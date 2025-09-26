  1. Privatkunden
Gift ums Spielfeld platziert Löcher im Rasen: Ratten-Alarm im Stade de Genève

Luca Betschart

26.9.2025

Das Stade de Genève hat ein Ratten-Problem.
Das Stade de Genève hat ein Ratten-Problem.
Keystone

Das Stade de Genève kämpft mit einer Ratteninvasion. Hunderte Nagetiere haben sich im Stadion eingenistet und richten Schäden an. Jetzt wurde eine spezialisierte Firma für Schädlingsbekämpfung beauftragt.

Jan Arnet

26.09.2025, 14:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Stade de Genève ist von einer massiven Rattenplage betroffen, die erhebliche Schäden an Infrastruktur und Rasen verursacht.
  • Zur Bekämpfung wurden Giftboxen, Fallen und wöchentliche Kontrollen durch eine Fachfirma eingeführt, begleitet von täglichen Rundgängen der Stadionstiftung.
  • Als Ursachen gelten unter anderem Essensreste nach den Spielen. Besonders kritisch wird die Lage mit Blick auf das anstehende WM-Qualifikationsspiel zwischen der Nati und Schweden im November.
Mehr anzeigen

Die Spuren sind unübersehbar: zerbissene Kabel, beschädigte Materialien und vor allem die Spielfläche, die täglich neue Löcher aufweist. Das Stade de Genève hat ein Ratten-Problem. Deswegen wurde nun eine Schädlingsbekämpfungsfirma beauftragt.

«Wir ergreifen alle Massnahmen, um die Vermehrung der Ratten auf dem Stadiongelände einzudämmen», wird Imad Fattal, der Präsident der Stiftung Stade de Genève, in der Zeitung «Tribune de Genève» zitiert. Adrien Vabre von Realsport, der Firma, die den Rasen betreut, sagt: «Jeden Morgen entdecken wir Dutzende von Rattenlöchern, die wir erst mühsam auffüllen müssen, bevor wir überhaupt mit unserer eigentlichen Arbeit beginnen können. Die Situation ist ziemlich unangenehm.»

Rattengift rund um das Spielfeld

Um der Plage Herr zu werden, hat die beauftragte Firma Anticimex Köderboxen mit Rattengift rund um das Spielfeld installiert, elektrische Leitungen mit Stahlwolle versiegelt und zahlreiche Fallen aufgestellt. Zudem kontrollieren die Schädlingsbekämpfer mindestens einmal pro Woche die Situation. Die Stadionstiftung führt zusätzlich tägliche Rundgänge durch, um Fallen nachzubestücken und Kadaver zu entfernen.

Die Gründe für die Invasion sind vielfältig: Bauarbeiten an den benachbarten SBB-Gleisen könnten Ratten vertrieben haben, die sich nun im Stadion einnisten. Hinzu kommen Essensreste nach Spielen, die ein wahres Paradies für die Tiere darstellen. «Wir haben den Servette FC und den Gastronomiepartner aufgefordert, sofort nach jedem Spiel gründlich zu reinigen», betont Imad Fattal.

Ist das WM-Quali-Spiel Schweiz gegen Schweden in Gefahr?

Besonders heikel: Am 15. November soll im Stade de Genève das WM-Qualifikationsspiel zwischen der Schweizer Nati und Schweden stattfinden. «In meiner ganzen Laufbahn habe ich noch nie erlebt, dass ein Rasen in der Schweiz von Ratten angegriffen wird», sagt Pierre-Yves Bovigny, Rasenexperte des Schweizer Fussballverbands. Zwar sehe er die Partie nicht in Gefahr, dennoch bleibe man wachsam.

Noch wächst der Rasen und kann repariert werden – spätestens im Spätherbst wird dies jedoch schwieriger. Gelingt es bis dahin nicht, die Rattenplage einzudämmen, drohen kostspielige Notlösungen mit Ersatzrasen. Für die Stiftung des Stadions ist klar: Die Ratten müssen verschwinden, und zwar rasch.

Ob und wie sehr die Ratten ein Fussballspiel wirklich stören können, erfahren die Genfer am Samstagabend. Dann empfängt Servette den FC Winterthur im Rattenloch in der Calvin-Stadt. blue Sport überträgt das Spiel live, Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

Servette FC - FC Winterthur
Servette FC - FC Winterthur

Sa 27.09. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ Servette FC - FC Winterthur

Mit tv.blue.ch mieten
Nati-Star Cömert über neuen Coach: «Gourvennec passt extrem gut zu Servette»

Nati-Star Cömert über neuen Coach: «Gourvennec passt extrem gut zu Servette»

14.08.2025

