Schonungslose Kritik Rolf Fringer analysiert, was bei YB alles falsch läuft

Patrick Lämmle

25.1.2026

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

23.01.2026

YB startet mit zwei Niederlagen ins neue Jahr, zählt man die beiden Testspiele noch hinzu sind es gar vier Niederlagen in Folge. Was läuft bei YB falsch? Die Analyse von blue Sport Experte Rolf Fringer.

Patrick Lämmle

25.01.2026, 11:50

25.01.2026, 12:08

Dass YB in der Europa League 0:1 gegen Lyon verliert, unglücklich noch dazu, das ist im Prinzip kein Grund zur Sorge.

Latte, Pfosten, Pech und Unvermögen. Hier sind die YB-Noten zur unglücklichen Pleite gegen Lyon

Latte, Pfosten, Pech und UnvermögenHier sind die YB-Noten zur unglücklichen Pleite gegen Lyon

Auch dass die beiden Testspiele gegen Dinamo Bukarest (0:2) und LASK (0:3) verloren gingen, ist nicht weiter schlimm. Aber YB hat dazwischen eben auch schon wieder in der Liga drei Punkte liegen lassen. Die 1:3-Heimniederlage zum Auftakt gegen Lausanne muss den Bernern zu denken geben. Und dass man in den vier Spielen im Jahr 2026 nur ein Tor erzielt und ganze neun kassiert hat, das wirft dann eben schon Fragen auf.

Seoane schlechter als Contini. Nur ein Trainerwechsel in der Super League hat sich bisher gelohnt

Seoane schlechter als ContiniNur ein Trainerwechsel in der Super League hat sich bisher gelohnt

«Alle hatten das Gefühl, Seoane ist der Heilsbringer», sagt blue Sport Experte Rolf Fringer auf die Probleme von YB angesprochen und erklärt dann, weshalb er das eben nicht ist. Dabei stellt Fringer nicht den YB-Trainer in Frage, sondern vielmehr die Kaderzusammenstellung. Im Video oben hörst du die schonungslose Analyse des ehemaligen Nati-Trainers.

Ob YB am Sonntag auswärts gegen Leader Thun den Schalter umlegen kann? Mit blue Sport bist du beim Berner Derby live dabei.

FC Thun - BSC Young Boys
live
FC Thun - BSC Young Boys

So 25.01. 13:40 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Thun - BSC Young Boys

Mit tv.blue.ch mieten

Super League: Spiele und Tabelle

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

Matchday Madness am 28. Januar! Am achten und letzten Spieltag in der Ligaphase der Champions League werden alle 18 Spiele gleichzeitig um 21:00 Uhr angepfiffen. Mit blue Sport bist du live dabei und verpasst kein Tor.

23.01.2026

