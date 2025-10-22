  1. Privatkunden
Alter und neuer FCW-Trainer Rahmen will Winterthur retten: «Ich weiss, was man hier bewegen kann»

Syl Battistuzzi

22.10.2025

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen ist zurück beim FC Winterthur. Bei seiner Präsentation erläutert der 56-jährige Basler im Interview mit blue Sport, wie er den FCW aus der Krise führen will.

22.10.2025

Patrick Rahmen ist zurück beim FC Winterthur. Bei seiner Präsentation erläutert der 56-jährige Basler im Interview mit blue Sport, wie er den FCW aus der Krise führen will.

,

Nick Läderach, Jan Arnet

22.10.2025, 16:39

22.10.2025, 18:27

Patrick Rahmen ist zurück auf der Schützenwiese. Am Mittwoch unterschrieb er einen Vertrag bis 2027, am Nachmittag leitete er bereits sein erstes Training. Rahmen war bereits zwischen 2023 und 2024 Trainer in Winterthur, ehe es ihn zu YB zog.

«Es war ein sehr schönes Gefühl, all die Leute hier wiederzusehen. Bei meinem Abschied war ja alles schon sehr herzlich, es gab keine bösen Worte, jetzt war auch der Empfang wieder herzlich», sagt Rahmen im Interview mit blue Sport. «Die Hälfte der Mannschaft kenne ich ja noch gut. Jetzt habe ich auch die anderen Spieler zum ersten Mal gesehen.»

Jetzt ist es fix. Patrick Rahmen kehrt zu Winterthur zurück

Jetzt ist es fixPatrick Rahmen kehrt zu Winterthur zurück

Als Schlusslicht der Super League ist Rahmen sofort gefordert, nach neun Spielen wartet Winti immer noch auf den ersten Saisonsieg und ist abgeschlagen Tabellenletzter. «Ich weiss natürlich, dass es eine grosse Herausforderung ist. Aber ich weiss auch, was man hier bewegen kann.»

Gelingt erneut die Aufholjagd?

Der FCW habe schon mehrfach bewiesen, wie er aus schwierigen Situationen herausfinden kann, so Rahmen weiter. «Uli hat letzte Saison mit dieser Mannschaft eine unglaubliche Aufholjagd geschafft. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass das immer wieder klappt, aber ich nehme die Herausforderung mit Freude an. Ich bin überzeugt, dass wir wieder erfolgreich sein können.»

Uli Forte musste seine Siebensachen nach dem verpatzten Saisonstart packen. Was will Rahmen nun anders machen? «Mir ist der Umgang mit den Spielern wichtig. Wer braucht was, um ein besserer Spieler zu sein? Wo kann ich am besten unterstützen? Das ist mir wichtig», sagt Rahmen. «Es wäre natürlich einfacher, eine Vorbereitung zu haben und mit dem ersten Spiel zu starten. Aber das ist jetzt anders und darauf habe ich mich eingestellt.»

Die Trainer des FC Winterthur seit 2000

  • Patrick Rahmen – 22. Oktober 2025 bis ?
  • Uli Forte – 24. Dezember 2024 - 20. Oktober 2025
  • Ognjen Zaric – 1. Juli 2024 - 17. Dezember 2024
  • Patrick Rahmen – 1. Juli 2023 - 25. Mai 2024
  • Bruno Berner – 1. Juli 2022 - 30. Juni 2022
  • Alex Frei – 20. Dezember 2021 - 30. Juni 2022
  • Ralf Loose – 1. Juli 2018 - 8. Dezember 2021
  • Livio Bordoli – 3. Januar 2018 - 30. Juni 2018
  • Umberto Romano – 15. Februar 2017 - 3. Januar 2018
  • Sven Christ – 1. Juli 2016 bis 14. Februar 2017
  • Jürgen Seeberger – 9. Juli 2014 bis 26. November 2015
  • Boro Kuzmanovic – 1. Juli 2009 - 8. Juli 2014
  • Mathias Walther – 1. Juli 2004 - 30. Juni 2009
  • Gianni Dellacasa – 1. Juli 2003 - 30. Juni 2004
  • Ivan Kortischan – 1. Januar 2002 - 30. Juni 2002
  • Urs Schönenberger – 1. Juli 2001 - 31. Dezember 2001
  • Walter Grüter – 1. Januar 2001 - 30. Juni 2001
  • Martin Rueda – 1. Juli 2000 - 31. Dezember 200

    Interimslösungen nicht aufgeführt
Mehr anzeigen
Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Der FC Winterthur holt Patrick Rahmen als Nachfolger des am Montag freigestellten Uli Forte. Luca Zuffi erläutert im Interview mit blue Sport, warum man trotz Krise optimistisch sein darf.

22.10.2025

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

Der FC Winterthur holt Patrick Rahmen als Nachfolger des am Montag freigestellten Uli Forte. FCW-Sportchef Oliver Kaiser erläutert im Interview mit blue Sport, warum man wieder auf den Basler setzt.

22.10.2025

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Patrick Rahmen wurde letzte Saison als YB-Trainer schon nach 15 Pflichtspielen entlassen. Bei blue Sport spricht Rahmen über Entlassungen und erklärt, wie er damit umgeht.

06.08.2025

Fussball Videos

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen ist zurück beim FC Winterthur. Bei seiner Präsentation erläutert der 56-jährige Basler im Interview mit blue Sport, wie er den FCW aus der Krise führen will.

22.10.2025

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

Der FC Winterthur holt Patrick Rahmen als Nachfolger des am Montag freigestellten Uli Forte. FCW-Sportchef Oliver Kaiser erläutert im Interview mit blue Sport, warum man wieder auf den Basler setzt.

22.10.2025

Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Der FC Winterthur holt Patrick Rahmen als Nachfolger des am Montag freigestellten Uli Forte. Luca Zuffi erläutert im Interview mit blue Sport, warum man trotz Krise optimistisch sein darf.

22.10.2025

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

