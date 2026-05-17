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«Zu jung und zu gut zum Aufhören» Rücktritt von FCZ-Ikone Brecher löst im blue Sport Studio grosse Emotionen aus

Syl Battistuzzi

17.5.2026

Fringer über Brecher: «Er ist zu jung und zu gut, um die Karriere zu beenden»

Fringer über Brecher: «Er ist zu jung und zu gut, um die Karriere zu beenden»

16.05.2026

Der FC Zürich verabschiedet seine grosse Identifikationsfigur: Yanick Brecher beendet mit 32 Jahren seine Karriere. Beim emotionalen Abschied im Letzigrund fliessen Tränen. Die blue Sport Experten Rolf Fringer und Timm Klose zweifeln bereits am definitiven Rücktritt.

Syl Battistuzzi

17.05.2026, 09:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Yanick Brecher wurde beim letzten Heimspiel seiner Karriere im Letzigrund emotional verabschiedet. Der FCZ-Captain hing bei seiner Auswechslung symbolisch die Handschuhe ans Tornetz und wurde mit Standing Ovations gefeiert.
  • Die blue Sport Experten Rolf Fringer und Timm Klose halten den Rücktritt für verfrüht. Sie glauben, Brecher wäre noch mehrere Jahre gut genug für die Super League.
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In der 87. Minute ist es im Letzigrund so weit: Yanick Brecher wird ausgewechselt. Symbolisch zieht der Captain seine Handschuhe aus und hängt sie an das Netz seines eigenen Tores. Das gesamte Stadion erhebt sich und applaudiert. Unter lautstarken Brecher-Gesängen wird die Zürcher Legende nach 321 Super-League-Spielen (allesamt für den FCZ) verabschiedet.

«Die letzten Tage war es ein grausames Kopfkino», gibt Brecher im Interview mit blue Sport zu. Die Anerkennung und Choreo der Fans sei «surreal» gewesen, es brauche nun wohl Wochen, bis er das verarbeiten könne, so der 32-Jährige. «Schön, konnte ich meine Karriere so beenden», hält Brecher fest.

Rücktrittsgedanken habe er schon länger mit sich herumgetragen. In der abgelaufenen Spielzeit kämpfte Brecher mit dem 20-jährigen Huber um den Nummer-1-Posten. «Während der Saison kam bald die Frage auf, ob  ich als Nummer 2 bleibe. Aber ich wusste schnell: Damit werde ich nicht glücklich sein, das ein Jahr zu machen», so der 1,94 Meter grosse Torwart.

Brecher: «Mega schön, konnte ich meine Karriere so beenden»

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16.05.2026

Meistertitel als Krönung

Als er 2022 seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert habe, habe er seine Auslandambitionen begraben und sich vorgenommen, seine Karriere beim FCZ zu beenden. Deshalb passe es so für ihn, auch jetzt nach dem letzten Match, findet Brecher.

Er habe «unglaublich viele Erinnerungen» mit seinem Herzensklub. «Der Meistertitel (2022) nach der schweren Zeit als Captain beim Jugendklub den Pokal in die Höhe stemmen zu können, war das absolute Highlight», blickt er zurück und streicht auch die Europacup-Abende sowie die drei Cupsiege heraus. 

FCZ-Goalie Yanick Brecher hört auf

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Nun geht es in die Ferien, «um Abstand vom Fussball zu gewinnen». Danach wird er als FCZ-Botschafter bei Events tätig sein, die Details seien aber noch offen. 

Sommer als Gegenbeispiel

Für die blue Sport Experten ist sein Rücktritt aber noch nicht in Stein gemeisselt. Rolf Fringer, der Brecher vor 14 Jahren als junges Talent beim FCZ trainierte, kann den «Verlust der grössten Identifikationsfigur» fast nicht glauben. «Mit seiner Qualität, mit 32 Jahren, im besten Goalie-Alter, er ist zu jung», resümiert Fringer und erinnert an Inter-Goalie Yann Sommer. «Der ist 37 Jahre alt und will nicht aufhören. Yanick Brecher hätte noch locker fünf gute Jahre vor sich. Es würde mich nicht überraschen, wenn es nicht endgültig wäre», so der frühere Nati-Coach.

Auch Timm Klose würde als Sportchef eines Schweizer Klubs «mal in zwei, drei Wochen anrufen, um nachzuhaken.» Für den ehemaligen FCB-Verteidiger ist Brecher ebenfalls «zu jung, auch wenn hinter ihm ein Junger gepusht hat. Er ist immer noch gut genug, um auf diesem Level zu spielen», hält Klose fest.

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