1.2026

Rahmen: «Es ist peinlich, dass man auf der Schützenwiese nicht spielen kann»

Rahmen: «Es ist peinlich, dass man auf der Schützenwiese nicht spielen kann»

17.01.2026

Die kurzfristige Spielabsage zwischen Winterthur und St.Gallen sorgt für Frust – vor allem bei FCW-Trainer Patrick Rahmen. Seine deutliche Kritik richtet sich gegen die eigene Klub-Infrastruktur.

Syl Battistuzzi

18.01.2026, 07:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Super-League-Spiel zwischen Winterthur und St.Gallen wurde wegen dem unbespielbaren Rasen kurzfristig abgesagt.
  • FCW-Trainer Patrick Rahmen kritisiert die Spielabsage scharf und nennt die Situation «peinlich» und «unglaublich».
  • Die veraltete Infrastruktur der Schützenwiese steht erneut in der Kritik – eine geplante Modernisierung – ohne Rasenheizung –  soll im Herbst zur Abstimmung kommen.
Mehr anzeigen

Der Super-League-Match zwischen Winterthur und St.Gallen, der am Samstag um 18.00 Uhr hätte stattfinden sollen, musste verschoben werden. Der Vierte Offizielle stufte den Rasen auf der Schützenwiese als unbespielbar ein. Der Boden war gefroren und stellte damit ein Sicherheitsrisiko für die Akteure dar.

Super League. Winterthur gegen St.Gallen wird kurzfristig abgesagt

Super LeagueWinterthur gegen St.Gallen wird kurzfristig abgesagt

Keine Freude an der kurzfristigen Absage hatte Winterthur-Trainer Patrick Rahmen. «Es hat sich leider so entwickelt im Verlauf vom Tag, dass die beiden Sechzehner nicht aufgetaut sind, auch auf der Seite der Gegentribüne waren mehrere Stellen pickelhart», meint er im Telefon-Interview gegenüber blue Sport frustriert. So sei die Verletzungsgefahr zu gross und viel dem Zufall überlassen, resümiert Rahmen. 

Über die fehlende Rasenheizung auf der Schützenwiese müsse man sich Gedanken machen, meint der 56-Jährige. «Es ist peinlich, dass man nicht spielen kann.»

Schliesslich seien die äusseren Bedingungen «grundsätzlich gut». Zwar habe es in der Nacht Minustemperaturen gegeben, aber es habe ja nicht geregnet oder geschneit, führt er aus. Dass man unter diesen Voraussetzungen nicht spielen könne, sei «unglaublich», moniert Rahmen.

Intervall-Training als Ersatzprogramm für Schiri Dudic

Die Partie gegen den FCSG war ausverkauft, 8700 Zuschauer verpassen die mit Spannung erwartete Partie. Auch St.Gallen-Coach Enrico Maassen habe ihm gegenüber seine Unzufriedenheit ausgedrückt. «Beide Teams waren darauf eingestellt, dass wir heute ein gutes Spiel abliefern können, jetzt ist alles kurzfristig bachab gegangen», hält Rahmen fest. 

Schiedsrichter Alessandro Dudic wurde am Vormittag darüber informiert, dass um 13.45 Uhr eine Platzinspektion durchgeführt werde. Als er «schon auf dem Weg zum Auto» war, habe man ihm die Spielabsage mitgeteilt. «Ich ging dann gleich ein Intervall-Training machen, um die Energie loszuwerden», so Dudic.

Die Kritik von Rahmen am eigenen Klub ist dabei kein Zufall: Die Infrastruktur auf der Schützenwiese ist ein Dauerthema. Im Herbst findet voraussichtlich eine Volksabstimmung statt, bei der die Sportanlage für knapp 35 Millionen Franken modernisiert werden soll, um den Anforderungen der Swiss Football League zu genügen.

Eine Rasenheizung ist dabei nicht vorgesehen, da die Stadt Winterthur im Sommer 2020 schon knapp eine Million Franken in den Rasen steckte, wie «watson» über das «endlose Problem» schrieb.  Damals kam eine Rasenheizung «aus ökologischen und finanziellen Gründen» gemäss der Stadt nicht infrage. Eine allfällige Änderung sei frühestens 2023 möglich. 

Wann die Partie nachgeholt wird, steht zurzeit noch nicht fest.

Dudic über Spielabsage: Intervall-Training als Ersatzprogramm﻿

Dudic über Spielabsage: Intervall-Training als Ersatzprogramm﻿

17.01.2026

