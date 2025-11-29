  1. Privatkunden
Winti-Profi über verfrühtes Comeback Rohner: «Als das mit dem Kopf passiert ist, war ich nicht immer ehrlich zu mir selber»

Syl Battistuzzi

29.11.2025

Rohner: «Als das mit dem Kopf passiert ist, war ich nicht immer ehrlich zu mir selber»

Rohner: «Als das mit dem Kopf passiert ist, war ich nicht immer ehrlich zu mir selber»

Winterthurs Fabian Rohner gewährt blue Sport Einblick in seine schwierige Rückkehr nach einer Gehirnerschütterung – und will dem FCW nun endlich etwas zurückgeben.

24.11.2025

Verletzungen, Zweifel und ein Verein, der zu ihm hält: Winterthurs Fabian Rohner gewährt blue Sport Einblick in seine schwierige Rückkehr nach einer Gehirnerschütterung – und will dem FCW nun endlich etwas zurückgeben.

,

Roman Müller, Syl Battistuzzi

29.11.2025, 16:00

29.11.2025, 16:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fabian Rohner erlitt in der Vorbereitung eine schwere Kopfverletzung und kehrte zu früh auf den Platz zurück, was er später selbstkritisch einräumt.
  • Der 27-Jährige wurde vom FC Winterthur während seiner Genesung umfassend unterstützt und will nun auf dem Platz etwas zurückgeben.
  • blue Sport Experte Philippe Montandon lobt das gestiegene Bewusstsein im Fussball für Kopfverletzungen und betont die Wichtigkeit ausreichender Erholungszeit.
Mehr anzeigen

14 Spiele, 6 Punkte. Der FC Winterthur liegt abgeschlagen am Tabellenende. Einen noch schwierigeren Saisonstart hat Wintis Flügelspieler Fabian Rohner. Der 27 -Jährige verletzte sich während der Vorbereitung im Sommer am Kopf.

Es sei beim letzte Testspiel in der letzten Spielminute passiert, meint Rohner im Interview mit blue Sport und führt aus: «Ich bin alleine auf den Goalie gerannt und wollte den Ball über ihn rüberchippen. Der Goalie berührt den Ball ein bisschen und er landet nachher hinter dem Goalie. Ich renne voll auf den Ball und der Verteidiger auch – und wir sind voll mit den Köpfen ineinander reingeprallt.»

Rohner weiter: «Leider sind wir beide bewusstlos am Boden liegen geblieben. An viel kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe es dann erst in der Kabine wieder mitbekommen, als die ersten Mitspieler reinkamen und ein bisschen Faxen gemacht haben mit mir. Aber dort habe ich es dann langsam begriffen und wusste, woran ich bin.»

Verfrühtes Mini-Comeback

Hoffnung auf eine schnelle Genesung gibt es bereits am vierten Spieltag, als Fabian Rohner gegen GC eingewechselt wird. Doch die Freude über die Rückkehr verblasst schnell. «Als das mit dem Kopf passiert ist, war ich nicht immer ehrlich zu mir selber. Ich wollte so schnell wie möglich wieder zurück auf den Platz kommen. Ich habe aber schnell gemerkt, dass es eben doch nicht das Richtige ist», gesteht er.

«Ich habe dann zwar ein Spiel gemacht. Ich habe aber wirklich gemerkt, dass ich noch Kopfschmerzen habe. Ich fühle mich nicht gut. Das ist so ein Unwohlgefühl, sodass man nicht mehr in Zweikämpfe gehen kann. Das musste ich sicher noch einmal aufarbeiten», resümiert Rohner, der im Sommer 2024 von seinem Stammklub FC Zürich in die Eulachstadt kam.

«Ich habe dem Verein mitgeteilt, dass es im Moment noch nicht gut ist. Ich habe da vollstes Verständnis und Unterstützung bekommen», hält der 27-Jährige fest.

«Will Winterthur auch mal etwas zurückgeben»

Viel Erfahrung mit Kopfverletzungen hat blue Sport-Experte Philippe Montandon. Der Ex-Profi erlitt in seiner Karriere nicht weniger als acht Gehirnerschütterungen. Heute lobt er die Entwicklung und die getroffenen Massnahmen in diesem Bereich: «Ich glaube, dass mittlerweile die Vereine und Spieler, aber vor allem auch die Ärzte und Physios auf Kopfverletzungen sensibilisiert worden sind.»

Solche Verletzungen würden leider immer wieder vorkommen, dementsprechend seien bei einem Zusammenprall auch gewisse Massnahmen ergriffen worden, sodass man genauer hinschaue, erläutert der 43-Jährige.

Montandon ergänzt, wichtig sei auch, wie viel Zeit man nach so einer Verletzung der Regeneration einräume. Da seien die Vereine beziehungsweise das medizinische Personal definitiv einen Schritt weiter als früher, glaubt er.

Mittlerweile hat Fabian Rohner bereits zwei weitere Einsätze hinter sich und ist bereit für mehr. «Ich hoffe, dass ich jetzt langsam wieder durchstarten kann und wieder meine Form finde, sodass ich dem FC Winterthur auch mal etwas zurückgeben kann», hält Rohner fest und ergänzt: «Sie waren immer für mich da. Ich hatte ein paar Verletzungen und wurde immer unterstützt. Ich hoffe, dass ich das jetzt mit Leistungen zurückzahlen kann.»

Der pfeilschnelle Offensivspieler muss mit seinem Team am Samstag in Luzern ran. Ein Sieg wäre dabei für das Liga-Schlusslicht Gold wert – die Partie gibt's ab 20.30 Uhr live auf blue Sport.

UHD HDR FC Luzern - FC Winterthur
UHD HDR FC Luzern - FC Winterthur

Sa 29.11. 20:10 - 23:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Luzern - FC Winterthur

Mit tv.blue.ch mieten

