Rekordspieler Reto Ziegler: «Ich bin stolz und fühle mich gut» Sions Reto Ziegler wurde mit seinem Einsatz beim 1:1 gegen Yverdon zum ältesten Feld-Spieler, der jemals in der Super League auf dem Platz stand. 05.10.2024

Sions Reto Ziegler wird mit seinem Einsatz beim 1:1 gegen Yverdon zum ältesten Feld-Spieler, der jemals in der Super League auf dem Platz stand.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Der FC Sion ist im Heimspiel gegen Yverdon spielbestimmend, offensiv aber erneut lange harmlos. Deshalb müssen sich die Walliser mit einem 1:1 begnügen.

«Es ist ein bisschen bitter, es wäre mehr drin gelegen. Wir haben viele Chancen kreiert, leider fehlt der letzte Pass, der letzte Schuss Aber ich mache mir keine Sorgen, ich kann mich erinnern, letztes Jahr in der Challenge-League hatten wir auch solche Perioden. Wir haben daran gearbeitet und wir werden das nun auch wieder besser machen», meint Reto Ziegler im Interview mit blue Sport.

Positive sei auch, dass man hinten eigentlich nicht viel zugelassen habe, so der Abwehrchef. Ausserdem gab es für den Sion-Captain immerhin persönlich etwas zu feiern. Im Alter von 38 Jahren und 263 Tagen wurde Ziegler der älteste eingesetzte Feldspieler in der 2003 gegründeten Super League, er löst Walter Samuel (38 Jahre, 63 Tage) ab. Ziegler ist neu der zweitälteste eingesetzte Spieler überhaupt nach FCZ-Torhüter Andris Vanins (40 Jahre, 95 Tage).

Comeback nach Verletzungspause

«Sicher bin ich stolz», hält der frischgebackene Rekordhalter fest, der im Wallis noch einen bis im Juni 2025 gültigen Vertrag hat.

Nichtsdestotrotz habe er sich «die Saison aber anders vorgestellt», erläutert der 35-fache Schweizer Internationale. «Ich war jetzt fast drei Monate verletzt. Ich musste daran arbeiten, dass ich fit zurückkomme. Ich wollte nicht zu schnell zurückkommen. Aber ich fühle mich eigentlich gut. Nach drei Monaten ist es eigentlich nicht so schlecht gelaufen», resümiert Ziegler.

Mit seinen Leistungen war Ziegler in der letzten Saison massgeblich an der Rückkehr des FC Sion in die Super League beteiligt. Mit neun Treffern war der Verteidiger in der abgelaufenen Challenge-League-Saison hinter Dejan Sorgic (16) der zweitbeste Torschütze in den Reihen des 13-maligen Cupsiegers.