Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch? 23.01.2026

YB startet mit zwei Niederlagen ins neue Jahr, zählt man die beiden Testspiele noch hinzu sind es gar vier Niederlagen in Folge. Was läuft bei YB falsch? Die Analyse von blue Sport Experte Rolf Fringer.

Dass YB in der Europa League 0:1 gegen Lyon verliert, unglücklich noch dazu, das ist im Prinzip kein Grund zur Sorge.

Auch dass die beiden Testspiele gegen Dinamo Bukarest (0:2) und LASK (0:3) verloren gingen, ist nicht weiter schlimm. Aber YB hat dazwischen eben auch schon wieder in der Liga drei Punkte liegen lassen. Die 1:3-Heimniederlage zum Auftakt gegen Lausanne muss den Bernern zu denken geben. Und dass man in den vier Spielen im Jahr 2026 nur ein Tor erzielt und ganze neun kassiert hat, das wirft dann eben schon Fragen auf.

«Alle hatten das Gefühl, Seoane ist der Heilsbringer», sagt blue Sport Experte Rolf Fringer auf die Probleme von YB angesprochen und erklärt dann, weshalb er das eben nicht ist. Dabei stellt Fringer nicht den YB-Trainer in Frage, sondern vielmehr die Kaderzusammenstellung. Im Video oben hörst du die schonungslose Analyse des ehemaligen Nati-Trainers.

Ob YB am Sonntag auswärts gegen Leader Thun den Schalter umlegen kann? Mit blue Sport bist du beim Berner Derby live dabei.

live FC Thun - BSC Young Boys So 25.01. 13:40 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Thun - BSC Young Boys Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event hat begonnen

Super League: Spiele und Tabelle