José Blesa, der lange für Ronaldo arbeitete, ist seit Sommer für die Ernährung der FCB-Profis verantwortlich. Screenshot instagram/joseblesanutri

Noch hat Xherdan Shaqiri für den FCB keine grossen Akzente gesetzt. José Blesa, der ehemalige Ernährungsberater von Mega-Star Cristiano Ronaldo, soll es nun richten. Der Spanier weiss, wie, was und wann man isst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim 1:1 in Sion kommt FCB-Star Xherdan Shaqiri zu seinem zweiten Joker-Einsatz. In den 19 Minuten auf dem Holperrasen im Tourbillon bleibt der Rückkehrer blass.

blue Sport Experte Pascal Zuberbühler und alle FCB-Fans hoffen, dass es Shaqiri bald schon für einen Einsatz von Anfang an und über 90 Minuten reicht.

Einer, der helfen kann, dass Shaq bald auf 100 Prozent ist, ist der Spanier José Blesa. Er war jahrelang der Ernährungsberater von Superstar Cristiano Ronaldo. Mehr anzeigen

Als Xherdan Shaqiri in der 71. Minute im Tourbillon eingewechselt wird, klatschen auch die Sion-Fans. Shaq setzt in den 19 Minuten keine Akzente, fällt weder auf noch ab. Es bleibt beim 1:1.

blue Sport Experte Pascal Zuberbühler will Shaqiris Auswärts-Debüt in der Super League nicht bewerten. Der Ex-Nati-Goalie sagt: «Der Rasen im Tourbillon war sicher nicht ideal, der Ball langsam. Beim ersten Ballkontakt ist Shaq quasi über den Ball gestolpert. Es war nicht einfach für ihn. Die Leute wollen viel von ihm sehen. Kann er das zeigen? Es wird sicher schwierig ...»

Er wolle Shaqiri dann im nächsten Heimspiel wieder genauer auf die Füsse sehen, so Zuberbühler weiter, «oder dann, wenn er vielleicht mal von Beginn an spielt.» Gegen Yverdon liess FCB-Trainer Fabio Celestini seinen neuen Superstar für die letzten 24 Minuten auf den Platz, in Sion nun für 19 Minuten.

Blesa schwärmt von Ronaldos Proffesionalität

Shaqiri hat schon seit fast vier Monaten keine 90 Wettkampfminuten mehr in den Beinen, an der EM in Deutschland kritisierte Nati-Trainer Murat Yakin Shaqiris Fitnesszustand. In Basel, wo die Erwartungshaltungen an Shaqiri riesig sind, muss man ihn nun schnellstmöglich ans Level heranführen.

Und dafür hat man bereits im Sommer den passenden Mann engagiert. José Blesa ist 36, Spanier und war jahrelang Ernährungscoach von Cristiano Ronaldo.

Blesa hat Pharmazie, Ernährungswissenschaften und Diätetik studiert, hat einen Masterabschluss in Trainingslehre und Sporternährung. «Wenn ich einem Spieler erklären müsste, wie man sich richtig ernährt», sagte Blesa vor der Saison zur «Basler Zeitung», «würde ich Cristiano Ronaldo als Beispiel nehmen».

Alles, was der mittlerweile 39-jährige Weltstar für seinen Körper tue, sei auf einem absoluten Toplevel, so Blesa weiter, der auch die letzten zwei Jahre mit CR7 bei Al-Nassr zusammengearbeitet hat.

Akribisch hat er in den ersten Wochen jegliche Daten aller Spieler ausgewertet. Daraufhin hat er für Hitz, Ajeti, Frei & Co. individuelle Fitness- und Ernährungspläne zusammengestellt. Jetzt tut er dasselbe bei Shaqiri. Damit XS den riesigen Erwartungen der Fans auch gerecht werden kann. Wer den spanischen Muskelprotz sieht, weiss, weshalb die FCB-Stars seine Ernährungstipps befolgen.

Und wer sich jetzt fragt, wie Ronaldos Ernährungsberater beim FCB gelandet ist. Der Athletiktrainer Carlos Menendez hat ihn vermittelt, die beiden kennen sich aus Spanien.