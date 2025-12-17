Der FC St. Gallen muss für den Rest der Saison auf den aufstrebenden Behar Neziri verzichten. Der deutsche Defensivspieler fällt mit einer schweren Knieverletzung aus.
Neziri hat sich am Dienstag beim 3:1-Heimsieg gegen Sion in der Schlussphase einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der 22-Jährige, der bei den zweitplatzierten Ostschweizern als eine der grossen Entdeckungen dieser Saison gilt und noch einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag besitzt, dürfte damit mindestens ein halbes Jahr ausfallen.