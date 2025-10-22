  1. Privatkunden
Winti-Sportchef im Interview «Rahmen war sofort Feuer und Flamme»

Syl Battistuzzi

22.10.2025

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

Der FC Winterthur holt Patrick Rahmen als Nachfolger des am Montag freigestellten Uli Forte. FCW-Sportchef Oliver Kaiser erläutert im Interview mit blue Sport, warum man wieder auf den Basler setzt.

22.10.2025

Der FC Winterthur holt Patrick Rahmen als Nachfolger des am Montag freigestellten Uli Forte. FCW-Sportchef Oliver Kaiser erläutert im Interview mit blue Sport, warum man wieder auf den Basler setzt.

,

Syl Battistuzzi, Nick Läderach

22.10.2025, 21:30

22.10.2025, 21:43

Am Mittwochvormittag unterschrieb Patrick Rahmen den bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag, am Nachmittag leitete er bereits sein erstes Training mit dem Schlusslicht der Super League. Auf dem Kunstrasenplatz hinter dem Stadion Schützenwiese, der Rahmen bereits bestens vertraut ist.

Jetzt ist es fix. Patrick Rahmen kehrt zu Winterthur zurück

Jetzt ist es fixPatrick Rahmen kehrt zu Winterthur zurück

In der Saison 2023/24 trainierte der Basler den FCW bereits und erreichte sensationell die Finalrunde. Die Saison schloss die Mannschaft von Rahmen auf dem 6. Platz ab, es war die beste Platzierung des FC Winterthur seit 50 Jahren.

Rahmen rückte mit dieser Leistung in den Fokus der Young Boys und stand in der darauffolgenden Saison an der Seitenlinie des amtierenden Meisters – zumindest kurz. Nach einem katastrophalen Saisonstart wurde er, 79 Tage nach Saisonauftakt, freigestellt. Seither war Rahmen ohne Trainerposten.

Trainerwechsel nicht schon lange geplant

Doch mit der Krise bei seinem ehemaligen Arbeitgeber ging wieder eine Türe auf. Am Montag entliess der FCW Uli Forte. «Wir hatten vor dem Wochenende mit keinem Trainer Kontakt. Es war auch überhaupt nicht klar, dass wir einen Trainerwechsel machen. Wir haben nach dem Spiel in Basel die ganze Situation nochmal analysiert, durchgedacht und sind zum Entschluss gekommen, dass wir etwas verändern müssen», sagt FCW-Sportchef Oliver Kaiser im Interview mit blue Sport.

«Wir haben mit Patrick Rahmen Kontakt aufgenommen. Er war sofort Feuer und Flamme», so Kaiser. Auch YB habe ihn schnell freigegeben, deshalb sei alles so schnell gegangen, erläutert er.

Wie verlief die Trainersuche? «Es ging darum, dass wir einen Trainer finden, bei dem wir glauben, der passt zu uns. Der die Qualität hat, die wir brauchen. Wir kennen ihn, das ist ein Vorteil. Er kennt uns und auf jeden Fall auch einen grossen Teil der Mannschaft.»

Der 56-jährige Basler bringe die Dinge mit, um wieder erfolgreich zu werden, ist Kaiser überzeugt. Was das konkret heisst? «Das Potenzial der Mannschaft auszuschöpfen ist bisher noch nicht gelungen und wieder näher an die Leistungsgrenze zu kommen.»

Kaiser: «Können keine Wunder erwarten»

Kann man bereits am Samstag beim Heimspiel in Luzern die Handschrift von Patrick Rahmen sehen? «Wunder darf man auch nicht erwarten», bremst Kaiser die Euphorie. «Aber wir wissen alle, dass eine neue Ansprache auch Kräfte freisetzen kann. Neue Ideen, die Sinne sind bei jedem wieder geschärft. Im Training ist manchmal wieder eine andere Dynamik», so Kaiser, der aber auch die Arbeit von Vorgänger Uli Forte lobt: «Uli Forte hat immer alles dafür getan, was möglich ist. Er hat einen guten Job gemacht. Leider hat es sich auf dem Platz nicht widergespiegelt.»

Kaisers Hoffnung: «Es geht darum, den Kopf zu befreien, Energie zu tanken, Positivität zu finden. Wir hoffen, dass wir das am Wochenende auf dem Platz sehen.»

Klar ist: Die Mission für Rahmen wird nicht einfach: Winterthur steht mit nur zwei Zählern, ohne Saisonsieg und einem Torverhältnis von 10:28 abgeschlagen am Tabellenende.

Die Trainer des FC Winterthur seit 2000

  • Patrick Rahmen – seit 22. Oktober 2025
  • Uli Forte – 24. Dezember 2024 - 20. Oktober 2025
  • Ognjen Zaric – 1. Juli 2024 - 17. Dezember 2024
  • Patrick Rahmen – 1. Juli 2023 - 25. Mai 2024
  • Bruno Berner – 1. Juli 2022 - 30. Juni 2022
  • Alex Frei – 20. Dezember 2021 - 30. Juni 2022
  • Ralf Loose – 1. Juli 2018 - 8. Dezember 2021
  • Livio Bordoli – 3. Januar 2018 - 30. Juni 2018
  • Umberto Romano – 15. Februar 2017 - 3. Januar 2018
  • Sven Christ – 1. Juli 2016 bis 14. Februar 2017
  • Jürgen Seeberger – 9. Juli 2014 bis 26. November 2015
  • Boro Kuzmanovic – 1. Juli 2009 - 8. Juli 2014
  • Mathias Walther – 1. Juli 2004 - 30. Juni 2009
  • Gianni Dellacasa – 1. Juli 2003 - 30. Juni 2004
  • Ivan Kortischan – 1. Januar 2002 - 30. Juni 2002
  • Urs Schönenberger – 1. Juli 2001 - 31. Dezember 2001
  • Walter Grüter – 1. Januar 2001 - 30. Juni 2001
  • Martin Rueda – 1. Juli 2000 - 31. Dezember 200

    Interimslösungen nicht aufgeführt
Mehr anzeigen
Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen ist zurück beim FC Winterthur. Bei seiner Präsentation erläutert der 56-jährige Basler im Interview mit blue Sport, wie er den FCW aus der Krise führen will.

22.10.2025

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Patrick Rahmen wurde letzte Saison als YB-Trainer schon nach 15 Pflichtspielen entlassen. Bei blue Sport spricht Rahmen über Entlassungen und erklärt, wie er damit umgeht.

06.08.2025

Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Der FC Winterthur holt Patrick Rahmen als Nachfolger des am Montag freigestellten Uli Forte. Luca Zuffi erläutert im Interview mit blue Sport, warum man trotz Krise optimistisch sein darf.

22.10.2025

