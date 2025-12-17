Einer der Eckpfeiler des St. Galler Höhenflugs in der ersten Saisonhälfte: Behar Neziri Keystone

Der FC St. Gallen muss für den Rest der Saison auf den aufstrebenden Behar Neziri verzichten. Der deutsche Defensivspieler fällt mit einer schweren Knieverletzung aus.

Keystone-SDA SDA

Neziri hat sich am Dienstag beim 3:1-Heimsieg gegen Sion in der Schlussphase einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der 22-Jährige, der bei den zweitplatzierten Ostschweizern als eine der grossen Entdeckungen dieser Saison gilt und noch einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag besitzt, dürfte damit mindestens ein halbes Jahr ausfallen.