Christian Witzig zog sich gegen Winterthur eine Schulterverletzung zu: Operation notwendig. KEYSTONE

Für Lukas Görtler und Christian Witzig ist die Saison vorbei, teilt der FC St.Gallen mit. Die beiden Leistungsträger hatten sich beim Spiel gegen den FC Winterthur verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FCSG muss für den Rest der Saison ohne Lukas Görtler und Christian Witzig auskommen.

Görtler verletzte sich beim Spiel gegen Winterthur am linken Oberschenkel.

Witzig muss nach einer Schulterverletzung unter das Messer und wird den Ostschweizern rund vier Monate fehlen. Mehr anzeigen

Lukas Görtler und Christian Witzig fehlen dem FCSG für den Schlussspurt in der Liga. Bei der 1:4-Klatsche gegen den FC Winterthur zogen sich die beiden Schlüsselspieler der Ostschweizer eine Verletzung zu.

Am Samstagabend musste Görtler in der Startphase wegen muskulärer Beschwerden im linken Oberschenkel ausgewechselt werden. Für die restlichen drei Partien der Saison steht er Trainer Enrico Maassen nicht mehr zur Verfügung.

Witzig musste seinen Platz nach rund einer Spielstunde räumen. Er habe sich bei einem Zweikampf an der linken Schulter verletzt, teilt der FCSG am Dienstagabend mit. Nach weiteren Untersuchungen ist klar: Der Flügelspieler muss unters Messer. Die Operation werde in den kommenden Tagen erfolgen. Witzig wird dem FCSG rund vier Monate nicht zur Verfügung stehen.

