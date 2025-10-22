Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich» Patrick Rahmen ist zurück beim FC Winterthur. Bei seiner Präsentation erläutert der 56-jährige Basler im Interview mit blue Sport, wie er den FCW aus der Krise führen will. 22.10.2025

Patrick Rahmen ist zurück beim FC Winterthur. Bei seiner Präsentation erläutert der 56-jährige Basler im Interview mit blue Sport, wie er den FCW aus der Krise führen will.

Patrick Rahmen ist zurück auf der Schützenwiese. Am Mittwoch unterschrieb er einen Vertrag bis 2027, am Nachmittag leitete er bereits sein erstes Training. Rahmen war bereits zwischen 2023 und 2024 Trainer in Winterthur, ehe es ihn zu YB zog.

«Es war ein sehr schönes Gefühl, all die Leute hier wiederzusehen. Bei meinem Abschied war ja alles schon sehr herzlich, es gab keine bösen Worte, jetzt war auch der Empfang wieder herzlich», sagt Rahmen im Interview mit blue Sport. «Die Hälfte der Mannschaft kenne ich ja noch gut. Jetzt habe ich auch die anderen Spieler zum ersten Mal gesehen.»

Als Schlusslicht der Super League ist Rahmen sofort gefordert, nach neun Spielen wartet Winti immer noch auf den ersten Saisonsieg und ist abgeschlagen Tabellenletzter. «Ich weiss natürlich, dass es eine grosse Herausforderung ist. Aber ich weiss auch, was man hier bewegen kann.»

Gelingt erneut die Aufholjagd?

Der FCW habe schon mehrfach bewiesen, wie er aus schwierigen Situationen herausfinden kann, so Rahmen weiter. «Uli hat letzte Saison mit dieser Mannschaft eine unglaubliche Aufholjagd geschafft. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass das immer wieder klappt, aber ich nehme die Herausforderung mit Freude an. Ich bin überzeugt, dass wir wieder erfolgreich sein können.»

Uli Forte musste seine Siebensachen nach dem verpatzten Saisonstart packen. Was will Rahmen nun anders machen? «Mir ist der Umgang mit den Spielern wichtig. Wer braucht was, um ein besserer Spieler zu sein? Wo kann ich am besten unterstützen? Das ist mir wichtig», sagt Rahmen. «Es wäre natürlich einfacher, eine Vorbereitung zu haben und mit dem ersten Spiel zu starten. Aber das ist jetzt anders und darauf habe ich mich eingestellt.»

Die Trainer des FC Winterthur seit 2000 Patrick Rahmen – 22. Oktober 2025 bis ?

Uli Forte – 24. Dezember 2024 - 20. Oktober 2025

Ognjen Zaric – 1. Juli 2024 - 17. Dezember 2024

Patrick Rahmen – 1. Juli 2023 - 25. Mai 2024

Bruno Berner – 1. Juli 2022 - 30. Juni 2022

Alex Frei – 20. Dezember 2021 - 30. Juni 2022

Ralf Loose – 1. Juli 2018 - 8. Dezember 2021

Livio Bordoli – 3. Januar 2018 - 30. Juni 2018

Umberto Romano – 15. Februar 2017 - 3. Januar 2018

Sven Christ – 1. Juli 2016 bis 14. Februar 2017

Jürgen Seeberger – 9. Juli 2014 bis 26. November 2015

Boro Kuzmanovic – 1. Juli 2009 - 8. Juli 2014

Mathias Walther – 1. Juli 2004 - 30. Juni 2009

Gianni Dellacasa – 1. Juli 2003 - 30. Juni 2004

Ivan Kortischan – 1. Januar 2002 - 30. Juni 2002

Urs Schönenberger – 1. Juli 2001 - 31. Dezember 2001

Walter Grüter – 1. Januar 2001 - 30. Juni 2001

Martin Rueda – 1. Juli 2000 - 31. Dezember 200



