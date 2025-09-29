  1. Privatkunden
Traum-Einstand verpasst Ein alter Bekannter spuckt Rrudhani beim Heim-Debüt für Sion in die Suppe

Andreas Lunghi

29.9.2025

Rrudhani: «Es war ein sehr interessantes Spiel»

Rrudhani: «Es war ein sehr interessantes Spiel»

28.09.2025

Donat Rrudhani läuft beim 0:0-Remis gegen Lausanne zum ersten Mal im Dress des FC Sion im Tourbillon auf. Den ersten Treffer verwehrt ihm ausgerechnet ein alter Bekannter.

Andreas Lunghi

29.09.2025, 09:30

29.09.2025, 09:44

«Es war Zeit, endlich etwas Langfristiges zu finden», sagte Donat Rrudhani nach seinem Wechsel zum FC Sion im Gespräch bei blue Sport. Denn der 26-Jährige konnte sich in den letzten Jahren nie wirklich irgendwo niederlassen.

Highlights im Video. Lausanne erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt in Sion

Highlights im VideoLausanne erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt in Sion

Zwar stand der kosovarische Nationalspieler seit der Saison 2022/2023 bei YB unter Vertrag, konnte sich bei den Bernern allerdings nie durchsetzen. Und so wurde er in den letzten beiden Jahren an Lausanne resp. Luzern ausgeliehen, bis Ende August der definitive Wechsel zu Sion zustande kam.

Am Sonntagnachmittag feierte der 26-Jährige ausgerechnet gegen die Waadtländer seine Heim-Premiere im Dress der Sittener – und schrammte im dritten Teileinsatz nur haarscharf am ersten Tor für seine neuen Farben vorbei.

«Er ist ein guter Goalie»

In der 86. Minute legte sich Rrudhani den Ball rund 20 Meter vor dem Tor für einen Freistoss bereit. Sein Schlenzer flog in Richtung rechtes Lattenkreuz, doch im letzten Moment tauchte da noch die Hand von Lausanne-Keeper Karlo Letica auf.

Letica kratzt Rrudhanis Freistoss aus dem Lattenkreuz

Letica kratzt Rrudhanis Freistoss aus dem Lattenkreuz

28.09.2025

«Ich muss ehrlich sagen, ich habe mein Ball im Netz gesehen», sagte Donat Rrudhani nach dem Spiel im Interview bei blue Sport. «Ich kenne Karlo Letica aus Lausanne-Zeiten, ich weiss, dass er ein guter Goalie ist.»

Das weiss auch Lausanne-Trainer Peter Zeidler, der froh ist, «hatte Letica die Handschuhe an». Rrudhani hingegen blickt bereits in die Zukunft: «Es ist schade, ich hoffe aber, dass ich im nächsten Spiel, mein erstes Tor erzielen kann.»

Rrudhani: «Ich muss mich bei Sion für das Vertrauen bedanken»

Rrudhani: «Ich muss mich bei Sion für das Vertrauen bedanken»

Donat Rrudhani will seiner Karriere beim FC Sion neuen Schwung verleihen und spricht im Interview mit blue Sport über den Wechsel zu den Wallisern.

28.09.2025

Mehr Videos zum Spiel

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Custodio: «Wir wollten unbedingt wieder zu Null spielen»

Custodio: «Wir wollten unbedingt wieder zu Null spielen»

28.09.2025

Zeidler: «Unter Umständen hätten wir gewinnen können»

Zeidler: «Unter Umständen hätten wir gewinnen können»

28.09.2025

Hefti: «Wir müssen fast froh sein, kassieren wir am Schluss nicht noch ein dummes Tor»

Hefti: «Wir müssen fast froh sein, kassieren wir am Schluss nicht noch ein dummes Tor»

28.09.2025

