Schwere Knieverletzung Saisonende für St. Gallens Behar Neziri

SDA

17.12.2025 - 16:14

Einer der Eckpfeiler des St. Galler Höhenflugs in der ersten Saisonhälfte: Behar Neziri
Einer der Eckpfeiler des St. Galler Höhenflugs in der ersten Saisonhälfte: Behar Neziri
Keystone

Der FC St. Gallen muss für den Rest der Saison auf den aufstrebenden Behar Neziri verzichten. Der deutsche Defensivspieler fällt mit einer schweren Knieverletzung aus.

Keystone-SDA

17.12.2025, 16:14

17.12.2025, 17:23

Neziri hat sich am Dienstag beim 3:1-Heimsieg gegen Sion in der Schlussphase einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der 22-Jährige, der bei den zweitplatzierten Ostschweizern als eine der grossen Entdeckungen dieser Saison gilt und noch einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag besitzt, dürfte damit mindestens ein halbes Jahr ausfallen.

St.Gallen – Sion 3:1

St.Gallen – Sion 3:1

Super League | 18. Runde | Saison 25/26

16.12.2025

Videos aus dem Ressort

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

17.12.2025

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

17.12.2025

Dembélé und Bonmatí zu Fifa-Weltfussballern des Jahres gekürt

Dembélé und Bonmatí zu Fifa-Weltfussballern des Jahres gekürt

STORY: Dienstagabend in Doha. Hier wurden bei einer Gala die Weltfussballer des Jahres von der Fifa gekürt. Gewonnen hat unter anderem die 27-jährige Spanierin Aitana Bonmatí, die für den FC Barcelona spielt. Die Auszeichnung bekam sie bereits zum dritten Mal in Folge.  Bei den Männern wurde der französische Nationalspieler Ousmane Dembélé von Paris St. Germain zum  Fifa-Weltfussballer des Jahres gekürt. Als Welttrainer 2025 erhielt der Spanier Luis Enrique die Auszeichnung. Er hatte den Verein Paris Saint-Germain zum ersten Titel in der Champions League geführt. Zur besten Trainerin wurde Sarina Wiegman gewählt. Die Niederländerin holte vorigen Sommer mit England ihren insgesamt dritten EM-Titel als Trainerin.

17.12.2025

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Dembélé und Bonmatí zu Fifa-Weltfussballern des Jahres gekürt

Dembélé und Bonmatí zu Fifa-Weltfussballern des Jahres gekürt

Sion im VAR-Pech?. Das sagt Schiri-Experte Grossen zur heissen Penalty-Szene in St.Gallen

Sion im VAR-Pech?Das sagt Schiri-Experte Grossen zur heissen Penalty-Szene in St.Gallen

FCB-Trainer braucht vor Weihnachten Siege. Alarmstufe Rot für Ludovic Magnin

FCB-Trainer braucht vor Weihnachten SiegeAlarmstufe Rot für Ludovic Magnin

Video-Highlights. 19-jähriges Sturm-Juwel macht den Deckel drauf: St.Gallen schlägt Sion 3:1

Video-Highlights19-jähriges Sturm-Juwel macht den Deckel drauf: St.Gallen schlägt Sion 3:1